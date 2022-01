3 raisons pour lesquelles chaque équipe remportera le titre national CFP

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win, où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros affrontements de chaque semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Ça y est: la saison de football universitaire 2021 se résume au match de championnat national des éliminatoires de football universitaire de lundi entre le n ° 1 de l’Alabama et le n ° 3 de la Géorgie.

Après avoir figuré parmi les 4 meilleures équipes du classement final des séries éliminatoires, le Crimson Tide a battu le n ° 4 Cincinnati, tandis que les Bulldogs ont dominé le n ° 2 du Michigan.

Mais ce n’est pas la première fois que l’Alabama et la Géorgie s’affrontent lors des éliminatoires du football universitaire ou même cette saison. Les deux équipes ont disputé le match pour le titre national 2017-18, l’Alabama l’emportant 26-23 en prolongation. Ils ont également joué cette saison dans le match de championnat de la SEC début décembre et, bien que la Géorgie ressemble clairement à l’équipe n ° 1 toute la saison, le Crimson Tide a fait exploser les Bulldogs, remportant 41-24.

Le match de championnat national 2021-22 est prévu pour le lundi 10 janvier à 20 h HE sur ESPN. Il se jouera au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

Donc, avant un autre affrontement entre deux puissances de la SEC, Before The Snap a décomposé ses prédictions pour quelle équipe gagnera et pourquoi.