3 raisons pour lesquelles un crossover Star Wars et Marvel ne devrait pas se produire

Si c’est mauvais, on ne l’oubliera jamais. Prenons par exemple le Star Wars Holiday Special, qui, au moment de la rédaction, n’est toujours pas sur Disney +. D’autres émissions et films décanonisés sont à l’affiche, alors pourquoi pas celui-là ? Eh bien, nous ne connaissons pas cette réponse avec certitude, mais je peux supposer que, étant donné que la spéciale a été critiquée de manière critique à l’époque et largement reconnue comme un faux pas colossal par Star Wars, ce n’est pas quelque chose que Disney aimerait promouvoir ouvertement. Et pourtant, c’était tellement mauvais que les gens ne l’ont pas oublié, et des copies du spécial sont encore largement disponibles sur Internet.