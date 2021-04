3 raisons pour lesquelles la cérémonie des Oscars de cette année était un gâchis complet

Je me suis souvent demandé ce qui se passerait si cette musique de scène embêtante des Oscars ne faisait pas jouer les gagnants en dehors de la scène alors que leurs discours perdaient de vue et divageaient. Vous connaissez maintenant l’exercice. Un gagnant passionné, submergé par l’émotion, doit se précipiter à travers un hommage émouvant alors que la musique «descendez de scène» enfle. La 93e cérémonie des Oscars a éliminé cela et nous a laissé une litanie d’interminables discours qui auraient pu être sincères, mais qui manquaient trop souvent de point notable. Les musiciens, les rédacteurs en chef, les réalisateurs de documentaires et les cinéastes ont remercié les enseignants de leur enfance, sont devenus trop politiques (ou ont fait des blagues sur la façon dont la série se sentait politique) et ont souvent erré dans le vide. Très gentil pour eux, mais brutal pour un membre du public qui regarde de chez lui.