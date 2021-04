3 stocks d’énergie pour vendre ce support fissuré et continueront de glisser

Les actions ont bien démarré pour la semaine. La pression à la vente est lourde dans les valeurs énergétiques, qui ont perdu leur statut de leader après une excellente performance au premier trimestre. Le renversement de fortune pèse sur le Russell 2000, qui compte l’énergie comme l’une de ses pondérations sectorielles les plus élevées.

Le pétrole n’aide pas beaucoup les choses non plus, même si son ralentissement n’a pas été aussi grave que les actions qui le suivent. À savoir, alors que les contrats à terme sur le brut sont en baisse de 1,37% dans le commerce de midi, le ETF du secteur de l’énergie (NYSEARCA:XLE) est de 3%.

Je voulais mettre en lumière trois des valeurs énergétiques les plus faibles à envisager de vendre à la lumière du carnage. Cela s’applique à la fois aux actionnaires existants qui ne sont pas prêts à les conduire dans des tendances à la baisse, ainsi qu’aux spectateurs à la recherche de marques faciles à vendre à découvert.

Le premier groupe trouvera la violation du soutien d’aujourd’hui troublante, et le second groupe la trouvera alléchante. N’oubliez pas que la douleur d’un commerçant est le gain potentiel d’un autre.

Cela dit, voici trois stocks énergétiques vulnérables qui méritent l’attention des ours.

Conoco Phillips (NYSE:FLIC)

Pétrole Occidental (NYSE:OXY)

Holly Frontier Corp (NYSE:HFC)

Enfilez vos lunettes et rejoignez-moi pour un examen plus approfondi de chaque tableau de prix.

3 actions énergétiques à vendre: Conoco Phillips (COP)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Conoco Phillips est la plus grande entreprise de notre liste de stocks d’énergie à déverser. Sa taille n’a pas aidé à rester en l’air mardi. Les autres géants aiment Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (CVX) s’en est bien mieux tiré. Le cours de l’action de COP a glissé en dessous de la moyenne mobile de 50 jours vendredi dernier, mais avait encore une chance de maintenir un support critique à 50 $. Cela aurait permis de maintenir vivante la tendance haussière à moyen terme.

Mais, hélas, ce n’était pas censé être.

La baisse de -4,3% d’aujourd’hui a brisé le support et place officiellement Conoco Phillips dans une tendance baissière quotidienne. L’augmentation du volume suggère que les institutions se sont fortement appuyées sur le bouton de vente tout au long de la session. Le chemin de la moindre résistance est officiellement passé du plus haut au plus bas.

La volatilité implicite se situe dans le réservoir au 6e centile, ce qui fait que les spreads de vente long sont la voie à suivre.

L’échange: Achetez le put de 50 $ / 45 $ de juin pour 2,30 $

Pétrole occidental (OXY)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

L’inversion de tendance pour OXY est plus avancée que le COP. Je suis fan de l’utilisation de la moyenne mobile sur 50 jours comme guide pour les tendances intermédiaires. Le briser est un énorme drapeau rouge. Occidental Petroleum est tombé sous la barre des 50 jours le 5 avril et a tendance à baisser depuis. Aujourd’hui, la vente a atteint son paroxysme, entraînant une baisse supplémentaire des prix de 6% après avoir brisé un autre pivot bas.

Nous pourrions encore voir de légers rebonds en cours de route, mais il n’y a pas beaucoup de soutien jusqu’à ce que nous atteignions 20 $. Cela laisse beaucoup de place aux ours pour en tirer profit.

La volatilité implicite a augmenté au cours des deux dernières semaines pour atteindre 28%. En tant que tel, je préfère acheter des spreads de vente plutôt que des options de vente.

L’échange: Achetez le put de 23 $ / 20 $ de juin pour 1,15 $.

Actions énergétiques à vendre: Holly Frontier Corp (HFC)

Source: La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Holly Frontier Corp complète le trio actuel de titres énergétiques à vendre. Son motif reflète le COP avec une nouvelle pause de soutien. Les HFC évoluent désormais sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours. À moins qu’il ne puisse remonter au-dessus de 36,50 $, la thèse baissière est forte. Le premier objectif à la baisse est de 32 $. Après cela, 28 $ entre en jeu.

Le prix plus bas pourrait faire de longs met un commerce viable ici. Le classement de volatilité implicite de 15% suggère que les prix sont suffisamment bas. Vous pouvez utiliser un put spread comme les deux idées de commerce précédentes si vous voulez réduire encore plus le prix du commerce.

L’échange: Achetez le put de juin de 35 $ pour 3,20 $.

À la date de publication, Tyler Craig ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.