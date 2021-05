3 stocks d’articles ménagers pour les améliorations estivales : HD, LOW, MHK

Comme la plupart des gens ont passé la majorité de 2020 coincés à la maison, beaucoup ont réalisé qu’ils voulaient embellir leur environnement. S’ils allaient passer autant de temps à la maison, pourquoi ne pas profiter de ce temps libre supplémentaire pour ne pas se déplacer et ajouter quelques améliorations à leur maison. Cela a créé une forte demande pour une variété de produits, tels que le bois, les meubles, les tapis et les outils.

Alors que l’économie continue de s’ouvrir et de revenir à la normale, de plus en plus de personnes retournent dans leurs bureaux. Cependant, la demande pour l’amélioration de l’habitat n’a pas ralenti. Poussée par des taux bas, des mesures de relance budgétaire et un marché immobilier solide, la demande de biens d’accueil est toujours élevée. À l’approche de l’été, je pense qu’il y aura une nouvelle augmentation de la demande, car les mois les plus chauds sont le moment idéal pour effectuer des réparations et des rénovations.

Cette demande devrait continuer à stimuler la croissance des magasins d’articles pour la maison. Ainsi, pour trouver les actions d’articles ménagers avec de grandes chances de progresser dans les mois à venir, j’ai effectué un écran pour les actions Acheter ou Acheter fort dans notre système exclusif d’évaluation POWR.

Voici les trois principales actions d’articles ménagers à envisager d’ajouter à votre portefeuille :

HD est le plus grand détaillant spécialisé dans la rénovation domiciliaire au monde, avec environ 2 300 magasins de format entrepôt offrant plus de 30 000 produits en magasin et 1 million de produits en ligne. Les produits comprennent des matériaux de construction, des produits de rénovation domiciliaire, des produits pour la pelouse et le jardin, ainsi que des services tels que l’installation de rénovation domiciliaire et la location d’outils et d’équipements.

L’entreprise sert trois types de clients, les bricoleurs, qui sont généralement des propriétaires qui préfèrent acheter des produits et réaliser des projets de manière indépendante ; DIFM, qui sont des propriétaires qui achètent toujours des produits mais font appel à des tiers pour terminer les travaux ; et les clients professionnels tels que les entrepreneurs, les réparateurs et les commerçants.

HD a publié des chiffres solides pour le premier trimestre, où les ventes et les bénéfices se sont améliorés d’une année à l’autre, grâce à une forte demande de projets de rénovation domiciliaire. L’entreprise a également bénéficié de son plan « One Home Depot », qui se concentre sur l’expansion de sa chaîne d’approvisionnement et l’amélioration de son expérience numérique. Une partie de cela comprenait l’amélioration de ses options de livraison et d’exécution, ce qui facilite les commandes pour les clients.

Alors que les projets de bricolage stimulent la demande pour ses produits, son segment Pro a été un moteur de croissance essentiel pour l’entreprise. Le segment Pro connaît une croissance robuste des ventes et la direction s’attend à ce que cela se poursuive. HD a une note globale de B, ce qui se traduit par une note d’achat dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note Momentum de A car son action est en hausse de plus de 21% pour l’année.

HD a également une note de qualité de B en raison d’un bilan solide. La société disposait de 6,6 milliards de dollars de liquidités à la fin du dernier trimestre, contre seulement 1,1 milliard de dollars d’obligations à court terme. Nous proposons également des notes de croissance, de valeur, de stabilité et de sentiment pour la HD, que vous pouvez trouver ici. HD est l’action classée n°29 dans l’industrie de l’amélioration de l’habitat et des biens classés A. Vous pouvez trouver d’autres actions de premier plan dans cette industrie en cliquant ici.

LOW est le deuxième plus grand détaillant de produits de rénovation domiciliaire au monde, exploitant environ 1 970 magasins aux États-Unis et au Canada. Ses magasins offrent des produits et services allant de la décoration et de l’entretien de la maison à la réparation et au remodelage. LOW a un fort pouvoir de fixation des prix car il est positionné pour continuer à capitaliser sur la demande croissante sur le marché de la rénovation domiciliaire.

