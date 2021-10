3 raisons pour lesquelles les investisseurs immobiliers devraient choisir des maisons écoénergétiques

De l’achat à la location traditionnel aux conversions et aux nouvelles constructions, les investisseurs immobiliers potentiels doivent examiner toutes les options lors de la recherche d’un nouveau bien locatif. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles une maison écologique l’emporte.

Les propriétaires et les investisseurs immobiliers abordent souvent l’achat d’un nouvel investissement de différentes manières. Pour certains, le prix le plus bas possible est essentiel, tandis que les perspectives de retour sur investissement à long terme sont plus importantes pour d’autres. Alors que beaucoup se concentreront sur un locataire cible particulier, d’autres aiment s’assurer que leur propriété est également attrayante pour tous les locataires.

L’environnement est l’un des problèmes qui unissent les gens à l’échelle mondiale en ce moment. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles cela pourrait être quelque chose à considérer pour un investissement immobilier.

1. Les hypothèques vertes

Un certain nombre de prêteurs offrent maintenant des taux préférentiels pour les prêts hypothécaires dans les maisons éconergétiques. Cela peut signifier de grosses économies pour les acheteurs qui investissent dans les propriétés les plus respectueuses de l’environnement – qui seront normalement une nouvelle construction ou une nouvelle conversion. Leeds Building Society et West One Loans sont les derniers prêteurs à ajouter à cette gamme de produits de niche.

Les produits West One Loans sont disponibles sur les maisons avec une note EPC de A à C. Ils proposent des offres pour 65% et 70% LTV initialement, à partir de 3,04% avec des frais de 1,35%. Bien qu’ils ne soient actuellement pas disponibles pour les maisons neuves, ceux qui investissent dans des propriétés converties peuvent en bénéficier. Le prêteur a également la possibilité d’élargir sa gamme de produits à l’avenir.

Andrew Ferguson, directeur général de la division BTL de West One, a déclaré : « C’est une étape importante en termes de mise en conformité de ces propriétés avec les normes requises pour un marché immobilier plus durable et neutre en carbone.

2. Des locataires séduisants

La clé du succès dans le domaine de l’achat locatif est le locataire. Obtenir de « bons » locataires à long terme dans une propriété minimise les périodes de vide, ainsi que les tracas et les coûts supplémentaires. Et les locataires d’aujourd’hui sont de plus en plus attirés par les logements locatifs écologiques et écoénergétiques.

Une enquête de Direct Line for Business a révélé que jusqu’à un quart des Britanniques quitteraient ou refuseraient d’envisager une maison avec de mauvaises références environnementales. Les trois quarts ont déclaré que cet aspect était important lors de la recherche d’un logement locatif.

Une maison à haute efficacité énergétique est également extrêmement attrayante en termes de réduction des coûts énergétiques pour les locataires. Alors que les factures de services publics continuent d’augmenter, une propriété installée avec des appareils et des accessoires économes en énergie pourrait la démarquer des autres.

3. Plus vendable

Quand vient le temps de vendre, une maison plus récente avec une note EPC supérieure est susceptible d’attirer plus d’acheteurs. Pour les mêmes raisons que celles énumérées ci-dessus, les qualités écologiques font d’une propriété un meilleur achat. Les nouvelles constructions sont souvent accompagnées d’une police d’assurance de 10 ans, ce qui ajoute une tranquillité d’esprit supplémentaire à quiconque achète dans ce délai. Les propriétés plus récentes ont également l’avantage d’être déjà modernisées, de sorte qu’une rénovation n’est souvent pas nécessaire.

BuyAssociation est spécialisé dans les nouvelles constructions et les propriétés nouvellement converties. Ces maisons haut de gamme sont dotées des meilleures cotes EPC, de caractéristiques d’efficacité énergétique plus élevées et d’une technologie intelligente disponible. Jetez un œil à certaines de nos opportunités d’investissement immobilier, ou inscrivez-vous gratuitement pour accéder en avant-première à nos meilleures offres.