3 signes qu’il est temps de rafraîchir la marque

La plupart des entreprises d’aujourd’hui ne seraient pas encore ouvertes si elles étaient restées fidèles à leur stratégie de marque d’origine. Les marques et leurs audiences évoluent au fil du temps, et une actualisation de la marque est un moyen idéal pour rester pertinent et rester dans un paysage concurrentiel.

Cependant, vous n’avez pas non plus besoin d’engager une agence de branding sophistiquée et de dépenser un million de dollars pour un nouveau logo.

Photo de Léon sur Unsplash.

C’est quelque chose que nous savons par expérience, car nous venons de rafraîchir la marque de mon entreprise, Jotform.

Dans cet article, nous partageons certaines de nos expériences avec le rafraîchissement de notre marque, ainsi que des conseils sur le moment où vous devriez et ne devriez pas vous lancer.

À quelle fréquence devez-vous actualiser votre marque ?

D’une part, vous ne voulez pas avoir l’air dépassé et déconnecté de votre public. Cependant, une refonte complète et régulière de votre image de marque peut être déroutante ou frustrante pour vos clients.

Ne rafraîchissez pas votre marque juste pour le plaisir. Il devrait y avoir une stratégie derrière les changements que vous apportez.

Malheureusement, il n’y a pas de calendrier défini pour mettre à jour votre marque, et chaque marque est unique. Bien que vous puissiez planifier une heure régulière pour évaluer si vous avez besoin d’un rafraîchissement, la mise à jour de votre marque à des intervalles arbitraires n’est peut-être pas la meilleure idée.

Au lieu de cela, recherchez les signes qui indiquent qu’il est temps de changer. Nous couvrirons ces signes plus tard dans cet article, mais vous devez d’abord savoir ce qu’implique un rafraîchissement de la marque.

Qu’implique un rafraîchissement de marque ?

Les rafraîchissements de marque sont souvent confondus avec les changements de marque complets, mais il y a une grande différence entre les deux. Vous devrez déterminer celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Un changement de marque est plus complexe qu’un rafraîchissement de marque, vous devez donc vous assurer que c’est la voie que vous souhaitez emprunter avant d’investir du temps et des efforts. Un rebranding signifie repositionner votre marque. Cela implique des recherches approfondies, des modifications de conception, des mises à jour de ton et de messagerie, etc. Comme il s’agit de changements plus importants, il faut souvent plus de temps pour exécuter un changement de marque qu’un rafraîchissement.

Dunkin’ est un exemple classique d’une entreprise qui a changé de nom pour mieux refléter ses produits. Dunkin’ était à l’origine connu sous le nom de Dunkin’ Donuts parce que l’offre principale de la société était les beignets. Lorsqu’elle s’est tournée vers d’autres produits comme le café et des articles supplémentaires pour le petit-déjeuner, la société a mis à jour son image de marque en changeant son nom pour Dunkin’.

Un rafraîchissement de la marque implique la mise à jour de l’apparence de votre marque en mettant en œuvre de petites améliorations. Généralement, cela signifie mettre à jour les composants visuels de votre marque, mais cela peut aussi être une refonte des processus, des produits, des services, du nom ou même de la culture.

Avec un rafraîchissement, vous restez fidèle à l’essence ou au cœur de votre marque ; vous faites juste des mises à jour. Un rafraîchissement peut aider à attirer l’attention de votre public et à l’inciter à se pencher sur ce qui pourrait être nouveau.

Pensez-y comme travailler sur une maison. Un rafraîchissement de marque consiste à redécorer et à appliquer une nouvelle couche de peinture. Un changement de marque détruirait les murs pour un remodelage complet.

Par exemple, un rafraîchissement de logo peut impliquer des ajustements mineurs pour le rendre plus moderne tout en conservant le même design reconnaissable. Un changement de marque du même logo inclurait des changements tels que de nouvelles couleurs, un nouveau nom et un design complètement repensé.

N’oubliez pas qu’il n’y a aucune raison de prendre un marteau pour votre marque si vous n’avez besoin que d’un pinceau. Dans la section suivante, nous partagerons les signes qui indiquent qu’il est temps de procéder à une actualisation au lieu d’un changement de marque complet.

3 signes que vous avez besoin d’un rafraîchissement de marque

Vous pensez que votre entreprise a besoin d’un rafraîchissement de marque ? Cela peut être vrai si votre entreprise correspond à l’un de ces critères.

1. Votre marque est incohérente

Votre marque est-elle cohérente sur toutes les plateformes et tous les points de contact, y compris les médias sociaux, le numérique, l’impression, la vidéo, les magasins de détail et votre système de point de vente ? Si ce n’est pas le cas, vous aurez peut-être besoin d’un rafraîchissement de la marque pour renforcer votre image. La cohérence est la clé pour afficher une image de marque forte.

Par exemple, disons que vous remettez votre carte de visite à un client potentiel. S’ils visitent le site Web et la page Facebook indiqués sur la carte et qu’aucune des couleurs, images et messages ne correspondent, le prospect peut alors percevoir votre entreprise comme n’étant ni crédible ni digne de confiance.

2. Votre audience a évolué ou s’est élargie

Parfois, c’est votre public ou votre marché qui change. Peut-être que les valeurs de votre public ont évolué ou que vous vous êtes étendu sur un nouveau territoire. Quoi qu’il en soit, si votre marque ne résonne pas auprès de votre nouveau public, il est temps de se rafraîchir. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir attirer votre audience avec votre image de marque.

Par exemple, Starbucks est bien connu pour ses rafraîchissements subtils de marque conçus pour résonner avec son public croissant et diversifié dans le monde entier. La valeur de la marque Starbucks dans le monde a plus que triplé en seulement 10 ans, passant de 3,34 milliards de dollars en 2010 à 11,25 milliards de dollars en 2020. Cette croissance significative de la valeur de la marque mondiale peut être attribuée en partie aux rafraîchissements proactifs de la marque Starbucks qui l’ont maintenue pertinente pour de nouveaux publics. .

3. Vos offres ont changé

Au fil du temps, votre marque a peut-être modifié l’orientation de ses offres principales ou en a ajouté de nouvelles. L’image de marque qui reflète l’ancienne gamme de produits ou de services doit être actualisée pour représenter plus précisément les offres actuelles.

Ce fut certainement le cas pour nous chez Jotform. Nous avons lancé en 2006 en tant que constructeur de formulaires en ligne. Cependant, 15 ans et 10 millions d’utilisateurs plus tard, notre produit a évolué et s’est développé, tout comme la perception de nos clients.

Dernières pensées

Ne laissez pas votre entreprise prendre du retard en ignorant les signes indiquant qu’il est temps de rafraîchir la marque. Restez à la pointe de votre secteur, surveillez les tendances et surveillez de près vos concurrents pour vous aider à déterminer les mises à jour à apporter à votre marque. Le plus important, connaissez votre public. En fin de compte, c’est à eux que votre stratégie de marque doit s’adresser.