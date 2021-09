3 septembre 2021 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Solana atteint un nouveau sommet historique à 136 $; les investisseurs pensent que le rallye est loin d’être terminé. Chainlink dépasse les 30 $ pour la première fois en septembre alors que la mission à 40 $ prend de l’ampleur.

Les taureaux Bitcoin ont intensifié leur jeu jeudi, entraînant une augmentation des prix supérieure à 50 000 $. Comme indiqué précédemment, la reprise a été à court terme car BTC a reculé, testant presque le support à 48 000 $.

Pendant ce temps, Ether a calé avant de grimper à 4 000 $, mais son élan haussier n’est pas entièrement perdu. Par conséquent, Ethereum peut toujours s’échanger au-dessus du niveau psychologique pendant le week-end. Le reste du marché est principalement vert, mais les actifs cryptographiques post-gains minimes selon les données de prix en direct de CoinGecko.

Solana a de nouveau explosé sur la lune, atteignant un nouveau record historique pour la deuxième fois la même semaine. Cet altcoin a offert un spectacle impressionnant dans le cycle haussier en cours au point d’atteindre un nouveau record à 136 $.

Plus tôt dans la semaine, le rallye de Solana a fait une pause à 130 $, suivi d’une correction à 100 $. Cependant, le jeton n’est pas resté longtemps enfoncé. Par conséquent, il a gagné du terrain vers 130 $ d’ici la fin de jeudi.

Après le lancement à un nouveau record historique, Solana se négocie à 134 $. Il a accumulé 19% de gains sur 24 heures et 77% en sept jours. Solana revendique un volume de transactions de 5,5 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 39 milliards de dollars.

Une correction se produira probablement au cours de la session à venir, surtout si l’indice de force relative (RSI) sort de la zone de surachat. Le support est attendu à 130 $ (l’ATH précédent) et 120 $, respectivement. En outre, la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) détecte toujours une impulsion haussière, selon le graphique en quatre heures.

Chainlink, comme Solana, a été en mission vers le nord à la suite des pertes à court terme en août à 24 $. Ce soutien a permis aux taureaux de se regrouper et de gagner du terrain à 30 $.

Le jeton oracle des données de prix en direct n’a pas manqué le sommet atteint le mois dernier, mais a prolongé la jambe haussière à 30,89 $. Pendant ce temps, le défi est de maintenir LINK au-dessus de 30 $ et de laisser aux taureaux suffisamment de temps pour exécuter la mission à 40 n $.

Les perspectives techniques à court terme sont toujours haussières, avec la position du RSI légèrement au-dessus des 70. Une impulsion haussière du MACD suggère que les acheteurs ont le dessus, et Chainlink augmentera potentiellement le prix.

