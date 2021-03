3 raisons pour lesquelles le prix d’Enjin (ENJ) a augmenté de 800% le mois dernier

Les jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le monde alors que des histoires de ventes d’art numérique record apparaissent régulièrement dans les médias grand public et dans la culture populaire.

Un projet bien positionné depuis des années pour capitaliser sur cette tendance croissante est Enjin Coin (ENJ), dont le co-fondateur Witek Radomski a également participé au développement de la norme de jeton ERC-1155, qui a permis la création de NFT sur le réseau Ethereum (ETH).

Les données de Cointelegraph Markets et TradingView montrent que le prix de l’ENJ a augmenté de 800% au cours du mois dernier, passant d’un creux de 0,34 $ le 23 février à un nouveau sommet historique de 3,09 $ le 15 mars grâce à une hausse continue de volume d’échanges.

Graphique ENJ / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Trois raisons de la croissance explosive d’Enjin incluent l’annonce de sa solution de mise à l’échelle Ethereum JumpNet, une exposition et des volumes de négociation accrus en raison de multiples cotations en bourse et de la croissance continue du secteur NFT.

Frais moins chers pour les transactions NFT

L’élan pour Enjin a vraiment commencé à s’accélérer début mars après que le projet ait révélé JumpNet, qui est une version privée de la blockchain Ethereum qui utilise un mécanisme de consensus de preuve d’autorité (PoA) pour permettre des transactions instantanées en chaîne sans gaz.

Les coûts de transaction élevés ont été l’un des plus grands défis auxquels la communauté des crypto-monnaies est confrontée au cours des six derniers mois grâce à l’utilisation accrue du réseau Ethereum par les protocoles de finance décentralisée (DeFi) et à la popularité croissante des NFT.

JumpNet, dont le lancement est prévu le 6 avril, vise à résoudre ce problème pour le secteur NFT en permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des jetons Enjin Coin et ERC-1155 gratuitement ainsi que de frapper, échanger et distribuer des jetons ERC-1155 sans Coût.

Enjin envisage également d’intégrer Efinity, une chaîne de blocs décentralisée pour NFT qui «prendra en charge les fonctionnalités et les actifs de jetons de nouvelle génération de n’importe quelle chaîne de blocs». Selon l’équipe, cela aidera à permettre l’interopérabilité multi-chaînes et permettra aux détenteurs de NFT sur n’importe quelle blockchain de passer à JumpNet et de bénéficier de transactions gratuites.

Les listes d’échange aident à élargir la base d’utilisateurs d’Enjin

Un deuxième moteur du prix ENJ a été sa cotation sur un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie. Cela a poussé les volumes totaux de négociation à de nouveaux sommets et a également entraîné un pic de l’activité en chaîne et des adresses actives.

Nombre d’adresses actives contenant ENJ. Source: Glassnode

Les listes d’échange ont commencé à la fin de février lorsque les paires de négociation ENJ ont été ajoutées à Crypto.com et FTX, ce qui a aidé à initier le rallye des prix.

Parmi les autres intégrations notables qui ont eu lieu en mars, citons le vote dans l’extraction de liquidités de Bancor (BNT) et la cotation sur Huobi Global, OKEx et Gemini.

L’engouement pour le NFT stimule la croissance de l’écosystème d’Enjin

La troisième raison pour laquelle le prix ENJ est devenu parabolique en mars est liée à la croissance globale de la popularité des NFT alors qu’ils se généralisent dans les cercles artistiques et dans le secteur des affaires. Cela a eu un effet d’entraînement sur le nombre de nouveaux partenariats que le projet a pu établir et a attiré beaucoup plus d’attention sur le projet.

Certains des ajouts récents de jeux à l’écosystème Enjin incluent Age of Rust, The Six Dragons, Ludena Protocol et l’application sociale GameTalkTalk de Corée du Sud.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour ENJ le 28 février, avant la remontée des prix en mars.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix ENJ. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour ENJ a grimpé dans le vert et a atteint un sommet de 67 heures juste avant que le prix ne commence à remonter au cours des trois prochaines semaines.

Après avoir chuté à un plus bas de 31 le 3 mars, le score VORTECS ™ a de nouveau augmenté alors que le prix de l’ENJ a atteint un sommet à 89 le 10 mars, soit cinq jours avant qu’Enjin n’ait établi un nouveau plus haut de tous les temps à 3,09 $.

L’adoption généralisée de jetons non fongibles et la promesse de créer un environnement gratuit prenant en charge les NFT à partir d’une variété de chaînes de blocs ont permis à Enjin de connaître une croissance supplémentaire pendant le marché haussier actuel.

Alors que le concept de tokenisation s’étend au-delà de l’art dans des domaines tels que l’immobilier et les documents historiques, les projets qui fournissent un écosystème NFT convivial pourraient éventuellement devenir des pièces maîtresses de l’industrie des actifs numériques en développement rapide.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.