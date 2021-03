3 raisons pour lesquelles le prix de StormX (STMX) a augmenté de 2800% en 2021

Les remises en argent pour les achats sont depuis longtemps une tactique populaire utilisée par les banques et les sociétés de cartes de crédit pour inciter les consommateurs à utiliser leurs services.

Plusieurs sociétés de crypto-monnaie comme BlockFi et Coinbase ont révélé des projets futurs visant à offrir des cartes de débit et de crédit adossées à des crypto-monnaies offrant des récompenses en cashback en Bitcoin et StormX (STMX) a rejoint la foule.

StormX (STMX) est un marché gamifié qui permet aux utilisateurs de gagner du STMX ainsi que d’autres crypto-monnaies pour faire des achats dans l’un de ses magasins partenaires du réseau en ligne ou en effectuant des micro-tâches via son application.

Graphique STMX / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que le prix du STMX a bondi de plus de 2800% au cours des deux derniers mois, passant d’un minimum de 0,0028 USD le 1er février à un maximum de 0,083 USD le 20 février, en raison de l’augmentation du jalonnement. les intégrations des détaillants et l’optimisme quant à la sortie de la carte de débit ont contribué à faire grimper le prix du jeton.

Les incitations au jalonnement attirent les utilisateurs actifs

L’un des principaux moteurs de la croissance du secteur de la crypto-monnaie au cours de l’année écoulée a été la finance décentralisée, qui a offert aux détenteurs de crypto-monnaies un moyen de gagner de l’argent et de gagner un rendement sur leurs avoirs sans créer d’événement imposable.

StormX offre actuellement un rendement de 17,5% sur les jetons STMX et les récompenses en cashback sont augmentées pour les détenteurs de jetons.

Selon les données de l’application StormX, il y a actuellement 799,7 millions de jetons STMX verrouillés sur le protocole, ce qui équivaut à une valeur totale verrouillée de 43,2 millions de dollars au moment de la rédaction.

Les partenariats et l’expansion du réseau mènent à l’adoption

Selon le site Web du projet, le réseau de partenariats StormX contient déjà plus de 700 magasins et sites Web du monde entier, et d’autres sont ajoutés chaque semaine à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie se développe.

Un défilement du fil Twitter du projet montre également des événements promotionnels réguliers avec de grands détaillants tels que Walmart, eBay et Kroger, ainsi que des offres de remboursement pour d’autres dépenses telles que l’hébergement à l’hôtel et les cours d’apprentissage en ligne à Udemy.

Les récompenses de crypto-monnaie peuvent aller de 0,5% à plus de 85% selon le magasin et le niveau d’adhésion des utilisateurs. Les utilisateurs ont la possibilité de recevoir leurs récompenses en Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Dai (DAI), Yearn.finance (YFI) ou STMX.

StormX rejoint la tendance des cartes de débit

Une troisième raison de la forte croissance et des perspectives d’avenir positives de StormX se trouve sur la feuille de route du projet.

L’équipe de développement travaille actuellement à intégrer la fonctionnalité de carte de débit à l’application StormX, qui permettra aux utilisateurs d’utiliser directement leurs avoirs en crypto-monnaie pour payer leurs achats et gagner des récompenses en même temps.

Afin d’impliquer la communauté dans son développement, StormX a lancé son premier concours de primes open-source en appelant à des designs pour ses futures cartes de débit et a offert 100 $ en DAI à la soumission gagnante.

L’équipe prévoit également d’introduire le vote de gouvernance en chaîne pour décider si de nouvelles devises de récompense devraient être ajoutées à StormX.

L’ajout de la prise en charge de jetons supplémentaires pourrait ouvrir l’écosystème à de nouveaux investisseurs qui pourraient être désireux de dépenser leur crypto-monnaie pour des achats quotidiens.

Avec un vaste réseau de partenariats et des incitations pour les utilisateurs comme le jalonnement de jetons et les récompenses en argent sur les achats courants, l’écosystème StormX est bien placé pour voir une croissance supplémentaire, en supposant que la prise de conscience et l’adoption de la crypto-monnaie par le grand public augmentent.

