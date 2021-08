3 raisons pour lesquelles le prix d’Aavegotchi (GHST) a atteint un nouveau sommet historique Crypto new media

Le secteur NFT a pris d’assaut le monde en 2021 alors que des influenceurs du secteur de la cryptographie et des entreprises, des entreprises mondialement reconnues et des équipes sportives populaires ont adopté la tendance croissante des objets de collection numériques.

Après un bref recul à l’échelle du secteur qui a coïncidé avec les baisses à l’échelle du marché observées à partir de mai, le secteur NFT a repris vie en tant qu’objets de collection comme CryptoPunks, Pudgy Penguins et Bored Ape Yacht Club (BAYC) se vendant à des prix record.

Un projet qui a bénéficié du récent marché haussier du secteur NFT est Aavegotchi (GHST), un écosystème NFT axé sur la finance décentralisée (DeFi) qui fonctionne sur le protocole Aave.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 0,896 $ le 22 juin, le prix du GHST a augmenté de 202% pour atteindre un nouveau record à 2,74 $ le 13 août.

Graphique de 4 heures GHST/USDT. Source : TradingView

Les trois raisons de la performance haussière des prix de GHST incluent l’enthousiasme pour la prochaine baisse du portail Haunt 2, les opportunités de revenus offertes par la vente de Gotchi et de vêtements et le lancement de nouveaux mini-jeux qui aident à attirer de nouveaux utilisateurs.

La prochaine sortie de portail excite la communauté

Le plus grand développement de la communauté d’Aavegotchi a récemment été l’annonce du deuxième “Haunt” qui devrait avoir lieu du 26 au 29 août.

IL A COMMENCÉ, FRENS !! Haunt 2 DATES CONFIRMÉES 26 août à 14h00 UTC – 29 août à 14h00 UTC Consultez ce blog pour découvrir tout ce que vous devez savoir #Aavegotchi #BidToEarn #GotchiGang #NFT $GHSThttps://t.co/Rnk11fdfFQ » – Aavegotchi HAUNT 2 26-29 AOT (@aavegotchi) 11 août 2021

À Aavegotchi, les Haunts sont la seule opportunité d’obtenir des Gotchi récemment sortis, les personnages en jeu de l’écosystème, et ils sont invoqués via des « portails » qui sont tirés au sort pendant les Haunts.

Comme son nom l’indique, Haunt 2 n’est que le deuxième portail à se produire pour l’écosystème Aavegotchi et il introduira 15 000 nouveaux Gotchi au protocole. 12 000 sont disponibles via une vente aux enchères et 3 000 via une tombola.

Toutes les offres sont faites à l’aide de jetons GHST et les billets de tombola peuvent être achetés avec FRENS, un actif numérique gagné en récompense pour avoir misé GHST sur le protocole Aavegotchi.

Les commerçants accumulent du GHST pour acheter et vendre des Gotchis et des wearables

Une deuxième raison de la force croissante de GHST est les opportunités de revenus générées lorsque les participants s’engagent avec la plate-forme.

Comme mentionné précédemment, il n’y a eu qu’un seul Haunt qui a publié des portails capables d’invoquer Gotchi et à ce jour, 6 992 des 10 000 portails ont été revendiqués. Les statistiques les plus récentes montrent que 425 Gotchi ont été sacrifiés, ce qui signifie qu’il existe actuellement 6 567 Gotchi.

Les tombolas offrent aux utilisateurs la possibilité de gagner des articles portables allant de « communs » à « dieux » et ils peuvent être utilisés comme accessoires pour augmenter la valeur d’un Gotchi.

En raison de la rareté des Gotchi et des wearables, certains utilisateurs ont réussi à obtenir un retour sur investissement important en les vendant sur les marchés secondaires.

.@aavegotchi Comment investir dans un projet réussi avec une équipe formidable, en profiter et en profiter ❤️ Coût total

Portail : 100 GHST (~ 130 $)

Appareils portables : 930 GHST (~ $1209)

———-

Vendu pour 30 000 GHST (~ 57 000 $) pic.twitter.com/96vOHu0kJK – herin.eth (@herinkc) 12 août 2021

Maintenant qu’une nouvelle opportunité d’obtenir des portails à bas prix et des appareils portables gratuits par le biais de tombolas – qui nécessitent tous deux le GHST – se rapproche, la demande pour le jeton devrait continuer d’augmenter jusqu’à ce que Haunt 2 soit terminé.

Sur cette note, il est également prudent d’avertir que Haunt 2 a le potentiel d’être un événement de type “acheter la rumeur, vendre les nouvelles” et cela pourrait entraîner une baisse de la demande de GHST. Dans de nombreux cas, les prix des altcoins ont chuté une fois la livraison réelle du produit ou la mise à niveau du hard fork terminée.

En rapport: Le volume des échanges d’OpenSea explose de 76 240% depuis le début de l’année au milieu du boom du NFT

L’été NFT apporte un coup de pouce supplémentaire

Une troisième raison de l’évolution haussière des prix du GHST a été la performance globale des NFT au cours des deux derniers mois, ce qui a conduit de nombreuses personnes à l’appeler « été NFT ».

OpenSea est sur le point de réaliser 1 milliard d’USD de volume de transactions ce mois-ci Voici à quoi ressemble NFT Summer pic.twitter.com/mgTTD4XtiR – LilMoonLambo (@LilMoonLambo) 11 août 2021

L’optimisme observé dans l’espace NFT s’est traduit par des augmentations de prix du jeton GHST ainsi que des divers objets de collection proposés dans l’écosystème.

Avec l’élan derrière les NFT qui continue de se développer alors qu’Aavegotchi se prépare à augmenter le nombre d’objets de collection dans son écosystème, il est possible que la valeur des objets GHST et du jeu continue d’augmenter à mesure que de nouveaux participants découvrent cette fusion unique de NFT et DeFi.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.