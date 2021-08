3 raisons pour lesquelles le prix du Gitcoin (GTC) a augmenté de 100% en un mois Crypto new media

Alors que l’industrie de la blockchain se développe et devient de plus en plus incontournable dans la vie quotidienne, l’idée d’une «chaîne unique pour les gouverner toutes» et l’idéologie générale du maximalisme de la blockchain commencent à tomber à l’eau et l’accent mis sur l’interopérabilité et la collaboration inter-chaînes vient au premier plan.

Un projet spécialement conçu pour aider à faire progresser l’écosystème dans son ensemble et à développer l’avenir de l’Internet ouvert est Gitcoin (GTC), une communauté de constructeurs, de créateurs et de protocoles.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix de GTC a augmenté de 103%, passant d’un minimum de 4,78 $ le 20 juillet à un sommet de 9,71 $ le 11 août, alors que de nouveaux participants se sont alignés sur le projet et son objectif de faire progresser l’infrastructure Web3.

Graphique de 4 heures GTC/USDT. Source : TradingView

Trois raisons derrière la force récente de GTC sont sa liste croissante de plates-formes partenaires, les fonctionnalités de gouvernance DAO qui donnent aux membres de la communauté le contrôle de la plate-forme et un pool de subventions bien financé qui peut être utilisé pour aider à développer des projets et améliorer les protocoles.

La liste des protocoles partenaires s’allonge

La mission principale du protocole Gitcoin est d’aider à créer et à prendre en charge l’infrastructure pour Web3. Cela inclut le développement de nouveaux outils, technologies et réseaux qui peuvent faciliter davantage le développement open source.

En tant que tel, l’écosystème Gitcoin est prêt à travailler avec une grande variété de protocoles et de plates-formes pour les aider à se développer en hébergeant des hackathons et en fournissant des subventions de développement.

Certains des projets actuels qui sont activement impliqués dans la communauté Gitcoin incluent Harmony, Nervos Network, Tezos, Casper et Arweave.

️Rejoignez le Bridging Tradfi au Defi Hackathon. Plus de 1 000 000 $ en prix de @harmonyprotocol et des partenaires de prix : @TenderlyApp @MessariCrypto @coingecko @SushiSwap @unstoppableweb @DappRadar @chainlink @hummingbot_io @terra_money En savoir plus icihttps://t.co/twwClpWCpi – Gitcoin (@gitcoin) 6 août 2021

En offrant des prix attractifs et des subventions de développement aux participants au hackathon et à d’autres événements organisés par Gitcoin, les projets ont pu attirer les développeurs et les membres de la communauté nécessaires pour poursuivre leur croissance.

Capacités de gouvernance DAO

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont une tendance émergente importante dans l’industrie de la blockchain, car elles donnent aux membres de la communauté le pouvoir de voter sur l’orientation et le développement futurs de la plate-forme.

Gitcoin a adopté ce modèle et dispose désormais d’une communauté active qui participe au vote des propositions et aide à la gouvernance du protocole du projet.

Les membres de la communauté qui ne veulent pas être aussi impliqués dans les décisions quotidiennes peuvent déléguer leurs votes à un intendant de confiance qui vote pour les propositions en leur nom en échange d’un pourcentage des récompenses offertes.

Participer à GitcoinDAO Montrez votre intérêt ici https://t.co/mzbsB2uDRH – Gitcoin (@gitcoin) 11 août 2021

Il existe actuellement cinq flux de travail DAO distincts disponibles pour la communauté Gitcoin, notamment la lutte contre la fraude et la collusion, les biens publics, les dGrants, le collectif moonshot et les « memes, merch, marketing ».

Flux de travail DAO. Source : GitcoinDAO

Les subventions attirent de nouveaux développeurs

Le pool de subventions Gitcoin aide à attirer de nouveaux membres et développeurs de la communauté vers le projet au profit de tous ses protocoles partenaires.

Les subventions utilisent le soutien de la communauté et la correspondance quadratique pour fournir le financement dont les projets open source ont besoin et les fonds du pool de subventions sont également utilisés pour récompenser les participants au hackathon ainsi que les membres de la communauté qui terminent l’une des primes répertoriées.

Le @GitcoinDAO a chargé son flux de travail « Décentraliser Gitcoin » de décentraliser les subventions Gitcoin. Le Workstream a reçu des propositions de @ChainSafeth et @ScopeLift, qui sont désormais disponibles pour examen par la communauté. En savoir plus ici https://t.co/FVjMIVMwu5 – Gitcoin (@gitcoin) 29 juillet 2021

Comme prochaine étape dans la création d’un protocole véritablement décentralisé et régi par la communauté, la communauté Gitcoin est actuellement en train de décentraliser le processus de subvention.

