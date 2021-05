3 SPAC à acheter ici, maintenant!

Cela a été un marché formidable pour les investisseurs… ou est-ce vrai? À l’approche du Memorial Day, l’année 2021 a été moins que chaude pour la plupart des actionnaires de la SPAC. Mais aujourd’hui, afin d’aider les investisseurs à traverser les jours de canicule de l’été, je passe en revue trois pièces diverses qui sont maintenant en train de devenir de solides SPAC à acheter.

Si rien d’autre au cours de la semaine dernière, les moyennes plus larges du marché ont prouvé qu’il y avait encore beaucoup de FOMO (peur de rater) programmé chez les investisseurs. Pour être juste, le marché a corrigé quelques points de pourcentage. De plus, le Indice de volatilité CBOE a augmenté au cours des deux dernières semaines. Mais, tout comme les principaux critères de référence comme le S&P 500 semblait presque prêt pour une nouvelle coupe, les acheteurs ont une fois de plus pris la relève.

Ajoutant un peu de couleur, le S&P 500 est aujourd’hui en hausse d’environ 12% depuis le début de l’année (YTD) après avoir rebondi sur ses récents creux. De plus, le baromètre à grande capitalisation à large base est également à moins de 1% d’atteindre de nouveaux records. Vous avez vu cela venir, non?

Dans le même temps, cependant – dans un marché également composé de SPAC individuels, quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le processus – nous avons également vu un récit brutal. Les pertes correctives se sont accumulées depuis la mi-février, dans le cadre d’une rotation systématique hors des histoires de croissance multiple plus élevée. Le marché SPAC a souffert, n’ayant pas de pénurie de ces types de surperformants.

Cependant, la bonne nouvelle est que le scénario baissier actuel de SPAC semble désormais devoir changer de vitesse. Bien que vous puissiez être sûr de lire plus de nouvelles de malheur et de peur sur toute la ligne, les graphiques de prix suggèrent fortement qu’il est temps de sauvegarder le camion sur trois SPAC particuliers. Ces noms sont bien éloignés des épaves absolues comme Nikola (NASDAQ:NKLA).

Draftkings (NASDAQ:DKNG)

Porte ouverte (NASDAQ:OUVERT)

Arrivée (NASDAQ:ARVL)

SPAC à acheter: Draftkings (DKNG)

Source: Graphiques par TradingView

Le premier de nos SPAC à acheter est Draftkings. Ce poids lourd des paris sportifs en ligne l’a pris sur le menton jusqu’à 46% au plus bas récent de l’action. De plus, une partie de cette punition est venue aux mains de résultats de revenus mitigés, qui comportaient une perte plus large que prévu. Mais ne vous laissez pas berner par les retombées.

Aujourd’hui, une solide croissance des revenus à trois chiffres, des prévisions révisées à la hausse, une tendance du marché séculaire très prometteuse et le graphique hebdomadaire des prix de l’action DKNG méritent tous l’attention des investisseurs.

Techniquement, ce choix des SPAC a été solide en ce qui concerne la structure des prix de l’action DKNG. Cette semaine, les actions ont confirmé qu’un chandelier à deux chandeliers à l’intérieur de la formation de fond de doji s’est développé hors du support en amont et du niveau de retracement de 50%. Avec la stochastique soutenant également l’action avec un croisement haussier survendu, c’est une situation de jeu à Draftkings aujourd’hui.

Pour maintenir une ligne défensive et une attaque fortes en même temps, les investisseurs peuvent vouloir aborder un collier de 50 $ / 65 $ en août comme une meilleure façon de jouer un jeu gagnant.

Porte ouverte (OUVERTE)

Source: Graphiques par TradingView

Le prochain sur cette liste de SPAC à acheter est Opendoor. Ce nom est une société immobilière en ligne de rupture utilisant des algorithmes propriétaires de pointe pour acheter et vendre des propriétés résidentielles. De plus, comme Luke Lango d’InvestorPlace l’a récemment expliqué, la technologie d’OPEN fonctionne énormément, comme en témoignent les résultats les plus récents de la société.

Les investisseurs pourraient conclure une véritable aubaine si les prévisions de Lango pour plus de 50 $ se concrétisent. Mais – même si les conditions «seulement en quelque sorte» se concrétisent – au prix actuel d’environ 16 $, un double ou mieux fournirait quand même un retour sur investissement décent. De plus, techniquement, les actions de ce SPAC laissent fortement entendre que certains avantages sont de mise aujourd’hui.

À l’heure actuelle, le stock OPEN est aligné sur une décision d’achat de bougie doji interne. Avec des actions retraçant un 66,6% assez mauvais à leur niveau le plus bas il y a deux semaines et la stochastique à l’aube d’un signal croisé haussier, il n’y a pas de temps comme le présent. Afin de créer un meilleur investissement SPAC dans le stock OPEN, je recommanderais d’utiliser une combinaison de collier 17,50 $ / 25 $ en août ou en septembre.

Arrivée (ARVL)

Source: Graphiques par TradingView

Enfin, le dernier de nos SPAC à acheter est l’arrivée. Comme pour un Nikola souillé, ce nom est un jeu de véhicule électrique (EV). Contrairement au stock NKLA, cependant, ce véhicule utilitaire parvenu à la recherche de la vraie affaire. En fait, il a déjà un partenariat significatif pour 10000 véhicules désormais en mouvement avec UPS (NYSE:UPS). La direction d’Arrivée a également récemment annoncé un accord avec Uber (NYSE:UBER) pour développer des roues abordables pour ses conducteurs. Cela devrait se transformer en une autre victoire de premier plan pour l’entreprise.

Techniquement, les actions de ce SPAC dépassent en ce moment une bande de résistance latérale formée au cours du mois dernier. Avec l’action des prix se développant au-dessus de la bougie de correction de fond de l’action ARVL surlignée en stochastiques à tendance jaune et haussière, il y a beaucoup à aimer ici. Comme toujours, cependant, il y a aussi des risques.

Comme le montre également le graphique hebdomadaire fourni, le prochain défi pour les taureaux est la ligne de tendance baissière à vie de cette SPAC. Néanmoins, si vous êtes optimiste, l’action «continuez à camionnage» qui finit par trouver son chemin dans une base corrective semble être un objectif réalisable au cours de la seconde moitié de 2021. Pour mieux se positionner face à une tendance haussière émergente et éviter le risque de devenir un mannequin de crash-test, le collier Dec 22,50 $ / 30 $ est un véhicule de choix privilégié.

À la date de publication, Chris Tyler occupait des positions dans DraftKings (DKNG) et ses dérivés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.