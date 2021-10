3 stocks de nourriture qui satisfont votre faim de revenus

Nous pensons que les stocks alimentaires peuvent être un bon endroit où investir pour générer des revenus. Les entreprises de l’industrie alimentaire se comportent bien mieux en période de récession que les autres secteurs, car les consommateurs ont toujours besoin de manger et de boire, faisant des entreprises de l’industrie alimentaire l’un des groupes les plus résilients.

Ces actions ne fourniront probablement pas de gains extraordinaires, mais elles peuvent offrir une croissance constante et des rendements supérieurs au marché. Ces types d’actions peuvent également aider un investisseur à équilibrer les portions de son portefeuille davantage axées sur la croissance.

Trois de nos actions alimentaires préférées classées par ordre de rendement attendu sont :

Moulins Généraux (NYSE : SIG)

Fleurs Aliments (NYSE : FLO)

Mondelez International (NASDAQ : MDLZ)

Principaux stocks alimentaires : General Mills (GIS)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

General Mills est en affaires depuis plus d’un siècle et est devenue l’une des plus grandes entreprises de produits emballés au cours de cette période. La société a une capitalisation boursière d’environ 36 milliards de dollars et un chiffre d’affaires annuel de 18 milliards de dollars.

General Mills possède un certain nombre de marques de premier plan, notamment Cheerios, Wheaties, Yoplait, Haagen-Dazs, Annie’s et Bisquick. Cela donne à l’entreprise une présence dans presque toutes les îles de l’épicerie. General Mills a également renforcé son activité alimentaire avec l’acquisition de la société d’aliments pour animaux de compagnie Blue Buffalo. Plus récemment, l’entreprise a ajouté à son portefeuille d’aliments pour animaux de compagnie avec l’achat de Aliments Tyson (NYSE : TSN) segment des friandises pour animaux de compagnie. Nous pensons que l’activité pet food pourrait être une véritable force dans les années à venir.

L’entreprise a renoué avec la croissance au cours des dernières années, portée par le besoin de repas à domicile après le début de la pandémie. General Mills a affiché certains de ses taux de croissance d’une année à l’autre les plus élevés au cours de cette période, les consommateurs préparant davantage de repas à la maison.

Même avec une réouverture au moins partielle dans de nombreuses régions, General Mills continue de bien performer car de nouveaux clients semblaient être devenus des clients fidèles. Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2022 ont été publiés le 22 septembre. Les revenus ont augmenté de 4 % en plus de l’augmentation de 9 % survenue au premier trimestre de l’année précédente. Le bénéfice ajusté par action a légèrement baissé, mais cela est principalement dû aux coûts des matières premières et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Cependant, General Mills a assez bien réussi à répercuter au moins une partie de ces coûts d’inflation sur le consommateur. Nous prévoyons que General Mills sera en mesure d’augmenter son bénéfice par action à un taux de 3 % par an au cours des cinq prochaines années. Ce taux est inférieur au taux de croissance moyen sur 10 ans de 4 %, car nous pensons que les gains réalisés au cours des dernières années constituent une base solide pour croître.

General Mills offre un rendement de 3 %, ce qui se compare très favorablement au rendement moyen de 1,3 % pour le S&P 500 indice. La société a suspendu son dividende pendant les trois années précédant une augmentation de 4,1% l’année dernière, mais a versé un dividende ininterrompu de près de 120 ans.

En utilisant le cours de clôture le plus récent de 59 $ et notre attente de bénéfice par action de 3,80 $ pour l’exercice, General Mills a un ratio cours/bénéfice de 15,5. L’action s’est négociée avec un multiple de 17 fois les bénéfices au cours de la dernière décennie, ce qui est à notre avis une évaluation cible juste sur cinq ans. Si le multiple augmente, les actionnaires pourraient voir un vent arrière de 1,9% sur les rendements totaux de l’évaluation.

Au total, nous voyons des rendements totaux par an pour la prochaine demi-décennie de 7,9 % résultant d’un taux de croissance des bénéfices de 3 %, d’un rendement de départ de 3 % et d’une petite contribution de l’expansion des multiples.

Fleurs Aliments (FLO)

Source : TonelsonProductions / Shutterstock.com

Flowers Foods a démarré son activité en 1919 et est devenue l’un des principaux fournisseurs d’aliments emballés aux États-Unis. La société a un chiffre d’affaires annuel de 4,4 milliards de dollars et une capitalisation boursière de près de 5 milliards de dollars.

Les marques de l’entreprise, telles que Wonder Bread et Nature’s Own, sont bien connues et approuvées par les consommateurs. La société a deux secteurs d’activité, dont la livraison directe en magasin et la livraison en entrepôt. La grande majorité des revenus proviennent de la livraison des produits aux magasins. De plus, 75 % des revenus des produits proviennent de pains frais, de petits pains, de petits pains et de tortillas.

