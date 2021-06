3 raisons pour lesquelles Ethereum peut sous-performer Bitcoin à court terme

in

Le prix de l’Ether (ETH) a surperformé le Bitcoin (BTC) de 173% entre le 28 mars et le 15 mai. L’incroyable taureau a fait que le jeton a atteint un sommet historique de 4 380 $. Cependant, lorsque les marchés des crypto-monnaies ont entamé une forte baisse le 12 mai, la tendance a commencé à s’inverser et depuis lors, Ether a sous-performé de 25%.

Certains pourraient dire qu’il s’agit d’un ajustement technique après une forte reprise. Bien que cela explique en partie cette décision, cela exclut certains facteurs critiques, notamment l’avancée rapide des concurrents du réseau de contrats intelligents et l’adoption du Bitcoin comme monnaie officielle pour la première fois.

Prix ​​Ether / Bitcoin sur Binance. Source : TradingView

Remarquez comment le ratio ETH / BTC s’est à nouveau redressé le 8 juin, atteignant 0,77 malgré le prix de l’Ether restant 36% en dessous de son plus haut historique et approchant 2 800 $. Pour comprendre ce qui a pu conduire le ratio, les analystes doivent analyser séparément les facteurs de prix pour Ether et Bitcoin.

Mike Novogratz a peut-être été mal interprété dans son interview

La course haussière d’Ether a potentiellement obtenu un avantage supplémentaire en raison des éloges intenses des investisseurs institutionnels. Les commerçants auraient pu ressentir un sentiment d’urgence, connu sous le nom de FOMO, et ont rapidement déplacé leur exposition du Bitcoin au principal altcoin.

Le 13 mai, le magazine New Yorker a publié une interview de Mike Novogratz, fondateur et PDG de Galaxy Digital. Au cours d’une conversation, Novogratz a déclaré :

“Soudain, il a décentralisé la finance et les NFT sur Ethereum à peu près au même moment, avec une croissance en flèche et en accélération.

On a ensuite demandé à Novogratz jusqu’où pouvait aller l’éther, ce à quoi il a répondu :

“Vous savez, il est dangereux de prédire les sommets. Mais cela pourrait-il atteindre 5 000 $? Bien sûr que cela pourrait.”

Alors qu’un détenteur d’Ethereum aurait pu interpréter cela comme une prédiction, d’autres l’auraient peut-être compris comme une hypothèse sauvage, probablement en fonction des conditions générales du marché de la cryptographie.

Cependant, environ une semaine plus tard, un rapport de Goldman Sachs a révélé que la banque d’investissement mondiale pensait qu’Ether avait “une forte probabilité de dépasser Bitcoin en tant que réserve de valeur dominante”. Fait intéressant, l’une des principales citations du rapport était directement tirée de l’interview de Novogratz avec le New Yorker.

À son apogée, Binance Chain contrôlait 40% du volume DEX

Alors qu’Ethereum a maintenu sa domination de 80% sur la valeur nette bloquée dans les applications financières décentralisées (DeFi), Binance Smart Chain (BSC) a atteint une part de marché de 40% sur les bourses DEX.

Volume quotidien de PancakeSwap DEX par rapport au Top 10. Source : DeBank

La croissance réussie de l’industrie DeFi et des marchés des jetons non fongibles (NFT) a provoqué une congestion intense sur le réseau Ethereum, portant les frais moyens à 37 $ à la mi-mai. Ce goulot d’étranglement a déclenché un exode d’activité vers des réseaux concurrents, et PancakeSwap était le mieux placé pour capter ce flux.

Pour aggraver les choses, les principaux projets DeFi se sont étendus à Binance Smart Chain, y compris l’agrégateur de performances Harvest Finance et l’agrégateur d’échange décentralisé de 1 pouce. Les investisseurs ont rapidement réalisé que la tendance pouvait se poursuivre, car le réseau de contrats intelligents concurrent offrait une solution simple aux dApps à la recherche d’alternatives moins chères.

Aucun pays n’adopte la « norme Ethereum »

Bitcoin aurait pu sous-performer au cours des 30 derniers jours car il n’a pas réussi à briser la résistance de 42 000 $ à plusieurs reprises. Cependant, une étape importante a été franchie lorsque El Salvador est devenu le premier pays à convertir Bitcoin en monnaie légale le 12 juin.

Après que le pays d’Amérique centrale a promulgué la loi de décision, une poignée d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud ont commencé à discuter des avantages d’emprunter une voie similaire.

Ethereum fait l’objet d’une refonte qui modifiera le taux d’émission et la façon dont les entités sont payées pour protéger le réseau en s’éloignant du modèle de preuve de travail. Pendant ce temps, Bitcoin s’assure que chaque mise à jour est rétrocompatible et maintient sa politique monétaire stricte.

C’est la principale raison pour laquelle Ether ne dépassera pas Bitcoin au cours des 12 prochains mois, ou du moins jusqu’à ce que l’on comprenne mieux à quoi ressemblera la domination des contrats intelligents sur le réseau Ethereum.

Les investisseurs professionnels évitent à tout prix les incertitudes, et les marchés des crypto-monnaies en offrent déjà beaucoup. Il n’y a tout simplement aucune raison pour que les investisseurs institutionnels ignorent les risques pendant que les réseaux concurrents mangent le déjeuner d’Ethereum.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.