Ses produits séduisent non seulement les bricoleurs, mais également les clients commerciaux. Cela explique pourquoi il a investi dans la technologie et les catégories de marchandises pour son activité Pro. La stratégie globale de l’entreprise pour la maison, qui comprend la fourniture de solutions complètes pour la réparation et l’amélioration de la maison, devrait également favoriser la croissance à long terme.

Comme HD, LOW a connu un premier trimestre solide. La société a enregistré une croissance des ventes de plus de 30% dans le segment Pro. La croissance des ventes a également été forte au Canada. Encore plus élevé qu’aux États-Unis. La direction s’est engagée à accroître sa part de marché dans le pays. LOW a également récemment annoncé l’achat de STAINMASTER, une marque de tapis bien connue. Cela devrait renforcer le profil de l’entreprise en tant que seul détaillant national de produits de rénovation domiciliaire à proposer les tapis STAINMASTER.

LOW a une note globale de B, qui est une note d’achat dans notre service POWR Ratings. Il a une note de sentiment de A, ce qui signifie qu’il est très apprécié des analystes de Wall Street. Vingt-cinq analystes ont actuellement une cote d’achat ou d’achat fort sur l’action. L’entreprise a également une note de qualité B, indiquant un bilan sain. LOW avait 4,7 milliards de dollars de liquidités au dernier trimestre du rapport, contre seulement 1,1 milliard de dollars de dette à court terme.

L’entreprise est également très efficace, avec un rendement des capitaux propres de plus de 400 %. Nous attribuons également une note FAIBLE en fonction de la croissance, de la valeur, de la dynamique et de la stabilité. Vous pouvez trouver ces notes ici. LOW est classé n°11 dans l’industrie de l’amélioration de l’habitat et des biens classés A.

MHK fabrique une large gamme de produits de revêtement de sol, notamment des tapis, des moquettes, des carreaux de céramique, du stratifié, du bois, des carreaux de vinyle de luxe et des revêtements de sol en vinyle. L’entreprise, qui a commencé en tant que fabricant de tapis axé sur les États-Unis, est devenue un acteur mondial de premier plan sur le marché diversifié des revêtements de sol.

Poussés par la pandémie, les consommateurs américains ont commencé à investir davantage dans leur maison. Cela comprenait des activités de réparation et de rénovation, et le nouveau revêtement de sol a certainement joué un rôle. MHK a sans aucun doute bénéficié de cette tendance, car les bénéfices et les revenus du premier trimestre ont non seulement dépassé les estimations, mais ses ventes trimestrielles ont été les plus élevées de l’histoire de la société.

La direction s’attend à ce que cette demande se poursuive étant donné la vigueur du marché de l’habitation. L’entreprise a également entrepris plusieurs initiatives pour accroître sa rentabilité. Par exemple, elle aligne ses produits céramiques sur la demande aux États-Unis et réaligne ses activités de tapis en Amérique du Nord. La société a également investi dans davantage de professionnels de la vente pour augmenter sa part de marché dans les produits nouveaux et existants.

MHK a une note globale de A, se traduisant par une note d’achat fort dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant car ses ventes devraient augmenter de 46,6% d’une année sur l’autre au cours du trimestre en cours. Les bénéfices devraient augmenter de 881,1% sur un an. La société a également une note de valeur de B car ses actions semblent sous-évaluées.

L’action affiche actuellement un P/E à terme de 17,64 et son ratio cours/valeur comptable de 1,7 est bien inférieur à la moyenne du secteur. Pour le reste des qualités de composants de MHK (Momentum, Stabilité, Sentiment et Qualité), cliquez ici. MHK est classé n ° 3 dans l’industrie de l’amélioration de l’habitat et des biens classés A.

A la date de publication, David Cohne n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

