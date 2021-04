3 raisons pour lesquelles l’Ethereum Bull Run ne montre aucun signe de ralentissement

Ethereum (CCC:ETH-USD) continue de confondre les ours. Il a dépassé la barrière psychologiquement importante de 2 000 $ et ne montre aucun signe de ralentissement. La deuxième crypto-monnaie la plus populaire, après Bitcoin (CCC:BTC-USD), accumule constamment des sommets sans précédent.

Source: Shutterstock

L’ETH est en forte hausse depuis Visa (NYSE:V) a annoncé que son réseau de paiement utiliserait USD Coin pour régler les transactions sur Ethereum. Dallas Mavericks Mark Cuban a également aidé les choses en disant qu’il est le plus proche «d’une vraie monnaie». Cuban a déclaré que l’allocation de son portefeuille était de “60% de bitcoin, 30% d’Ethereum et 10% du reste.”

Il y a aussi un catalyseur majeur à venir pour l’ETH. Depuis des années, les développeurs d’Ethereum prévoient de passer à la preuve de participation à partir de la preuve de travail.

Dans le cadre du nouveau concept, les utilisateurs de la blockchain Ethereum 2.0 recevront des récompenses pour avoir aidé à gérer le réseau en fonction de la quantité d’ETH qu’ils sont prêts à y mettre. En revanche, la preuve de travail implique l’utilisation d’énormes quantités de puissance informatique pour résoudre une série d’énigmes cryptographiques afin de créer un nouveau bloc.

Le changement réduira la consommation d’énergie du réseau, permettant au réseau Ethereum de traiter plus de transactions par seconde et de réduire les frais.

Ces initiatives font partie d’Ethereum 2.0, un projet en cours qui n’a pas de date d’achèvement définitive. Cependant, Justin Drake, l’un des chercheurs travaillant sur Ethereum 2.0, a déclaré: «Je suis convaincu que nous pouvons expédier la fusion en 2021.»

Donc, les choses s’améliorent pour les taureaux Ethereum.

Ethereum échappe à l’ombre de Bitcoin

Pendant une grande partie de sa vie, Ethereum a joué le deuxième violon après Bitcoin. Beaucoup considèrent à tort les deux comme des remplacements identiques l’un de l’autre. Cependant, Ethereum est très différent de Bitcoin, qui sert principalement de monnaie virtuelle et de réserve de valeur. Ce qui le rend différent, c’est qu’il peut être utilisé pour «codifier, décentraliser, sécuriser et échanger à peu près n’importe quoi».

Vous pouvez créer des contrats intelligents, effectuer des paiements peer-to-peer réguliers et créer et exécuter des applications. Le Bitcoin est utilisé exclusivement comme monnaie et réserve de valeur. Ethereum traite également les transactions à un rythme plus rapide.

Enfin, le lancement de contrats à terme sur éther est un autre changement de donne. Il donne aux investisseurs institutionnels accès à un marché réglementé qui leur permet de s’exposer aux mouvements de prix tout en atténuant les risques liés à la cryptographie.

Avantages et inconvénients

Ethereum le plus grand écosystème de la blockchain et de la crypto-monnaie. Une grande communauté de développeurs Ethereum cherche constamment à améliorer le réseau. Ainsi, il devient la plate-forme de choix pour de nouvelles applications décentralisées et parfois risquées.

Le réseau vous permet également de contourner les intermédiaires tiers. Vous n’avez pas à vous soucier des avocats, des banques ou des conseillers financiers lorsque vous effectuez des transactions sur le réseau. Enfin, la blockchain Ethereum deviendra plus attrayante lorsqu’elle migrera vers un nouveau protocole.

Maintenant, avec les avantages à l’écart, soulignons également certains risques. La popularité croissante d’Ethereum entraîne une forte augmentation des frais de transaction. En février 2021, les frais ont atteint un record de 23 $ par transaction.

De plus, il n’y a pas de limite au nombre de jetons Ether potentiels. En revanche, il existe un plafond fixe de 21 millions de Bitcoin.

Il y a une limite annuelle de libération de 18 millions d’éther par an, ce qui lui donne une mesure de protection contre l’inflation cryptographique. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a pas de limite à vie, il y a un risque qu’Ethereum devienne similaire à une devise par rapport au Bitcoin, qui conservera de la valeur en raison de la limite stricte.

Dans l’ensemble, beaucoup de choses vont en faveur d’Ethereum. Attendez-vous à ce que ces catalyseurs continuent de le pousser vers le haut. Mais vous devez être conscient des risques lorsque vous investissez dans celui-ci.

Et après

L’intérêt pour la technologie blockchain augmente à un rythme exponentiel. Les institutions se réchauffent à l’idée de la cryptographie, ce qui entraîne une augmentation de la demande. L’introduction de contrats à terme sur Ether cotés ne fait qu’ajouter à l’élan, car les principaux hedge funds et gestionnaires d’actifs injectent des capitaux dans l’actif numérique tout en se protégeant contre le risque.

En 2020, les volumes d’éther s’élevaient en moyenne à 231 millions de dollars par jour. Pour l’année à ce jour, le chiffre est en moyenne de 2,7 milliards de dollars par jour. Avec la mise en service des contrats à terme Ether, attendez-vous à ce que les volumes continuent d’augmenter dans les mois à venir.

En bout de ligne? La technologie blockchain est rapidement de plus en plus acceptée par les entreprises et les institutions qui cherchent à améliorer les processus commerciaux ou à l’utiliser comme méthode de transaction.

Par conséquent, le prix des ETH est sur une tendance à la hausse constante au cours des derniers mois. Il reste avant tout les moyennes mobiles, qui lui apporteront un soutien solide alors qu’Ether continue d’atteindre de nouveaux sommets.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, le moment est venu d’investir dans cet actif numérique.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.