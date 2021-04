3 raisons pour lesquelles Etsy Stock fait partie de votre liste d’achat aujourd’hui

Au cours des années, Etsy (NASDAQ:ETSY) est passé du statut de site de commerce électronique douteux à celui de détaillant en ligne grand public reconnu. L’action ETSY a réagi en nature, augmentant au fil des ans.

Les actions Etsy ont explosé au cours de l’année écoulée, augmentant de près de 300% au cours des 12 derniers mois. C’est en dépit du fait que le stock a chuté de plus de 20% par rapport à ses sommets à un moment donné et qu’il est toujours à plus de 10% du haut aux prix actuels.

Ses gains à long terme sont encore plus impressionnants, avec les actions Etsy affichant des gains sur trois ans de plus de 650% et des rendements sur cinq ans de 2400%.

Malgré ces gains élevés, il y a encore des raisons de s’en tenir à Etsy.

Il n’est pas perturbé

L’un des grands arguments contre Etsy était que c’était trop de niche. Essentiellement, les ours pensaient qu’il n’y avait pas assez de croissance ici pour qu’Etsy puisse survivre. D’autres plates-formes attireraient les meilleurs vendeurs et les meilleurs produits, ne laissant pratiquement rien à Etsy.

En fait, cela a été tout sauf. De nombreux artistes, designers et artisans ont construit toute leur entreprise autour d’Etsy. Cela les a aidés à développer leurs marques et leur clientèle, et beaucoup ne penseraient pas à se séparer de la plate-forme.

Malgré d’autres sites de commerce électronique plus importants – et les efforts vaillants de ces sites pour pénétrer les marchés de l’artisanat de niche – Etsy a continué de prospérer. Le raisonnement est simple:

Les particuliers continuent de fabriquer des objets uniques et de haute qualité, et le commerce électronique continue de croître en pourcentage des ventes au détail globales.

L’entreprise a de la croissance

Maintenant que nous avons dépassé le stade «Etsy ne réussira pas», tournons notre attention vers les activités réelles de l’entreprise.

L’année dernière, Etsy a généré 1,73 milliard de dollars de revenus, en hausse de 111% par rapport à l’année précédente. Prenons juste un moment pour apprécier ce niveau de croissance, avec une explosion des revenus au cours des derniers trimestres.

Bien que la croissance de l’année dernière ait été excellente, les attentes de croissance future sont ce qui m’excite. Les analystes s’attendent à ce qu’Etsy augmente ses ventes de 26% supplémentaires. Oui, c’est une décélération par rapport à l’année précédente – comment pourrait-elle ralentir maintenant? – mais grandir au-dessus d’une année comme 2020 est extrêmement impressionnant.

Encore plus impressionnant? Les estimations de l’année prochaine prévoient une croissance de 20%, suivie d’une croissance de 23% l’année suivante. De toute évidence, ce ne sont que des estimations et risquent de se tromper. Cependant, si nous pouvons miser sur trois années consécutives de croissance de plus de 20% des revenus après une année au cours de laquelle les ventes ont augmenté de 111%, alors nous avons quelque chose de vraiment spécial entre nos mains.

Viennent ensuite les revenus. Pour ceux qui pensent que toutes les actions de croissance fonctionnent à perte, Etsy est là pour prouver que cette théorie est fausse.

Le bénéfice net a augmenté de plus de 260% l’an dernier, la société ayant généré un bénéfice de 2,69 $ par action en 2020. Désormais, les analystes s’attendent à plus de gains cette année. Les estimations prévoient une croissance des bénéfices de 13% en 2021 et de 26% en 2022.

Bien que la croissance des bénéfices soit agréable – et c’est formidable de voir une entreprise en croissance rentable – la croissance des revenus est vraiment là où elle en est. Avec Etsy stock, il y a beaucoup à aimer sur ce front au cours des prochaines années.

Négocier des actions Etsy

La plate-forme d’Etsy est là pour rester, car les artistes, les vendeurs et les acheteurs l’adorent et les connexions qu’elle peut créer. En conséquence, Etsy a de solides prévisions de croissance dans un avenir prévisible.

Enfin, l’action Etsy a également un graphique solide.

Cette société a prospéré pendant la nouvelle pandémie de coronavirus et il n’y a aucune raison pour qu’elle s’arrête. En conséquence, le cours de son action a été en feu, ce n’est que récemment que les autres valeurs de croissance ont été durement touchées.

L’action Etsy n’a pas survécu indemne à la vente, mais elle a bien mieux résisté que bon nombre de ses pairs.

Les actions sont désormais de retour au-dessus de toutes ses moyennes mobiles à court et long terme, ainsi que de sa résistance à la baisse (ligne bleue). Bien que les techniciens ne souhaitent pas voir un mouvement en dessous de la moyenne mobile sur 10 semaines, il devrait y avoir un support solide près de 200 $ si cela se produit.

Près de cette marque se trouvent les moyennes mobiles sur 21 semaines et 100 jours, qui étaient des mesures de soutien solides lors du dernier recul. En outre, l’arrière-plan de la résistance antérieure à la tendance baissière pourrait apporter une certaine aide sur le front du support.

À partir de là, il ne serait pas malsain de voir une consolidation plus poussée – tout comme nous avons vu plusieurs trimestres de négociation latérale dans les actions technologiques à méga capitalisation. Cependant, un éventuel mouvement de plus de 225 $ remet 240 $ à 250 $ en jeu, avec une possibilité d’évasion au-dessus.

L’essentiel est simple: l’action Etsy est une action de croissance dont nous voulons une part, car elle a une piste longue et dégagée.

