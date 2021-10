3 stratégies pour gérer vos émotions et vous recentrer

Nous y avons tous été. « Quelque chose de mal » arrive au travail ou à la maison. Peu importe quoi. Il peut s’agir d’un désaccord, d’un délai non respecté, d’une trahison ou d’une autre irritation de la part de la personne qui vous irrite le plus. Lorsque cela se produit, cela peut faire dérailler la majeure partie de notre journée.

Nous ruminons dessus, rejouons la situation à haute voix, nous nous mettons peut-être en colère et crions, nous exprimons devant les autres, ou tout simplement regardons tranquillement dans le vide en disant avec résignation : « C’est arrivé à nouveau. »

Voici ce que nous ne faisons pas : travailler de manière productive, faire de l’exercice, faire une pause, dormir ou participer à toute autre activité significative qui contribue à notre bien-être et à notre efficacité. C’est parce que nous sommes incapables de contrôler les émotions qui se déchaînent lorsque ces mauvaises choses stressantes se produisent.

Nous savons tous que nous ne réussissons pas bien lorsque nos émotions sont négativement exacerbées. Nous disons des choses que nous ne pensons pas et nous réagissons d’une manière que nous ne voulons pas.

Au contraire, nous performons mieux dans un état neutre ou positif et calme. Le moyen de maintenir cet état passe par une gestion des émotions ou une autorégulation de haute qualité et fréquemment pratiquée. « Fréquemment pratiqué » sont les mots clés ici. La gestion réussie des émotions est une activité continue et routinière, et non un événement ponctuel.

La bonne nouvelle est que la psychologie nous a fourni de précieuses stratégies fondées sur des preuves pour nous aider à contrôler nos émotions et ainsi à prendre de meilleures décisions, à maintenir des relations saines, à rester concentrés ou simplement à nous empêcher généralement de nous échapper.

Cette semaine, nous présentons trois de ces stratégies pour nous aider à rester concentrés. Choisissez celui qui résonne le plus avec vous et entraînez-vous intentionnellement pendant deux semaines. Définissez des rappels dans votre calendrier ou placez des notes autocollantes sur le miroir de votre salle de bain pour vous le rappeler. Ensuite, remarquez ce qui arrive à vos émotions et concentrez-vous. Il y a de fortes chances que vous vous sentiez plus fort pour cela.

Auto-parler à la troisième personne

Nous avons tous une voix dans notre tête et ce que nous nous disons peut faire ou défaire notre productivité, notre efficacité et même notre santé. Lorsque nous sommes distraits de notre travail à cause de situations frustrantes, nous pouvons employer une simple astuce linguistique : nous parler à nous-mêmes à la troisième personne.

Le Dr Ethan Kross, directeur du Emotion and Self Control Laboratory à l’Université du Michigan et auteur de Chatter: The voice in our head, why it matter, and how to exploit it discute de l’impact du passage de l’utilisation de la première personne « I » à l’utilisation de la deuxième personne « vous » ou de la troisième personne « il » ou « elle » dans notre discours intérieur. Ses recherches ont montré que l’utilisation du « suggestion à distance » crée un espace émotionnel. Cet espace favorise la pensée rationnelle et le raisonnement sage. C’est comme si nous nous tenions à l’extérieur de nous-mêmes pour vivre et ressentir la situation comme si elle arrivait à quelqu’un d’autre.

Essaye le. La prochaine fois que vous vous sentez stressé ou distrait, abordez la situation en utilisant un langage à la troisième personne. Cela pourrait ressembler à « Amy, vous laissez ce problème prendre trop de place dans votre tête. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous recentrer ? »

Les recherches de Kross montrent qu’avec cette approche, nous sommes en effet plus susceptibles de nous recentrer.

Recadrage cognitif

Typiquement, ce qui nous dérange ou nous fait dérailler n’est pas le comportement des autres, c’est plutôt le sens que nous attachons à leur comportement. Par exemple, notre collègue laisse tomber la balle sur une mission, et nous interprétons son comportement comme négligent.

En effet, notre collègue pourrait être négligent dans son travail. Mais quoi d’autre pourrait être vrai ? Qu’est-ce qui a pu se passer qui a influencé la « balle tombée ». Peut-être qu’ils n’ont pas reçu les bonnes informations ou peut-être qu’ils étaient malades ou peut-être qu’ils n’avaient tout simplement pas les bonnes compétences pour la tâche. Nous avons pu identifier des dizaines de scénarios différents qui pourraient expliquer leur comportement.

Il s’agit du recadrage cognitif, une technique qui nous aide à appliquer différentes significations ou interprétations. Cela peut donner l’impression de donner à quelqu’un le bénéfice du doute. Cela peut aussi nous ouvrir les yeux sur la myriade de possibilités qui expliquent le comportement de quelqu’un. Une fois que nous réalisons tous les facteurs qui pourraient être en jeu (et par exemple, que le comportement de la personne n’est probablement pas intentionnellement négligent), nos émotions s’apaisent et nous pouvons continuer à avancer.

Distanciation temporelle

Cette stratégie est aussi parfois appelée Zoom arrière. C’est considérer le temps entre la situation présente et l’avenir. Pensez à ce que vous ressentirez face à cette situation frustrante dans une semaine, un mois, l’année prochaine ou dans cinq ans. Quel impact cette situation aura-t-elle sur vous dans un avenir plus lointain ? Dans de nombreux cas, l’impact est assez faible et vous vous en souvenez simplement en reculant et en faisant un zoom arrière. Cela vous aide à vous débarrasser des frustrations et à vous concentrer sur votre progression.

Une autre façon de pratiquer cette technique est de penser à une situation stressante du passé. Qu’en avez-vous ressenti à l’époque et qu’en pensez-vous maintenant ? C’est un moyen efficace de ressentir et d’expérimenter le sentiment « cela aussi passera ».

La régulation des émotions est un super pouvoir de leadership qui s’affine au fil du temps. Pour être clair, aucune de ces techniques ne résoudra réellement nos problèmes à notre place, mais elles augmentent les chances que nous puissions le faire et pouvoir procéder avec l’esprit clair.

Choisissez l’une des techniques et pratiquez-la régulièrement. Remarquez ce qui arrive à vos émotions et à votre capacité à vous remettre du stress. Quand cela commence à devenir une habitude, essayez-en une autre. Mieux encore, partagez ces stratégies avec vos collègues, amis et famille. Nous pouvons tous bénéficier de moins de stress et d’une concentration plus calme.

Cet article a été initialement publié sur le blog Growth Partners Consulting.

Auteur : Amy Drader

Amy Drader est consultante en gestion et coach avec plus de 20 ans d’expérience dans les RH et les opérations. Elle connaît de première main les joies et les défis de diriger des personnes et se consacre à aider les gestionnaires et les équipes à améliorer leurs performances. Amy est propriétaire de Growth Partners Consulting, une boutique leader… Voir le profil complet ›