3 raisons pour lesquelles Dogecoin est en hausse de 123% cette semaine, atteignant 0,10 $ pour la première fois

Le prix du Dogecoin (DOGE) a augmenté de plus de 123% cette semaine, atteignant un nouveau sommet historique de 0,13 $ grâce à une forte dynamique technique.

Tableau des prix DOGE / USDT sur 4 heures (Binance). Source: TradingView.com

Il était en concurrence avec LINK de Chainlink pour le top 10, les deux crypto-monnaies oscillant autour de 17 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Il y a trois raisons principales pour lesquelles DOGE a connu une forte montée au cours des sept derniers jours. Ceux-ci incluent les tweets d’Elon Musk, la résurgence des altcoins et le sentiment positif autour de la crypto en général.

Le marché de l’Altcoin se rallie fortement avec un sentiment positif

Au cours de la semaine dernière, de nombreux altcoins «OG», tels que XRP, Tron (TRX) et Stellar (XLM), ont connu des rassemblements massifs à la suite de la montée en flèche de Bitcoin (BTC) à un nouveau record au-dessus de 64 000 $.

Le XRP, par exemple, a dépassé 1,5 $ pour la première fois en plus de trois ans, montrant que les bénéfices de Bitcoin et Ether (ETH) se transforment peut-être en altcoins à court terme.

Kelvin Koh, partenaire de Spartan Group – l’un des plus grands fonds axés sur DeFi en Asie – a expliqué que cette tendance se produit périodiquement parce que les fonds quantitatifs négocient la convergence entre Bitcoin et altcoins.

Koh a noté:

«La raison pour laquelle cela se produit périodiquement est qu’il existe un tas de fonds quantitatifs qui jouent le commerce de convergence entre $ BTC et une poignée d’alts liquides. Chaque fois que certains semblent bon marché par rapport aux $ BTC, ils s’empilent. Lorsqu’ils semblent chers, ils reviennent en $ BTC. Aucun élément fondamental n’est impliqué, alors n’essayez pas trop de rationaliser les mouvements. Cette stratégie s’est avérée efficace au fil du temps et il y a suffisamment de managers qui y jouent pour qu’elle devienne auto-réalisatrice et continue de se reproduire.

L’augmentation générale de la dynamique du marché de l’altcoin a joué un rôle majeur dans la dynamique globale de Dogecoin au cours des derniers jours.

Les traders techniques ont fait écho à un sentiment similaire concernant le fort rallye des altcoins au cours de la semaine dernière.

Le marché Altcoin se prépare-t-il à une baisse à court terme? C’est une possibilité Mais les retraits d’ici ne seraient pas seulement un développement sain pour Altcoins Mais aussi une nécessité pour beaucoup d’entre eux de confirmer des évasions plus longues avant de continuer à augmenter # Crypto – Rekt Capital (@rektcapital) 12 avril 2021

Cependant, un autre commerçant de crypto-monnaie bien connu, Loma, a déclaré que les principes fondamentaux entourant la plupart des altcoins n’avaient pas changé.

Par conséquent, si les commerçants échangent des altcoins qui éclatent sur la base d’une analyse technique mais en ignorent l’aspect technique, il y a de fortes chances que l’échange échoue.

Le commerçant a expliqué:

«Rappel amical que les principes fondamentaux de la plupart de ces pièces fossiles sont identiques à ce qu’ils étaient il y a des mois, voire des années. En tant que trader altcoin, si vous avez conclu un compromis TA mais que vous ne tenez pas compte de TA pour FA quelque part dans ce commerce, vous êtes le plus souvent … baisé.

Elon Musk tweets sur DOGE

En plus de l’élan technique des altcoins, qui a directement alimenté la tendance haussière de Dogecoin, Musk a de nouveau tweeté à propos de DOGE jeudi.

Musk a écrit «Doge Barking at the Moon» avec un mème qui suggère des prix DOGE plus élevés. Le prix d’une crypto-monnaie peut facilement monter en flèche lorsqu’une personnalité publique ou un influenceur bien reconnu tweete à propos d’un altcoin moins liquide, et cette fois, ce n’était pas différent.

Doge aboyant à la lune pic.twitter.com/QFB81D7zOL – Elon Musk (@elonmusk) 15 avril 2021

Malgré l’affection de Musk pour Dogecoin, Tesla a investi uniquement dans Bitcoin, ajoutant cependant environ 48000 BTC d’une valeur actuelle de 2,5 milliards de dollars à son bilan tout en acceptant directement BTC pour ses véhicules électriques.