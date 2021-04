3 stocks d’herbe à fumer qui pourraient s’allumer: JUSHF, MJ, MSOS

Dans l’ensemble, les stocks de mauvaises herbes pourraient connaître des sommets plus élevés.

D’une part, selon un sondage Gallup, le soutien à la légalisation atteint désormais un nouveau sommet de 68%. C’est maintenant le double du taux d’approbation de 34% de 2000. Même le Pew Research Center a constaté que 91% des adultes américains disent que le cannabis devrait être légal à des fins médicinales et récréatives. Deux autres États légalisent son utilisation. En fait, New York, le Nouveau-Mexique et la Virginie viennent d’adopter une loi pour légaliser le cannabis récréatif. Troisièmement, nous pourrions même voir une légalisation au niveau fédéral, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, se disant prêt à aller de l’avant avec des changements majeurs aux lois actuelles sur le cannabis.

«Je soutiens la décriminalisation au niveau fédéral, et nous présenterons sous peu une législation avec quelques-uns de mes collègues», a-t-il déclaré à USA Today.

En bref, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que les États-Unis ne légalisent pleinement son utilisation. Et si cela devait arriver, voici quelques-uns des stocks de mauvaises herbes incontournables à prendre en compte.

Jushi Holdings (OTCMKTS:JUSHF)

ETFMG Alternative Harvest (NYSEARCA:MJ)

Un conseiller partage le FNB de cannabis pur aux États-Unis (NYSEARCA:MSOS)

Maintenant, plongeons-nous et regardons de plus près chacun d’eux.

Stocks de mauvaises herbes à fumer: Jushi Holdings (JUSHF)

Jushi Holdings a été incroyablement explosif. Après être passé d’un minimum de 64 cents à un maximum de 9,06 $, JUSHF a reculé à 6,16 $, où il s’agit d’un achat avec un support triple bottom. il est également sévèrement survendu sur la force relative (RSI), le MACD et le% R de Williams. À partir de là, le stock pourrait facilement atteindre des sommets plus élevés.

Non seulement la société vient d’ouvrir son 11e dispensaire de cannabis médical en Pennsylvanie, mais elle vient de conclure l’acquisition d’un opérateur de cannabis médical établi au Nevada. Il vient également d’entrer sur le marché du Massachusetts avec une acquisition de 110 millions de dollars de Nature’s Remedy of Massachusetts Inc. Cela s’ajoute à l’expansion des opérations en Californie. Mieux encore, Jushi pourrait être l’un des principaux bénéficiaires de la légalisation de la Virginie. Le tout après avoir acquis une installation de 93 000 pieds carrés exploitée par Dalitso LLC pour 22 millions de dollars.

«Le marché du cannabis en Virginie est un domaine stratégique pour Jushi étant donné la position forte de Dalitso dans la région la plus densément peuplée du Commonwealth», a déclaré Jim Cacioppo, PDG, président et fondateur de Jushi. «Grâce à l’achèvement de cette acquisition, Dalitso aura la capacité d’expansion nécessaire pour mettre à l’échelle la culture et le traitement afin de répondre à la demande attendue des patients d’un programme en pleine croissance.»

ETFMG Alternative Harvest (MJ)

Un des fonds négociés en bourse (ETF) est l’un des meilleurs moyens d’obtenir une exposition à des secteurs en forte croissance. Non seulement ils vous permettent de vous diversifier avec des dizaines d’actions, mais ils le font à moindre coût. Certains de ses principaux titres comprennent GW Pharma (NASDAQ:GWPH), Aphria Inc. (NASDAQ:APHA), Tilray (NASDAQ:TLRY), Canopy Growth Corp. (NASDAQ:CGC) et Groupe Cronos (NASDAQ:CRON).

Si vous deviez simplement acheter 100 actions de GWPH, par exemple, cela vous coûterait 21 800 $. Cependant, si vous deviez acheter 100 actions du MJ ETF – qui vous offre des actions GWPH plus des dizaines d’autres actions de cannabis chaud – cela vous coûterait environ 2115 $.

Ainsi, une meilleure diversification avec un prix plus bas fait qu’un ETF comme MJ vaut bien l’investissement.

Fumer des actions de cannabis: un conseiller partage le FNB de cannabis américain pur (MSOS)

Un autre FNB de cannabis chaud à considérer est le FNB Advisor Shares Pure US Cannabis.

Après avoir atteint un creux de 20,45 $ en septembre, l’ETF a atteint un sommet de 55,91 $ avant de revenir à son prix actuel un peu moins de 40 $ par action. Cependant, avec beaucoup de catalyseur de cannabis à court terme, l’ETF MSOS pourrait facilement revenir à son sommet précédent. Nous devons nous rappeler que les cotes d’approbation sont plus élevées, que de plus en plus d’États légalisent son utilisation et que nous pourrions même voir une légalisation fédérale.

Tous ces éléments sont de puissants catalyseurs qui pourraient envoyer l’ETF MSOS à des sommets plus élevés. Mieux, à 39,75 $, le FNB offre une diversification avec Cannabis Trulieve (OTCMKTS:TCNNF), Industries du pouce vert (OTCMKTS:GTBIF), Jushi Holdings Inc. et Fonds Curaleaf (OTCMKTS:CURLF).

A la date de publication, Ian Cooper ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Cooper, contributeur d’InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les avis en ligne depuis 1999.