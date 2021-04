3 raisons pour lesquelles le prix d’Enjin Coin a augmenté de plus de 30% en une seule journée

Le prix d’Enjin, le jeton natif du projet de jeu blockchain et axé sur la NFT, a augmenté de plus de 30% au cours des dernières 24 heures.

La forte tendance haussière à court terme d’ENJ repose sur trois facteurs majeurs, à savoir la cotation Coinbase, la dynamique technique et l’intérêt pour JumpNet.

Graphique des prix ENJ depuis décembre 2020. Source: TradingView.com

La liste Coinbase intensifie l’intérêt pour Enji

Le prix d’ENJ a connu une tendance à la hausse progressive tout au long du mois dernier depuis que le projet a annoncé la sortie d’Efinity et de JumpNet.

ENJ a commencé à voir un grand rassemblement lorsque Coinbase, la principale bourse américaine, a annoncé qu’il autoriserait les utilisateurs à échanger ENJ, un événement qui a été mis en évidence dans Cointelegraph Markets Pro mercredi.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix ENJ (blanc). Source: Cointelegraph Markets Pro

De plus, le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est passé au vert avant le rallye, comme le montre le graphique ci-dessus. Le score VORTECS ™ est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Jeudi, Coinbase Pro a annoncé:

«À partir de maintenant, nous commencerons à accepter les transferts entrants de 1INCH, ENJ, NKN, OGN vers Coinbase Pro. La négociation débutera à 9 h 00, heure du Pacifique (PT), le vendredi 9 avril, si les conditions de liquidité sont remplies. »

Une liste Coinbase sert généralement de catalyseur majeur pour les crypto-monnaies alternatives, car elle introduit l’actif sur le marché de détail américain.

Le lancement de JumpNet et Efinity est crucial

Enjin lancera également deux produits cruciaux dans les mois à venir: Efinity et JumpNet.

Efinity est une blockchain axée sur le jeu et la NFT qui fonctionne sur Polkadot. Efinity serait le premier réseau de blockchain optimisé uniquement pour les jetons non fongibles. Puisqu’il y a un battage médiatique important autour des NFT et que le secteur se développe rapidement, l’intérêt pour Efinity augmente également rapidement.

Peter Mauric, responsable des affaires publiques chez Parity Technologies, a déclaré:

«La frappe des NFT sur les réseaux existants est coûteuse – financièrement et écologiquement. Polkadot a été conçu pour résoudre ces lacunes structurelles, en fournissant une plate-forme pour le lancement du type d’infrastructure de production qu’Efinity représente pour les NFT: moins chère pour les créateurs et plus propre pour le climat. »

Au sommet d’Efinity, Enjin publie également JumpNet, une solution de mise à l’échelle de couche deux pour Enjin.

JumpNet permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions en utilisant ENJ sur des plates-formes de jeu avec des transactions plus rapides et moins chères, ce qui devrait améliorer l’expérience de jeu dans l’écosystème Enjin.

Mike Abundo, président du comité de la Fintech Philippines Association, a déclaré:

«Bonne chance à la communauté @Enjin pour le lancement de JumpNet! JumpNet permet des transactions rapides et gratuites pour les objets de jeu $ ENJ & @Enjin. Cela signifie que vous pouvez lancer à votre streamer préféré une puissante épée @Enjin au moment où il en a besoin au combat, puis lui lancer $ ENJ quand il gagne. »

La dynamique technique s’accélère

Selon le trader pseudonyme Rekt Capital, ENJ est sur le point de voir une structure de «drapeau haussier» contre Bitcoin après la cassure de jeudi.

Le commerçant a déclaré:

« Malgré la volatilité à la baisse, ENJ affiche toujours une confirmation de la force des prix à ce niveau. Il est intéressant de voir si ENJ forme un drapeau haussier autour de ces niveaux, car le prix évolue latéralement le long de ce support rouge local depuis des semaines. »

Tableau des prix ENJ / BTC (Binance). Source: TradingView.com, Rekt Capital

Si le prix de l’ENJ se maintient au-dessus du niveau de support de 2,5 $, la probabilité d’un rallye plus large resterait élevée à court terme.