3 stocks d’énergie qui explosent avec du pétrole : XLE, COP, HES

Les prix du pétrole ont dépassé les 70 $ pour la première fois en un mois dans les échanges de fin de journée jeudi. Le rallye insuffle un nouveau souffle au secteur de l’énergie, qui est en hausse de 2,5% à l’heure où nous écrivons. Au cours du dernier trimestre, les actions énergétiques ont été à la traîne par rapport au marché dans son ensemble, de sorte que les actionnaires se réjouissent de la force retrouvée. Pour célébrer la cassure potentielle, je mets en évidence les trois meilleurs titres énergétiques à acheter.

Mon processus pour trouver les cibles d’aujourd’hui était simple. Tout d’abord, j’ai trié une liste des actions liées au pétrole les plus liquides par pourcentage de variation et je me suis concentré sur les plus gros gagnants. Deuxièmement, j’ai examiné le tableau de chacun pour choisir les modèles les plus propres. Malgré le bond d’aujourd’hui, beaucoup restent dans une tendance baissière et ont encore besoin de temps pour mettre en place correctement une opportunité de trading.

Pour compléter le trio, j’ai inclus un fonds sectoriel pour offrir une façon diversifiée de jouer.

Fonds SPDR Select pour le secteur de l’énergie (NYSEARCA :XLE)

Conoco Phillips (NYSE :FLIC)

Hess Corp (NYSE :IL EST)

Après avoir effectué une analyse technique sur chaque graphique, je vais créer un commerce d’options intelligent pour en tirer profit.

Actions énergétiques à acheter : Energy Sector Select SPDR Fund (XLE)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Bien que XLE ne soit peut-être pas prêt pour un commerce directionnel en raison des multiples zones de résistance aérienne, il semble suffisamment stable pour justifier un jeu de flux de trésorerie. Je pense à des puts nus. La montée de jeudi a créé un creux pivot plus élevé pour le fonds. En prime, nous avons rebondi sur la moyenne mobile à 200 jours en hausse. Vous vous souviendrez que des pivots plus élevés indiquent une demande croissante.

La moyenne mobile à 50 jours et les anciennes zones de résistance se profilent au-dessus de la tête et doivent être supprimées avant que la tendance ne monte complètement. En attendant, je pense que le saut d’aujourd’hui donne le feu vert pour au moins vendre des options de vente hors du cours.

L’échange: Vendez le put à 44 $ d’octobre pour 60 cents.

Considérez comme un pari que XLE reste au-dessus de 44 $ pour les 43 prochains jours. Si c’est le cas, vous empocherez le gain maximum de 60 $ par contrat.

Conoco Phillips (COP)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Conoco Phillips a le plus beau graphique de tous les plus grands acteurs. C’est donc mon titre de prédilection si vous voulez un jeu à plus faible volatilité. Mon analyse pour les miroirs d’origine COP XLE. Le plus bas pivot plus élevé qui vient de se former donne aux taureaux un léger avantage, mais une résistance majeure à la moyenne mobile de 50 jours et le groupe de sommets oscillants près de 57,50 $ nécessitent de garder notre optimisme sous contrôle.

Vous pouvez attendre une cassure, puis aller directionnel avec un écart d’appel. Ou, vendez des puts nus ou des spreads de put maintenant en pariant que les prix resteront au moins stables au cours des prochaines semaines. Pour donner un peu de variété aux idées commerciales d’aujourd’hui, construisons un écart d’appel. Assurez-vous d’attendre que le stock COP dépasse 57,50 $ avant d’appuyer sur la gâchette.

L’échange: Achetez l’appel haussier de 57,50 $/62,50 $ de novembre pour environ 1,70 $.

Hess Corp (HES)

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

La finale des actions énergétiques d’aujourd’hui offre l’option la plus volatile. Cela peut être à la fois une aubaine et une malédiction, mais je parie dessus, travaillant à notre avantage si les prix du pétrole continuent d’augmenter. Jeudi a été une victoire pour l’action HES de deux manières. Premièrement, il a dépassé ses moyennes mobiles de 20 et 200 jours. Deuxièmement, il a également dépassé le précédent pivot pour signaler un changement potentiel de tendance. Associez-les au trio de jours d’accumulation qui a accompagné sa reprise de la mi-août, et vous pourriez faire valoir que le fond est atteint.



Allons-y avec un écart de vente haussier pour miser sur les primes plus juteuses disponibles dans les options HES. Le pari suivant sera payé car les actions Hess dépassent 62,50 $ à l’expiration.

L’échange: Vendez l’écart de vente haussier 62,50 $/57,50 $ d’octobre pour 50 cents.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG XLE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

