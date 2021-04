3 raisons pour lesquelles la BNB monte en flèche

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Binance Coin, la crypto-monnaie native de Binance Chain, a augmenté avec une augmentation massive du volume de transactions.

Binance Coin (BNB), la crypto-monnaie native de Binance Chain et leader de l’échange d’actifs numériques Binance, commence à se rapprocher de l’Ether (ETH) dans la capitalisation boursière.

Lundi, BNB est évalué à 87 milliards de dollars au prix d’un peu moins de 600 dollars. La valorisation d’Ether oscille autour de 246 milliards de dollars, soit 2,8 fois celle de Binance Coin.

Volume $ BNB> Volume $ BTC. Félicitations @Binance @cz_binance pic.twitter.com/vLkdGBnnIt – Joe Grech (@JoeBGrech) 12 avril 2021

L’élan technique de BNB a été si fort qu’il a brièvement dépassé le volume de la paire BTC / USDT sur Binance.

Cette tendance est significative car Tether (USDT) est la plus grande monnaie stable du marché mondial, et la paire BTC / USDT est l’une des paires de trading les plus liquides en crypto.

Pourquoi Binance Coin augmente-t-il si fortement?

Binance Coin a augmenté pour trois raisons principales: un pic général de popularité de Binance Smart Chain, une forte dynamique technique et l’écart entre les projets BSC et Ethereum.

Volume des transactions Binance Smart Chain. Source: BSCScan.io

Ces dernières semaines, le volume de transactions sur Binance Smart Chain a triplé le volume de la blockchain Ethereum.

En particulier en Asie du Sud-Est, l’utilisation de Binance Smart Chain a augmenté, selon Coin98, la plus grande société de capital-risque au Vietnam qui construit un écosystème DeFi ciblant l’Asie.

Considérant que le prix du BNB était bien inférieur à celui de l’Ether jusqu’à fin mars, cet écart entre BNB et ETH a probablement fait de BNB un métier attractif.

Il existe également un écart important dans les évaluations entre l’écosystème Ethereum DeFi et la chaîne intelligente Binance, qui a alimenté une grande partie de la demande de projets BSC.

Cela a entraîné une augmentation rapide de la valeur du BNB au cours des deux dernières semaines, tandis que l’ETH a été relativement stable à un peu plus de 2 000 $.

Un journaliste couvrant la crypto en Chine, connu sous le nom de “Wu Blockchain”, a expliqué:

«La BNB a dépassé les 600 dollars, mais les frais d’Ethereum sont tombés à leur plus bas niveau en un mois. Bien que le volume de transactions de BSC soit 3 fois supérieur à celui d’Ethereum, les deux n’ont pas de relation concurrentielle. Les 10 meilleures adresses de BNB dépassent 88% et Eth 20%. L’avenir d’Ethereum dépend de la mise à jour de EIP-1559 et 2.0. Les deux seules choses dont Binance doit se soucier sont la répression du gouvernement et les pirates.

Les traders prévoient que BNB subira un rallye plus explosif dans un avenir prévisible s’il éclate contre Bitcoin.

Kaleo, un trader de crypto-monnaie pseudonyme, a déclaré:

“La cassure $ BNB au-dessus de ce niveau dans la paire $ BTC pourrait conduire au genre d’élan explosif nécessaire pour vraiment approcher les 1 000 $.”

Tableau des prix BSC / BTC 1 jour (Binance). Source: TradingView.com, Kaleo

La capitale tournera-t-elle à nouveau sur Ethereum?

Cependant, Kelvin Koh, l’associé gérant de Spartan Group, l’un des plus grands fonds axés sur DeFi en Asie, a déclaré que pour le moment, il s’attend à ce que les capitaux propres tournent à nouveau dans Ethereum alors que BSC se rapproche de la valorisation des équivalents de l’ETH.

Il a souligné qu’il existe un énorme écart de valorisation entre les projets BSC et Ethereum. Cet écart pourrait rendre les projets BSC attractifs pour le marché. Il a dit: