3 raisons pour lesquelles le prix de Tezos (XTZ) a gagné 85% ce mois-ci Crypto new media

Le réseau Ethereum (ETH) est actuellement le protocole de couche un dominant en termes de déploiement de contrats intelligents et d’utilisateurs actifs, mais la course pour devenir « l’ordinateur du monde » est loin d’être réglée car les protocoles concurrents gagnent du terrain en offrant des solutions aux transactions élevées. les coûts et les délais de confirmation lents, les plus gros problèmes auxquels le réseau est confronté.

Un projet qui a pris de l’ampleur au cours du mois dernier est Tezos, un réseau de blockchain de preuve de participation conçu pour évoluer au fil du temps sans avoir à subir un hard fork.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 2,09 $ le 20 juillet, le prix du XTZ a augmenté de 165% pour atteindre un sommet de 5,53 $ le 27 août alors que son volume de transactions sur 24 heures a dépassé le milliard de dollars.

Graphique XTZ/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Trois raisons de la forte croissance observée dans XTZ au cours du mois dernier incluent les améliorations apportées au réseau grâce à la récente mise à niveau de « Grenade », l’adoption du réseau Tezos par plusieurs grandes institutions bancaires et des récompenses de mise attrayantes qui incitent les détenteurs de jetons à miser leurs pièces. sur le réseau.

La mise à niveau du protocole réduit les coûts de transaction

Comme mentionné précédemment, le réseau Tezos est une blockchain auto-modifiable qui est capable d’être mise à niveau au fil du temps sans avoir besoin de subir un hard fork.

Au total, le réseau Tezos a subi sept mises à niveau réussies depuis son lancement et trois d’entre elles ont eu lieu en 2021. La mise à niveau la plus récente de « Grenade » a été mise en œuvre le 6 août.

La 7e mise à niveau de Tezos ‘Grenade’ est maintenant en ligne ! Consensus Emmy*, réduction des temps de blocage de 50% Améliorations du gaz, réduisant massivement la consommation de gaz dans les contrats intelligents Cuisson de la liquidité, tirant parti du mécanisme de gouvernance et des incitations pour fournir des biens publics#Tezos #Granada pic.twitter.com/IL4zJBe9oU – Tezos (@tezos) 6 août 2021

Selon l’équipe de Tezos, certaines des améliorations apportées par cette récente mise à niveau incluent une réduction du temps de blocage de 60 secondes à 30 secondes et une réduction de la consommation de gaz par les contrats intelligents d’un facteur moyen de 3 à 6 fois.

La nouvelle mise à niveau a également introduit la cuisson des liquidités qui « encourage de grandes quantités de liquidités décentralisées entre XTZ et tzBTC en frappant une petite quantité de XTZ à chaque bloc et en la déposant dans un contrat intelligent de création de marché de produits constants ».

Adoption dans le monde réel impulsée par les grandes banques

Un deuxième développement qui a contribué à augmenter le prix et la notoriété a été l’adoption de Tezos par la société d’actifs numériques Crypto Finance AG et la banque suisse de transactions interentreprises InCore. Les deux prévoient de lancer un nouvel outil de tokenisation sur le réseau.

Merci #InCoreBank et @inacta pour un autre projet de collaboration réussi ! La norme innovante et conforme pour la #tokenisation des actifs des produits financiers (FA2) que nous avons activée ensemble sur @tezos façonne définitivement l’industrie de la #blockchain.https://t.co/vEENshU4Kh – Crypto Finance (@CryptoFinanceAG) 24 août 2021

Les deux sociétés ont également développé une nouvelle norme de jeton Tezos pour la tokenisation des actifs, appelée norme de jeton DAR-1, qui permettra le déverrouillage de nouvelles fonctions compatibles avec les contrats intelligents qui soutiennent les marchés financiers, y compris les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la gouvernance des actifs. .

InCore a également révélé qu’il lancera des services de stockage, de staking et de trading de qualité institutionnelle pour XTZ, permettant aux institutions financières d’offrir des services de staking pour les actifs de leurs clients.

En rapport: Powers On… La désintermédiation des courtiers et les échanges cryptographiques non réglementés suscitent des inquiétudes majeures

Des récompenses de mise attrayantes réduisent l’offre en circulation

XTZ semble également bénéficier d’opportunités de jalonnement attrayantes qui ont entraîné la suppression d’une majorité de jetons de la circulation pour aider à réaliser un consensus en échange de récompenses de jalonnement.

Selon les données de StakingRewards, le taux annualisé actuel pour les détenteurs de jetons qui délèguent leur XTZ est de 7,85 %, tandis que ceux qui sont plus férus de technologie peuvent créer leur propre boulangerie Tezos et gagner 8,73 %.

Le processus de délégation de XTZ est simple pour l’utilisateur moyen et peut être effectué à partir de n’importe quelle interface de portefeuille suggérée par le projet, et plusieurs échanges offrent également des services de jalonnement pour une somme modique, notamment Coinbase, Kraken et Binance.

Statistiques d’approvisionnement de Tezos. Source : TZStats

Au moment de la rédaction, les données de TZStats indiquent que 77,65% de l’offre totale de XTZ est activement mise en jeu sur le réseau, ce qui limite considérablement le nombre de jetons disponibles sur le marché et constitue une source potentielle de pression positive sur les prix.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.