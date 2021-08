3 raisons pour lesquelles Ethereum pourrait atteindre 3 000 $ à court terme malgré les risques de surévaluation

in

L’éther risque d’être exposé à la baisse car le prix de l’ETH augmente face à la baisse des volumes, mais trois indicateurs cruciaux de la chaîne suggèrent un scénario de rupture.

L’actif natif d’Ethereum, l’Ether (ETH), a chuté après avoir retrouvé son plus haut de deux mois lors de la session précédente, suggérant que son récent rallye haussier était sur le point d’être épuisé.

Dans le détail, la paire ETH/USD a atteint un sommet de 2 699 $ dimanche pour la première fois depuis le 7 juin. Le niveau élevé de la paire a également poussé son indice de force relative (RSI), un indicateur mesurant la dynamique, au-dessus de 70, une marque que les analystes considèrent. suracheté.

Apparemment, les traders avec des configurations de risque à court terme ont vendu le plafond Ether pour sécuriser des gains intermédiaires, conduisant à une modeste correction à la baisse.

Ether anticipe un rallye vers 3,25 K$ sur la base d’une configuration de cassure en biseau descendante. Source : TradingView

Lundi, les prix de l’éther ont augmenté de 1,81% à 2 600 dollars pour compenser les risques de liquidation dimanche.

Le rallye a indiqué que les traders pouvaient encore enchérir plus haut pour la crypto-monnaie, en particulier dans les jours qui ont précédé la mise à niveau du hard fork d’Ethereum à Londres qui, pour la première fois, apporterait des caractéristiques déflationnistes à l’économie du projet grâce à un nouveau mécanisme de combustion des taux de base. .

Greg Waisman, co-fondateur et COO du réseau de paiements Mercuryo, a noté que les prix de l’Ether pourraient facilement dépasser 3 000 $ après le hard fork, étant donné qu’il apporterait une “structure de frais moins chère et plus flexible” au réseau Ethereum. , entraînant l’adoption . L’analyste a déclaré à Cointelegraph :

« L’augmentation de la publicité concernant le prochain hard fork de Londres ne reflète pas la tendance actuelle des prix. […] Ethereum connaît un recul; confirme que les vendeurs baissent délibérément le prix d’une bombe de prix post-mise à niveau. “

#Ethereum a réalisé une séquence de 12 jours de victoires consécutives, la plus longue de l’histoire L’indicateur IOMAP révèle que $ ETH est dans un fort support car il fait face aux 2 derniers niveaux de résistance clés de la chaîne sur son chemin à nouveau vers 3 000 $. Entre 2 598 $ et 2 753 $, 1,19 million d’adresses achetées 2,03 millions d’ETH pic.twitter.com/KAP3y0V94i – IntoTheBlock (@intotheblock) 2 août 2021

Ce trio haussier

Au moins trois indicateurs dans une chaîne qui suivent les flux d’Ether entrants et sortants d’adresses dédiées anticipent une configuration ascendante de propagation.

Repérées dans CryptoQuant, les trois mesures impliquaient le suivi des réserves d’éther sur tous les échanges et leur sortie des plateformes de négociation, ainsi que le volume de jetons ETH déposés dans le contrat intelligent Ethereum 2.0.

Les données de CryptoQuant ont montré que les réserves totales d’éther sur les échanges ont diminué, indiquant que moins de commerçants sont intéressés à échanger de l’ETH contre d’autres actifs. Pendant ce temps, les sorties d’ETH de ces bourses ont monté en flèche, illustrant l’intention des commerçants de conserver leur Ether autour de l’événement hard fork de Londres.

Réserves d’éther et flux réseau des échanges cryptographiques. Source : CryptoQuant

Parallèlement aux données d’échange, le troisième indicateur de chaîne a montré une augmentation des dépôts d’ETH sur son contrat intelligent.

Dans le détail, les utilisateurs peuvent miser 32 ETH sur des contrats intelligents Ethereum 2.0 pour devenir des validateurs sur sa blockchain de preuve de participation. Ce faisant, ils peuvent s’attendre à recevoir des récompenses pour le regroupement de transactions dans un nouveau bloc Ethereum ou la vérification du travail d’autres validateurs pour que la chaîne continue de fonctionner en toute sécurité.

Le nombre de déposants uniques de 32 ETH dépasse les 4 000. Source : CryptoQuant

Les analystes considèrent l’événement comme haussier car il supprime l’offre active d’éther de la circulation face à une demande potentiellement croissante.

“Les gisements croissants d’Ethereum 2.0 montrent une grande confiance dans les potentiels futurs de la blockchain Ethereum, attisant la rareté de son jeton Ether natif”, a expliqué Waisman. “La situation peut avoir un impact positif sur le prix de la devise.”

“Avec ces fondamentaux positifs, un retour au précédent record de 4 360 $ à long terme sera un objectif de prix légèrement ambitieux pour l’éther.”

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.