3 raisons pour lesquelles Ethereum ne changera probablement pas Bitcoin de si tôt

in

Pendant des années, les analystes ont prédit que la capitalisation boursière de l’ETH passerait à BTC, mais les données montrent qu’il ne s’agit toujours que d’un jeu de devinettes.

Après une hausse de 13% en deux jours, la capitalisation boursière du Bitcoin (BTC) a dépassé les 800 milliards de dollars pour atteindre sa valeur la plus élevée en 79 jours. Au cours de la même période, Ether (ETH) a enregistré un gain de 45% en deux semaines, portant la capitalisation boursière du réseau à 340 milliards de dollars.

Les attentes positives pour le hard fork de Londres et son éventuel effet déflationniste ont certainement joué un rôle, mais certains investisseurs continuent de se demander comment la valorisation d’Ether se compare à Bitcoin. Certains, dont le PDG de Pantera Capital, Dan Morehead, s’attendent à ce qu’Ether dépasse Bitcoin en tant que plus grande crypto-monnaie.

Les acteurs du marché ont peut-être également été enthousiastes après que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a suggéré que la Fed pourrait maintenir le programme d’achat d’actifs un peu plus longtemps. La raison invoquée était la propagation de la variante Delta et ses dommages potentiels sur le marché du travail.

Kashkari a dit :

“Delta pourrait décourager les gens de retourner à des emplois qui nécessitent une interaction en personne et empêcher les enfants d’aller à l’école.”

Prolonger le stimulus plus longtemps augmente le risque d’inflation, augmentant l’attractivité d’actifs rares tels que l’immobilier, les matières premières, les actions et les crypto-monnaies. Cependant, l’impact de ces changements macroéconomiques devrait également affecter Bitcoin et Ether.

Les adresses actives donnent à Bitcoin un net avantage

La comparaison de certaines des métriques d’Ethereum pourrait permettre de savoir si la remise de 58% d’Ether est justifiée. La première étape devrait être de mesurer le nombre d’adresses actives, à l’exclusion des nombres faibles.

Adresses avec des soldes de 1 000 $ ou plus. Source : CoinMetrics

Comme indiqué ci-dessus, Bitcoin compte 6 millions d’adresses d’une valeur de 1 000 $ ou plus, et 3,67 millions ont été créées depuis 2020. Pendant ce temps, Ether a moins de la moitié à 2,7 millions d’adresses d’une valeur de 1 000 $. La croissance d’Altcoin a également été plus lente, avec 2,4 millions de créations depuis 2020.

Cette métrique est 55% inférieure pour Ether, ce qui corrobore l’écart de capitalisation boursière. Cependant, cette analyse n’inclut pas le montant investi par les grands clients. Bien qu’il n’y ait pas de bon moyen d’estimer ce nombre, la mesure des produits négociés en bourse de crypto-monnaie pourrait être un bon indicateur.

L’éther est en retard sur les produits cotés en bourse

Produits de cryptographie cotés en bourse. Source : Bloomberg et Investing.com

Après avoir ajouté les données de plusieurs instruments négociés en bourse, le résultat est révélateur. Bitcoin domine avec 32,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, tandis que Ether totalise 11,7 milliards de dollars. Les niveaux de gris GBTC jouent un rôle essentiel dans cet écart car leur produit a été lancé en septembre 2013.

Pendant ce temps, le premier produit négocié en bourse d’Ether est arrivé en octobre 2017, lorsque le XBT Provider Ether Tracker a été lancé. Cette différence explique en partie pourquoi l’Ether total est 64% inférieur à celui du Bitcoin.

L’intérêt ouvert pour les contrats à terme justifie l’écart de prix

Enfin, les données des marchés à terme doivent être comparées. L’intérêt ouvert est la meilleure mesure des positions réelles pour les investisseurs professionnels, car il mesure le nombre total de contrats des participants au marché.

Un investisseur aurait pu acheter pour 50 millions de dollars de contrats à terme et vendre la totalité de la position quelques jours plus tard. Ce volume négocié de 100 millions de dollars ne représente actuellement aucune exposition au marché ; par conséquent, il doit être ignoré.

Les contrats à terme sur Bitcoin ajoutent un intérêt ouvert. Source : Bybt

L’intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin s’élève actuellement à 14,2 milliards de dollars, contre un pic de 27,7 milliards de dollars le 13 avril. L’échange Binance est en tête avec 3,4 milliards de dollars, suivi de FTX avec 2,3 milliards de dollars supplémentaires.

Les contrats à terme sur l’éther ajoutent un intérêt ouvert. Source : Bybt

D’autre part, l’intérêt ouvert pour les contrats à terme sur Ether a culminé environ un mois plus tard à 10,8 milliards de dollars, et la jauge est actuellement à 7,6 milliards de dollars. Par conséquent, il est 46% inférieur à celui de Bitcoin, expliquant davantage la décote de valorisation.

En rapport: La capitalisation boursière d’Ethereum atteint 337 milliards de dollars, dépassant Nestlé, P&G et Roche

D’autres mesures, telles que les données en chaîne et les revenus des mineurs, montrent une situation plus équilibrée, mais les deux crypto-monnaies ont des cas d’utilisation différents. Par exemple, 54% de l’offre de Bitcoin est restée intacte pendant plus d’un an.

La vérité est que tout indicateur a un inconvénient et qu’il n’y a pas de mesure d’évaluation définitive pour déterminer si une crypto-monnaie est supérieure ou inférieure à sa juste valeur. Cependant, les trois métriques analysées suggèrent que l’avantage d’Ether, lorsqu’il est échangé en Bitcoin, n’indique pas un changement de cap à court terme.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.