3 Stocks de recharge de véhicules électriques pressés pour les gains d’été

La flèche du véhicule électrique accélère.

Parallèlement à l’engagement du président Biden de réduire les émissions américaines jusqu’à 52%, il souhaite que jusqu’à 500 000 bornes de recharge soient installées dans le pays.

C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques et les investisseurs. Selon Point de charge (NASDAQ:CHPT) Président et chef de la direction Pasquale Romano:

«En établissant des programmes de subventions et de rabais pour les gouvernements des États et locaux, le plan de Biden augmentera les investissements du secteur privé dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques à travers le pays, une approche qui stimule déjà l’investissement aujourd’hui.

Bien que vous puissiez toujours acheter des actions EV, comme Tesla (NASDAQ:TSLA) ou alors Nio (NYSE:NIO) aux actualités, une autre option consiste à récupérer également les stocks de bornes de recharge pour véhicules électriques. Après tout, nous en aurons besoin de beaucoup pour alimenter les véhicules électriques.

Voici 3 stocks de recharge de véhicules électriques mis à profit pour les gains estivaux:

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Point de charge (NASDAQ:CHPT)

Acquisition de tortue II (NYSE:SNPR)

Le ministère des Transports et le ministère de l’Énergie vont de l’avant avec le développement des bornes de recharge. Grands constructeurs automobiles, y compris Daimler (OTC:DMLRY), Volkswagen (OTC:VWAGY), General Motors (NYSE:GM), Gué (NYSE:F) et BMW (OTC:BMWYY) électrisent leurs flottes. De plus, des pays du monde entier veulent des millions de véhicules électriques sur les routes dès que possible.

Stocks de charge EV à acheter: charge clignotante (BLNK)

La dernière fois que j’ai pesé sur Blink Charging, il s’est échangé autour de 42 $ par action. C’était le 1er avril. Depuis lors, l’action BLNK est revenue à 37,35 $, où la faiblesse est une opportunité d’achat pour quelques raisons clés. D’une part, après avoir trouvé un support triple bas autour de 35 $, l’action a commencé à pivoter plus haut. À partir de là, j’aimerais voir un premier test de résistance antérieure autour de 59 $.

Deuxièmement, les gouvernements du monde entier veulent des millions de véhicules électriques sur les routes. Les grandes entreprises automobiles s’orientent vers un avenir entièrement électrique. La demande des consommateurs augmente. Cela est directement lié à trois: pour que les véhicules électriques fonctionnent, nous aurons besoin de nombreuses bornes de recharge partout dans le monde.

Quatrièmement, comme je l’ai noté début avril, la croissance de l’entreprise semble forte. Au cours de son dernier trimestre, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre a bondi de 250% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 2,5 millions de dollars, contre 700 000 dollars. De plus, les revenus 2021 ont augmenté de 121% pour atteindre 6,2 millions de dollars, contre 2,8 millions de dollars d’une année sur l’autre.

Point de charge (CHPT)

J’ai également déjà pesé sur l’action Chargepoint, qui s’est échangée autour de 28 $ le 1er avril. Pour le moment, elle commence à peine à pivoter depuis le support triple bottom.

À partir de là, j’aimerais voir un test à court terme d’au moins 32 $. Après tout, il est difficile de parier contre une entreprise comme CHPT.

Parallèlement à la charge clignotante, Chargepoint est un autre leader du secteur. Certes, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est passé de 43,2 millions de dollars à 42,4 millions de dollars d’une année sur l’autre. Cependant, les marges brutes se sont améliorées à 21%, contre 20,4% d’une année sur l’autre.

De plus, à l’avenir, CHPT s’attend à afficher des revenus du premier trimestre compris entre 195 millions de dollars et 205 millions de dollars. Le point médian, selon l’entreprise, représente une croissance de 37% d’une année sur l’autre.

Acquisition de tortue II (SNPR)

Le 1er avril, j’ai également mentionné SNPR, car il s’échangeait autour de 11 $. Bien que le titre ait depuis reculé à 10,39 $, je verrais la faiblesse ici comme une opportunité d’achat également. À l’avenir, j’aimerais le voir autour de 15 $, en particulier avec sa fusion avec Volta Industries.

Tout d’abord, comme je l’ai mentionné début avril:

«Selon la présentation des investisseurs de Volta, la société prévoit d’augmenter ses bornes de recharge de 1 507 en 2020 à plus de 26,00 d’ici 2025 (page 47). Il prévoit également d’augmenter les revenus de 25 millions de dollars en 2020 à 826 millions de dollars d’ici 2025. C’est un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 100%. »

Deuxièmement, Volta continue de se développer à travers le pays. Plus récemment, il a annoncé un partenariat avec Macy’s (NYSE:M). Jusqu’à présent, les deux ont environ 100 stations installées à 40 emplacements. Macy’s dit qu’il augmentera cela jusqu’à 50% cette année seulement.

