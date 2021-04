3 rapports sur les revenus à surveiller la semaine prochaine

Note de l’éditeur: cet article est régulièrement mis à jour pour vous apporter les dernières informations.

Le calendrier des gains arrive au plus bas la semaine prochaine. Il n’y a pas deux manières à ce sujet.

C’est peut-être une pause utile. Les grandes banques lancent la saison des bénéfices vers la fin de la semaine suivante, les principaux indices étant toujours proches de leurs plus hauts historiques après 14 mois de négociation mouvementée.

Pourtant, il y a quelques versions qui méritent d’être surveillées. Investisseurs en McDonalds (NYSE:MCD) peut obtenir un aperçu des bénéfices en tant que fournisseur de frites, Agneau Weston (NYSE:LW) rapporte mercredi matin. Paychex (NASDAQ:PAYX) fournira des commentaires sur un marché du travail en convalescence après la pandémie du nouveau coronavirus. Les investisseurs particuliers voudront consulter le rapport fiscal du premier trimestre de Levi Strauss (NYSE:LEVI).

Pour être sûr, il y a des versions plus importantes sur le registre, même si elles ne sont pas nécessairement grandes. Voici les trois rapports sur les revenus qui méritent d’être surveillés la semaine prochaine:

Carnaval (NYSE:CCL)

Marques de constellation (NYSE:STZ)

Marques Conagra (NYSE:CAG)

Date du rapport sur les revenus: Mercredi 7 avril, avant l’ouverture du marché

Les revenus du carnaval de mercredi matin ne sont pas le rapport typique. Carnival ne donne que quelques points de données, suivi d’une conférence téléphonique, avec des résultats entièrement vérifiés déposés plus tard dans le mois.

Pour le moment, les investisseurs sont très bien avec cela. Les résultats réels de Carnival pour le quatrième trimestre fiscal ne sont pas vraiment d’un grand intérêt ou d’une grande utilité. C’est le commentaire de la conférence téléphonique et le détail des réservations et des perspectives 2021 que le marché veut entendre.

Ils auront besoin d’entendre une sorte de bonne nouvelle. Le stock de CCL a doublé depuis fin octobre en raison de la soi-disant «réouverture du commerce». Cela ne signifie pas tout à fait que le marché prévoit un retour instantané à la normale, mais Carnival doit détailler certains progrès vers une reprise.

Si c’est le cas, le rallye pourrait bien se poursuivre. Sinon, une inversion se profile – pour CCL et potentiellement d’autres noms de croisières et de voyages.

Marques de constellation (STZ)

Date du rapport sur les revenus: Jeudi 8 avril, avant l’ouverture du marché

Les investisseurs du secteur des spiritueux regarderont les bénéfices de Constellation jeudi matin. Bien sûr, il en sera de même pour les investisseurs du secteur du cannabis. Constellation détient une participation quasi-majoritaire dans Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC). Cela donne généralement de la couleur aux résultats de Canopy environ un mois avant la sortie de la petite entreprise.

Et les résultats semblent importants pour les deux entreprises. Constellation doit être bien positionné alors que les bars et les restaurants rouvrent. Le stock de canopée s’est estompé par rapport aux sommets de février, en partie parce que son rapport du quatrième trimestre de ce mois-là n’a pas été particulièrement bien accueilli. (Un rallye insoutenable a également joué un rôle.)

Évidemment, nous obtiendrons beaucoup plus de détails sur l’activité de Constellation, ce qui rend la sortie plus importante pour le stock STZ. Mais les investisseurs de cannabis devraient également jeter un coup d’œil avant les sorties des rivaux de Canopy au cours des prochaines semaines.

Marques Conagra (CAG)

Date du rapport sur les revenus: Jeudi 8 avril, avant l’ouverture du marché

Les stocks alimentaires comme CAG ont connu un énorme coup de pouce alors que la portée de la pandémie devenait claire. Depuis, ça a été plus difficile.

L’action Conagra elle-même a réussi à se rapprocher des sommets d’août lundi, pour reculer de près de 4% au cours des trois prochaines séances de négociation.

L’absence de rupture est un problème de longue date pour le stock. En fait, CAG se négocie toujours légèrement en dessous des sommets du début de 2017. Les performances n’ont pas été terribles sur cette période, mais elles n’ont pas été assez bonnes. Les actions se négociant à environ 15x les bénéfices à terme, les investisseurs craignent clairement qu’un retour à la normale ne se traduise par un retour à une croissance stagnante.

Et donc il y a une grande opportunité pour Conagra jeudi. Un gros rapport et des perspectives solides pourraient calmer ces craintes et conduire à la cassure tant attendue. Mais l’histoire suggère que c’est peut-être trop demander.

