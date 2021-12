3 séries Netflix parfaites à regarder ce week-end

Netflix : 3 séries parfaites à regarder ce week-end

Aujourd’hui, premier samedi de décembre, nous vous ferons savoir trois séries qui sont idéales à voir pendant ce week-end et que vous appréciez seul ou en famille accompagné.

De cette façon, s’il n’y a pas de plans avec la famille ou les amis loin de chez eux, Netflix est toujours la meilleure option.

La vérité est qu’au fil des années, le célèbre Plate-forme avec un logo rouge, il a réussi à trouver un moyen d’innover pour continuer à rester parmi les plus choisis par les utilisateurs.

Avec de nouvelles stratégies, organisant des événements énormes et exclusifs pour les fans comme TUDUM et exposant leurs statistiques, la plateforme est entrée, encore plus, dans les foyers de ses téléspectateurs.

Cependant, il y a quelque chose qui pour être vrai, cela ne change pas vraiment pour la plateforme la plus célèbre au monde.

Et c’est que, le large catalogue dont dispose Netflix est l’un des points en faveur de son succès incontestable.

Qu’il s’agisse de contenu original ou de contenu sous licence, la vérité est qu’il suscite toujours l’intérêt de ceux qui le choisissent.

En fait, ce service à la demande est l’un des meilleurs lorsque le week-end arrive.

1

Damné

Il est arrivé sur Netflix le 17 juillet 2020 avec seulement une saison de dix épisodes et est la série idéale pour les fans d’action, de science-fiction et de courts métrages.

Bien entendu, il faut préciser qu’elle n’aura pas de deuxième édition puisqu’elle a été annulée car c’est l’une des productions les plus chères de la plateforme et, en plus, elle n’a pas suscité autant de fureur lors de sa sortie.

2

Le Bazar de la Charité

Cette série a été créée en 2019 et est l’un des plus grands succès de Netflix.

Il n’est en fait pas originaire de la plateforme, mais était auparavant diffusé à la télévision française.

Se déroulant en 1897 à Paris, la série comprend du drame et un peu de réalisme car elle raconte l’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité dans lequel 126 personnes sont mortes.

Et, avec une saison de seulement huit épisodes, c’est une série digne d’en profiter pendant le week-end.

3

École de filles d’Al Rawabi

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une série originale de Netflix et que ce n’est pas non plus l’une des plus célèbres au monde, mais c’est l’une des meilleures qui reflète le harcèlement dont sont victimes les adolescents.

C’est qu’en plus de montrer l’intimidation entre camarades de classe, cela montre aussi ses conséquences et ce que signifie rendre justice de sa propre main.

La série a une seule saison de six épisodes dans laquelle les problèmes des jeunes sont perçus comme jamais auparavant.