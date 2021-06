3 raisons pour lesquelles l’inflation ne peut pas gâcher le rallye boursier

Il existe une opportunité pour les investisseurs à plus long terme d’acquérir des gagnants structurels à des prix réduits.

Avec le retour de la croissance dans l’économie, la crainte d’une hausse de l’inflation semble également réelle. Le marché boursier américain le mois dernier en mai a été témoin des inquiétudes liées à l’inflation, les investisseurs étant restés dans une large mesure confus. La Fed américaine peut penser que l’inflation est transitoire, mais de meilleures preuves doivent émerger pour maintenir que l’inflation ne restera pas une caractéristique permanente à long terme.

L’indice des prix à la consommation, l’indice des prix à la production, l’indice des dépenses de consommation personnelle et la composante de croissance des salaires du rapport mensuel sur l’emploi qui capture la croissance de l’emploi et le taux de chômage pourraient rester sur le radar des investisseurs mondiaux dans un proche avenir. Ce qui reste une préoccupation majeure est de savoir si l’inflation va faire baisser les prix des actions et exercer une pression sur la reprise boursière à l’avenir.

Le Chief Investment Office d’UBS, dans ses mises à jour quotidiennes, est d’avis que la reprise des actions devrait survivre aux craintes d’inflation.

“Mais bien que nous ayons averti les investisseurs que les craintes d’inflation pourraient générer de la volatilité, nous ne nous attendons pas à ce que les pressions sur les prix mettent fin à la reprise des actions”, a déclaré le CIO d’UBS dans les mises à jour quotidiennes.

Voici pourquoi, selon eux, l’inflation pourrait ne pas exercer de pressions sur les prix pour mettre un terme à la reprise des actions :

Il est peu probable que les forces qui poussent l’inflation se maintiennent : La hausse de l’inflation, à notre avis, reflète deux facteurs à court terme. La première est que les prix étaient faibles à ce stade de l’année dernière, lorsque les blocages pandémiques étaient les plus restrictifs. Cet effet de comparaison d’une année sur l’autre va s’estomper.

Deuxièmement, l’inflation a été poussée à la hausse par la hausse des prix des produits de base, tels que le pétrole, à partir de niveaux post-pandémiques artificiellement bas. Le prix du brut Brent a par exemple augmenté d’environ 130 % au cours des 12 derniers mois, passant d’un peu moins de 30 USD le baril à 69 USD le baril. Bien que les prix des matières premières puissent encore grimper, nous pensons que l’essentiel de la hausse des prix des matières premières est maintenant terminé.

Les augmentations de prix n’ont pas été généralisées : Les banques centrales surveillent l’inflation « moyenne tronquée », une mesure qui exclut les prix qui augmentent et diminuent le plus. Au lieu de cela, la jauge se concentre généralement sur 70 à 90 % des prix, et ceux-ci ont été remarquablement stables. Récemment, la mesure américaine est à peine passée de 2 % en glissement annuel. La Suède et le Canada, c’est pareil. Le Japon, le Royaume-Uni et l’Australie sont au plus bas ou presque. Pour la plupart des pays, la plupart des prix ne sont pas préoccupants.

Réponse des banques centrales : Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué à plusieurs reprises que la hausse de l’inflation « reflétait en grande partie des facteurs transitoires ». Pendant ce temps, la Réserve fédérale a suggéré qu’elle était prête à laisser l’économie tourner à plein régime après des années de sous-dépassement de l’objectif de 2 %.

Les responsables de la Fed ont souligné ce message conciliant, le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, déclarant que les décideurs devraient être patients pendant que les distorsions post-pandémiques se résolvent. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu’il serait “prématuré” de parler de réduction.

Que doivent faire les investisseurs

Ainsi, compte tenu de l’opinion, le Chief Investment Office estime que la flambée de l’inflation sera transitoire, que la reprise des actions doit encore se poursuivre et qu’ils pensent que les investisseurs peuvent utiliser la volatilité pour investir et se protéger. Les inquiétudes concernant l’inflation ont conduit à une faiblesse particulière ces derniers jours pour les actions de croissance, présentant une opportunité potentielle pour les investisseurs à long terme de récupérer des gagnants structurels à des prix réduits. Enfin, l’inflation ne s’est pas avérée un frein à la reprise des bénéfices des entreprises, les sociétés du S&P 500 dépassant jusqu’à présent les prévisions de bénéfices d’environ 24%.

