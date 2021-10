3 raisons pour lesquelles les actions numériques de Voyager continuent d’augmenter

Les actions de Voyager Digital Ltd (TSE: VOYG) ont augmenté de 19% jeudi matin à 15,05 $, ce qui était particulièrement impressionnant compte tenu des actions déjà clôturées en hausse de 16% lors de la session précédente.

La forte hausse du cours de l’action Voyager au cours des dernières 48 heures est attribuée en partie à son association avec les Dallas Mavericks. Dans un communiqué de presse mercredi, Voyager a déclaré qu’il était devenu le « premier partenaire international et courtage officiel de crypto-monnaie de l’équipe ».

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

L’association vise à promouvoir l’accessibilité aux crypto-monnaies par le biais de programmes éducatifs et communautaires, d’activations mondiales et de promotions d’engagement des fans. Selon le gouverneur de Mavs, Mark Cuban :

Les actifs et les applications cryptographiques changent la façon dont les finances personnelles et commerciales sont effectuées. Nous pensons que notre partenariat avec Voyager permettra aux fans de Mavs et de la NBA d’en savoir plus sur Voyager et sur la façon dont ils peuvent gagner plus avec la plate-forme Voyager qu’avec les applications financières traditionnelles.