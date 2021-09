3 raisons pour lesquelles vous devriez choisir ULIPs pour l’accumulation de richesse

tout le monde n’a pas le temps et les compétences pour gérer son portefeuille financier de manière optimale. Pour ces clients, les plans d’assurance liés aux unités (ULIP) offrent un moyen efficace de participer au marché ainsi qu’une couverture d’assurance pour faire face aux incertitudes de la vie.

L’assurance, l’investissement et l’épargne en cas d’urgence sont les trois éléments essentiels de tout plan financier solide. Traditionnellement, il est conseillé aux clients de garder ces éléments séparés les uns des autres pour fournir l’engagement nécessaire à chacun. Cependant, tout le monde n’a pas le temps et les compétences pour gérer son portefeuille financier de manière optimale. Pour ces clients, les plans d’assurance liés aux unités (ULIP) offrent un moyen efficace de participer au marché ainsi qu’une couverture d’assurance pour faire face aux incertitudes de la vie.

Cependant, ULIP est toujours arrimé à une combinaison de plans à terme et de fonds communs de placement. Au fil des ans, de nombreux experts ont tenté d’aborder ce débat plus sacré que toi. Laissez-nous comprendre ces produits en détail et ce qui vous convient le mieux.

D’un côté, un plan à terme qui offre une couverture vie, qui agit pour fournir une somme forfaitaire en cas d’événement malheureux, une fois que le soutien de famille n’est plus. Bien qu’il n’ait aucune composante d’investissement, il couvre votre prête-nom pour la durée de la police sans aucun changement dans la prime. En outre, l’avantage offert peut être amélioré en associant à la police de base des ajouts notables tels que l’exonération de prime, l’avenant en cas de maladie grave, l’indemnité de décès accidentel, le remboursement de la prime, etc.

D’un autre côté, ULIP comble cette lacune en offrant le double avantage de l’assurance-vie et un moyen peu coûteux de participer au marché financier pour accumuler de la richesse. Une partie de sa prime est consacrée à l’achat d’une couverture vie tandis que le reste est investi dans des actions, de la dette ou une combinaison basée sur son allocation basée sur l’appétit pour le risque.

Les trois règles d’or pour s’enrichir tout en ayant une couverture vie :

1. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : Avoir un portefeuille diversifié est comme une stratégie de gestion des risques qui mélange une grande variété d’investissements au sein d’un portefeuille. La stratégie de construction d’un portefeuille de différents types d’actifs produira, en moyenne, des rendements à long terme plus élevés et réduira le risque de tout avoir ou titre individuel.

De même, les plans à terme et les ULIP ont des objectifs différents et, par conséquent, vous ne devez pas choisir l’un plutôt que l’autre. Ajouter les deux à votre portefeuille financier vous aidera non seulement à assurer l’avenir financier de votre famille, mais aussi à constituer un corpus pour votre retraite et d’autres besoins futurs. C’est pourquoi il est sage de compléter votre Plan à terme avec un ULIP, ou vice versa.

2. Pour accumuler de la richesse avec la possibilité de basculer entre les options de fonds : : – Les plans ULIP permettent aux assurés de basculer entre plusieurs options de fonds comme les actions, les obligations et les fonds hybrides, quand ils le souhaitent, gratuitement. Les assurés peuvent choisir de répartir les primes futures entre différents fonds ULIP sur la base du scénario dominant, par exemple, avec un Sensex sans précédent, on peut protéger une partie de leurs gains exceptionnels en les déplaçant dans des segments de dette.

On peut également modifier l’allocation des primes futures des actions aux obligations ou vice versa pour profiter des mouvements du marché. Tout se résume à la recherche et au choix judicieux des fonds, les ULIP peuvent fournir des rendements substantiels du marché à condition que vous restiez investi à long terme. Cela offre une flexibilité indispensable.

3. Efficacité fiscale : les ULIP sont considérés comme des instruments fiscalement avantageux par rapport aux fonds communs de placement, car ils aident les assurés à économiser de l’impôt à toutes les étapes. Dans les ULIP, la commutation entre les fonds est autorisée sans aucune implication fiscale alors que dans les fonds communs de placement, la commutation entre les régimes a des implications fiscales.

Les ULIP, en plus de fournir un avantage fiscal lors du changement de fonds, contribuent également à l’impôt sur le revenu jusqu’à Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. En vertu de l’article 10 (10D), même le montant à l’échéance est exonéré d’impôt si la prime annuelle est inférieur à Rs 2,5 lakh.

Les ULIP offrent une option d’investissement qui peut chevaucher de multiples besoins et objectifs financiers et répondre à la préoccupation principale de la croissance du capital et de l’assurance-vie. Cela en fait une option lucrative pour votre portefeuille, surtout si la croissance et la protection sont vos priorités. Tout comme vous effectuez plusieurs tâches pour assurer une vie confortable pour vous et vos proches, un ULIP effectue plusieurs tâches pour vous assurer que vos objectifs de vie sont atteints.

par, Akhilesh Gupta, directeur des investissements, Aviva Inde