Flowers Foods a publié ses derniers résultats le 12 août. Les revenus ont diminué de 0,8% à 1,02 milliard de dollars. La baisse est due à une comparaison difficile au deuxième trimestre de 2020, qui a établi un record, où la société a connu une croissance de 5 % de ses revenus alors que les consommateurs se sont approvisionnés en produits pendant la pandémie. Le bénéfice net ajusté a diminué de 1,7 % pour s’établir à 68,8 millions de dollars, un résultat solide compte tenu de la période comparable.

Le secteur des aliments emballés est un espace très concurrentiel, où les coûts de changement pour les consommateurs sont bas. Cela dit, la position de leader de Flowers Foods et ses marques bien connues lui offrent une taille et une échelle que de nombreux concurrents ne peuvent espérer égaler. Nous pensons que cela permettra à Flowers Foods d’augmenter son bénéfice par action à un taux de 5 % par an jusqu’en 2026, une estimation plus prudente que son taux de croissance moyen sur 10 ans de 7 %.

Flowers Foods a également un rendement en dividendes de 3,6% pour le moment, soit près du triple de celui de l’indice S&P 500. La société a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives et affiche un taux de croissance du dividende de 7 % depuis 2011.

Les actions de la société ont clôturé la séance de bourse de mardi à 23,59 $. Nous nous attendons à ce que Flowers Foods gagne 1,20 $ par action en 2021, ce qui implique un ratio cours/bénéfice de 19,6. Nous avons un ratio cours/bénéfice cible sur cinq ans de 20, ce qui est inférieur à la moyenne à long terme. Un multiple en expansion pourrait ajouter 0,4% aux rendements jusqu’en 2026.

La combinaison de nos attentes d’une croissance des bénéfices de 5 %, d’un rendement en dividendes de 3,6 % et d’une petite contribution de l’expansion des valorisations nous donne un rendement total attendu de 9 % par an pour Flowers Foods.

Meilleures actions alimentaires : Mondelez (MDLZ)

Source : Shutterstock

Mondelez a une longue histoire de fusions et de retombées et était auparavant connue sous le nom de Kraft Foods. L’entreprise est aujourd’hui un géant mondial de la transformation alimentaire qui génère des revenus annuels de 26 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 84 milliards de dollars.

Le portefeuille de la société comprend des collations, des bonbons et des boissons, notamment Oreo, Nabisco, Trident, Cadbury et Tang. Contrairement aux autres noms de cette liste, Mondelez exploite un modèle commercial beaucoup plus diversifié. L’Europe est le marché numéro un de l’entreprise et représente 38 % du chiffre d’affaires annuel, l’Amérique du Nord ajoutant 31 %. L’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine constituent le reste des chiffres d’affaires.

Nous pensons que la présence massive de l’entreprise sur les marchés émergents sera un gagnant à long terme car ces domaines se développent plus rapidement que les plus développés. Cela s’est déjà produit au cours des derniers trimestres alors que les économies du monde commencent à se remettre de la pandémie. Un dollar américain plus faible a également eu un effet favorable sur les résultats, un bonus supplémentaire étant donné que plus des deux tiers des revenus proviennent de l’extérieur des États-Unis.

Annoncés le 27 juillet, les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 12,4 % à 6,6 milliards de dollars. Les revenus de la même période de l’année précédente ont chuté de 2,5%, principalement en raison de la faiblesse des marchés émergents. Le bénéfice ajusté par action s’est amélioré de 8,2 %, les marchés émergents ayant rebondi avec une amélioration de près de 17 % des ventes. L’Amérique latine a bondi de 31 % et l’Asie/Moyen-Orient/Afrique de 17,4 %. Mondelez a affiché une excellente croissance même contre un nombre comparable plus faible.

Nous pensons que les gains des marchés émergents sont durables, bien qu’à un rythme inférieur à celui du trimestre le plus récent. Nous prévoyons une croissance des bénéfices de 8 % jusqu’en 2026, supérieure au taux de croissance sur cinq ans de 6 %.

L’action de Mondelez rapporte 2,4%, le rendement le plus bas des noms de cet article, mais toujours un niveau de revenu plus élevé que l’indice du marché. La société a augmenté son dividende au cours des sept dernières années.

Les actions se négocient à près de 59 $. Nous prévoyons que Mondelez gagnera 2,85 $ en 2021, ce qui se traduira par un ratio cours/bénéfice de 20,7. Nous prévoyons un ratio cours/bénéfice cible sur cinq ans de 20 pour l’action, proche de la moyenne à long terme. Le retour à cette évaluation pourrait réduire les rendements annuels de 0,7 % jusqu’en 2026.

Au total, nous prévoyons des rendements annuels de 9,7 % en raison d’un taux de croissance des bénéfices de 8 % et d’un rendement de départ de 2,4 %, légèrement compensés par un retour à notre évaluation cible attendue.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.