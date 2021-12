3 raisons pour lesquelles le rapport Ether-Bitcoin a atteint des sommets de 3 ans et demi alors que la crypto s’est écrasée

Alors que le bitcoin a chuté la semaine dernière, tirant le marché plus large de la cryptographie vers le bas, il y avait un point positif. Le ratio éther-bitcoin (ETH/BTC) a augmenté de 13%, atteignant un sommet de 3,5 ans et enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire depuis mai.

Le mouvement était unique. Historiquement, la paire s’est redressée lors de courses haussières à l’échelle du marché caractérisées par une frénésie d’achat d’ETH et d’autres crypto-monnaies alternatives.

Plusieurs facteurs, y compris la mise à niveau EIP-1559 de la blockchain Ethereum mise en œuvre en août, semblent avoir aidé l’ETH/BTC à réaliser des gains dans un environnement sans risque. Discutons de chacun.

Exposition Bitcoin aux risques macro

La participation institutionnelle accrue au bitcoin a peut-être rendu la plus grande crypto-monnaie plus sensible aux évolutions macroéconomiques défavorables.

La reprise de Bitcoin après la chute de Thanksgiving s’est essoufflée la semaine dernière après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé un malaise croissant face à une inflation élevée, alimentant les attentes d’un dénouement plus rapide des mesures de relance en période de crise.

Vendredi soir, le géant immobilier chinois criblé de dettes Evergrande a mis en garde contre de possibles défauts croisés sur ses obligations en dollars, et le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté les banques centrales à accélérer le resserrement de la politique monétaire.

Depuis sa création, le bitcoin a été largement présenté comme une couverture contre l’inflation comme l’or et a suivi de près les attentes d’inflation au cours des 18 derniers mois. Le taux d’équilibre américain à 10 ans, qui représente la façon dont le marché prévoit les pressions sur les prix à long terme, est passé de 2,76 % à 2,43 % au cours des deux dernières semaines, tandis que les marchés monétaires ont avancé le calendrier de la première hausse des taux de la Fed à mi -2022.

Il n’est donc pas surprenant que le bitcoin ait terminé la semaine avec une perte à deux chiffres par rapport à la baisse de 2,3% de l’éther.

EIP-1559 et ETH 2.0

Selon les analystes, les nouvelles informations d’identification des actifs déflationnistes d’Ether et la transition imminente vers le mécanisme de preuve de participation, surnommé ETH 2.0, ont peut-être aidé la crypto-monnaie à rester relativement résistante.

« L’une des principales propositions de valeur de Bitcoin par rapport à l’ETH a été sa politique monétaire. Cependant, après la mise à niveau de Londres (et en particulier EIP-1559), beaucoup perçoivent l’ETH comme ayant une politique monétaire plus saine », a déclaré à CoinDesk Alex Svanevik, PDG de la société de données blockchain Nansen.

L’EIP 1559, la proposition d’amélioration d’Ethereum mise en œuvre le 5 août, a fait appel aux actifs déflationnistes en introduisant un mécanisme qui détruit ou brûle une partie des frais payés aux mineurs. Cela met la politique monétaire d’Ether en contradiction avec plusieurs années d’impression continue de monnaie fiduciaire par la Fed.

Alors que le code programmé de Bitcoin, connu sous le nom de réduction de moitié des récompenses, réduit également de moitié le rythme de l’expansion de l’offre tous les quatre ans, EIP-1559 a lié la quantité d’éther brûlée à l’utilisation réelle du réseau. Ethereum, la plus grande blockchain programmable au monde, domine la finance décentralisée (DeFi) et d’autres sous-secteurs crypto en plein essor comme les jeux et les jetons non fongibles (NFT).

Depuis son activation, la blockchain d’Ethereum avait brûlé plus d’un million d’éthers d’une valeur de 4,4 milliards de dollars, entraînant une réduction nette de l’offre de 68%, selon la source de données Watch The Burn.

Selon Svanevik, le marché est enthousiasmé par la « fusion » du réseau principal Ethereum avec le système de preuve de participation de la chaîne de balises prévu pour l’année prochaine. La fusion marquera la fin du mécanisme de preuve de travail et le passage à la preuve de participation.

Selon Lucas Outumuro de la société d’analyse IntoTheBlock, les émissions d’éther devraient chuter de 90 % après la fusion, car elles ne seront plus distribuées aux mineurs. De plus, il existe un consensus sur le fait que la fusion rendra Ethereum plus rapide et plus efficace.

Le rôle déclinant du Bitcoin en tant que monnaie de financement

Les Stablecoins ont dans une large mesure repris le rôle du bitcoin en tant que devise de base pour d’autres crypto-monnaies, explique Svanevik.

En d’autres termes, les pièces stables comme le tether avec des valeurs indexées à 1:1 sur le dollar américain sont désormais utilisées pour financer les achats de crypto-monnaie alternative (altcoin). C’est un changement par rapport à avant 2020, lorsque le bitcoin servait de passerelle vers les altcoins. Ainsi, le déroulement des transactions longues sur les altcoins place désormais une offre sous les pièces stables. Auparavant, cela entraînerait une demande de bitcoin, aidant la crypto-monnaie à surpasser les autres pièces.

Et ensuite ?

Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour appeler l’éther le nouveau paradis du marché de la cryptographie, le jeton alimentant la blockchain d’Ethereum pourrait continuer à surperformer le bitcoin car l’accent reste mis sur les facteurs macroéconomiques.

« Nous prévoyons que les crypto-monnaies continueront d’être motivées par l’appétit pour le risque sur d’autres marchés », a déclaré Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds. « Les nouvelles préoccupations concernant les variantes COVID, ainsi que la réduction, ont été une préoccupation majeure ici, et nous voyons que cela est un thème prédominant pour le reste du quatrième trimestre. »

Les graphiques techniques indiquent que le chemin de moindre résistance pour le ratio ETH/BTC est plus élevé.

« ETH / BTC vient de sortir du drapeau haussier, un modèle de continuation haussier », a déclaré MintingM, une société de gestion d’actifs cryptographiques basée à Mumbai.

« D’un point de vue fondamental, Ethereum a DeFi, NFT et métaverse qui se renforcent pour lui-même alors que relativement Bitcoin n’avait que la mise à niveau de la racine pivotante. D’un point de vue comportemental, le NOUVEL argent a commencé à couler dans l’éther à partir du bitcoin », a ajouté MintingM.

L’ETH/BTC s’échangeait à près de 0,083 au moment de la publication, après avoir atteint un sommet de 0,085 samedi. Bitcoin se négociait à près de 47 700 $ et l’éther à environ 3 970 $.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a annoncé aujourd’hui qu’elle réduirait le taux de réserves obligatoires des banques de 50 points de base, libérant 1,2 billion de yuans (188 milliards de dollars) pour stimuler le ralentissement de la croissance économique. L’annonce n’a pas encore remonté le moral sur le marché de la cryptographie.