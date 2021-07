3 raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin n’a pas récupéré au-dessus de 40 000 $

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

L’histoire en cours au cours des derniers mois sur le marché de la crypto-monnaie a été une confusion quant à savoir si Bitcoin (BTC) est destiné à une autre étape vers le bas ou est enfin sur le point d’atteindre de nouveaux sommets.

L’historique des prix de Bitcoin et les données des corrections précédentes suggèrent que les luttes actuelles autour de la principale crypto-monnaie pourraient persister un peu plus longtemps en raison du renforcement du dollar, de la possibilité d’un ralentissement de la relance économique et d’un certain nombre de facteurs techniques liés à l’action de l’action. le prix.

Un dollar fort menace la reprise de Bitcoin

Selon les données de Delphi Digital, l’un des principaux facteurs de pression sur les actifs à risque dans le monde est le renforcement du dollar américain, qui semble tenter un renversement de tendance après être tombé en dessous de 90 fin mai.

Graphique DXY à 1 jour. Source : TradingView

La force croissante du dollar a stoppé la tendance haussière d’un an des rendements du Trésor américain à 10 ans, ce qui reflète également que les expansions économiques observées au premier semestre 2021 commencent à s’essouffler et qu’il y a la menace d’une nouvelle vague des infections à Covid-19 menaçant la reprise économique mondiale.

Les fractales et la croix de la mort suggèrent que la correction n’est pas encore terminée

Les perspectives à court terme pour Bitcoin restent baissières, car les instances précédentes de la “Croix de la mort”, qui sont apparues sur le graphique BTC fin juin, ont été suivies d’une période de correction qui peut durer près d’un an.

Croisement baissier de la moyenne mobile à 50 et 200 jours. Source : Delphi numérique

Selon les analystes de Delphi Digital, la moyenne mobile sur 12 mois est testée comme support, et une baisse en dessous de ce niveau indiquerait une nouvelle baisse du prix du BTC.

Le prix du Bitcoin teste la moyenne mobile sur 12 mois. Source : Delphi numérique

La moyenne mobile sur 12 mois a été historiquement un niveau de support clé pour Bitcoin, donc la performance des prix proche de ce niveau pourrait dicter si la tendance haussière actuelle reste intacte.

En rapport : Les Salvadoriens descendent dans la rue pour protester contre la loi Bitcoin

En général, les commerçants doivent faire preuve de prudence, car des volumes historiquement faibles ont entraîné une plus grande volatilité lorsque moins d’offres ouvertes peuvent entraîner des fluctuations de prix rapides.

Comme l’a expliqué Kevin Kelly, analyste financier certifié chez Delphi Digital, “les perspectives à court terme deviennent un peu plus baissières si nous cassons ces niveaux clés” à près de 30 000 $.

Kelly a dit :

« Je ne pense pas nécessairement que nous assisterons à une réduction aussi importante que celle que nous avons vue, par exemple, après décembre 2017, début 2018 et jusqu’à la fin de cette année-là. Mais je pense juste compte tenu de la structure du marché, nous pourrions avoir un peu plus de volatilité à court terme et peut-être plus de vents contraires ici à court terme. »

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.