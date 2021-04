3 raisons pour lesquelles le prix d’Elrond (EGLD) a grimpé au-dessus de 245 $

Alors que l’adoption de la crypto-monnaie traditionnelle augmente et que de plus en plus d’utilisateurs commencent à effectuer des transactions sur les réseaux blockchain, le besoin de protocoles rapides et évolutifs devient encore plus évident à mesure que les coûts de transaction et les délais de confirmation continuent d’augmenter.

Elrond (EGLD), «une plate-forme de blockchain hautement évolutive, rapide et sécurisée pour les applications distribuées, les cas d’utilisation en entreprise et la nouvelle économie Internet, est l’un des protocoles qui a connu des gains significatifs au cours du mois dernier, alors que de nouvelles personnes et organisations continuent d’inonder la blockchain. “

Graphique EGLD / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 115 $ le 25 mars, le prix de l’EGLD a augmenté de plus de 110% pour atteindre un nouveau sommet historique à 245,80 $ le 12 avril, alors qu’une série d’annonces positives a conduit à des augmentations. en volume de trading.

Mises à niveau du protocole

L’examen du fil Twitter du projet montre que l’équipe d’Elrond a été occupée à étendre les capacités de la blockchain Elrond et à établir des partenariats importants qui incluent des intégrations de protocoles dans le monde réel.

L’annonce la plus récente a eu lieu le 11 avril lorsque le projet a révélé les spécifications des jetons pour le jeton numérique standard Elrond (ESDT), les jetons non fongibles et les jetons semi-fongibles.

La véritable propriété d’une blockchain peu coûteuse à haut débit et à faible latence sera un puissant catalyseur d’adoption, même dans des domaines auparavant impossibles à décentraliser. Présentation des spécifications ESDT, NFT et SFT @ElrondNetwork: # hypergrowth100 Day 98https: //t.co/jDiFRAbqXT – Lucian Todea (@luciantodea) 12 avril 2021

Une caractéristique clé de la norme ESDT est que les jetons émis sur Elrond n’ont pas besoin de leurs propres contrats intelligents, ce qui contribue à réduire leur empreinte de stockage et leur coût.

L’adoption dans le monde réel stimule également le prix d’Elrond

En termes d’adoption dans le monde réel, Elrond a annoncé le 7 avril que l’Université Lucian Blaga de Sibiu prévoyait de mettre en œuvre des méthodes de paiement cryptographique pour ses 11000 étudiants, permettant à ceux qui sont intéressés de payer leurs frais d’admission en utilisant EGLD.

Un autre développement important pour le projet a été révélé le 10 avril lorsqu’un partenariat avec Shopping.io a révélé la possibilité d’utiliser EGLD pour faire des achats et gagner des récompenses avec certains des plus grands détaillants aux États-Unis:

Grande nouvelle. Les acheteurs américains doivent payer avec $ EGLD chez des géants du commerce électronique tels qu’Amazon, Walmart et eBay via @shopping_io. # hypergrowth100 Jour 92.https: //t.co/4MkU514lq2 – Beniamin Mincu ⚡ (@beniaminmincu) 6 avril 2021

La plate-forme de jetons non fongibles Polkamon a également contribué à attirer une attention supplémentaire sur Elrond récemment lorsqu’elle a révélé qu’elle s’intégrerait à la plate-forme Elrond au troisième trimestre afin «d’améliorer l’expérience utilisateur avec une vitesse et une commodité supplémentaires».

Et ne laissant aucun secteur sans réponse, Elrond a également été en mesure de capter une partie du battage médiatique autour de la finance décentralisée alors que le portefeuille numérique Maiar du protocole et l’application de paiements mondiaux se préparent maintenant à lancer son échange Maiar le 19 avril.

Les données VORTECS ™ ont précédé la récente évasion

Les développements pour Elrond ont pu être capturés par les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro, qui ont commencé à détecter une perspective haussière pour EGLD le 6 avril, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix EGLD. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour EGLD a grimpé dans la zone verte le 6 avril et y est resté depuis, avec un score de 80 enregistré le 7 avril, deux heures avant que le prix ne commence à augmenter de 48% au cours du prochain. 5 jours.

Grâce à sa multifonctionnalité, à ses temps de transaction rapides et à ses faibles frais, Elrond est bien placé pour faire des gains supplémentaires en termes de prix et d’adoption globale alors que la technologie blockchain continue de faire son chemin dans la société grand public.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.