3 théories de fans de Bayonetta 3 tirées de la bande-annonce de Nintendo Direct

Je dis que j’ai bien dormi après la bande-annonce d’hier soir, mais en réalité je regardais la bande-annonce de Bayonetta 3 en boucle.Image : PlatinumGames / Kotaku / Patrick Daxenbichler (Shutterstock)

Joie à Jubelius ! Après 1386 jours sans nouvelles après la bande-annonce des Game Awards de Bayonetta 3 en 2017, la mauvaise sorcière d’Umbran est de retour, et le jour de la visibilité Bi pas moins. Lors du Nintendo Direct d’hier, nous avons non seulement eu une bande-annonce de dingue, mais aussi une fenêtre de sortie provisoire de 2022. Oui, nous, les fans de Bayonetta, mangeons enfin, mais après avoir attendu si longtemps, cet aperçu du prochain jeu a également a déclenché une tempête parmi nous de théories de fans et de spéculations.

En tant que mari au foyer de Bayonetta, c’est mon travail, voire, mon privilège de passer au crible toutes les théories qui ont surgi et d’examiner celles qui pourraient avoir du mérite. Bienvenue dans ma zone de fantaisie. Commençons, voulez-vous ?

J’ai failli faire la roue de mon siège lorsque j’ai entendu l’effet sonore évocateur de l’horloge de sorcière de la bande-annonce. Mais finalement, Bayonetta a parlé, et même si à bien des égards c’est la voix emblématique que nous connaissons, quelque chose sonnait un peu à ce sujet. Elle a toujours l’air sensuelle et respire autant de sex-appeal qu’un accent britannique peut le faire, mais un bon fan de Bayonetta peut discerner l’article authentique. C’est subtil, mais il y a quelque chose de différent – peut-être plus jeune – à propos de Bayonetta ici. Cela m’a amené, ainsi que beaucoup d’autres, à prendre d’assaut Twitter et Reddit, exprimant notre conviction que cette Bayonetta n’est pas celle que nous connaissons, mais plutôt Cereza, la version enfant déplacée dans le temps de Bayonetta du premier jeu.

Le premier élément de preuve à l’appui de cette théorie est venu avant même la sortie de la bande-annonce de Direct, lorsque la doubleuse de Bayonetta, Hellena Taylor, a fait allusion au personnage en cours de refonte. Lorsqu’un fan a tweeté à Taylor en disant qu’il ne pouvait pas imaginer Bayonetta sans sa voix incroyable, Taylor a répondu en disant: “Eh bien, vous devrez peut-être le faire.”

Lorsqu’elle a été pressée davantage, Taylor a déclaré à un autre fan qu’elle n’était pas libre de dire si elle reprendrait le rôle car elle était liée par un accord de confidentialité. Cela a conduit YouTuber Suzi Hunter à théoriser que Taylor pourrait toujours être dans le jeu, car si elle n’était pas impliquée d’une manière ou d’une autre, elle aurait pu simplement le dire.

Le deuxième élément de preuve qui soutient cette théorie est la coiffure que Bayonetta porte dans la nouvelle bande-annonce. Dans le passé, Bayonetta a secoué la ruche de Bayonetta et la coupe de lutin de Bayonetta 2. Cette fois-ci, elle a de longues tresses groupées qui ressemblent à celles de Cereza. Suzi a postulé qu’il s’agissait de Cereza ayant grandi, ce qui aurait du sens étant donné que le premier jeu a vu Bayonetta rencontrer la version alternative d’elle-même lorsqu’elle était enfant. En outre, la conclusion du deuxième jeu impliquait Bayonetta de réinitialiser la chronologie du jeu après avoir vaincu Aesir avec l’aide d’une version plus jeune de son père, Baldur, qu’elle avait vaincu dans le premier jeu, jusqu’à ce qu’une version plus jeune de lui soit projetée dans le futur. de Bayonetta 2 et… écoutez, l’intrigue de Bayonetta est vraiment alambiquée. Sachez simplement que cela a du sens étant donné les conneries timey-wimey qui se sont déjà produites dans la tradition de Bayonetta.

Le nouveau look de Bayonetta ressemble à Cereza non seulement en coiffure, mais aussi en tenue (qui, oui, est aussi ses cheveux). Sa danse dans la bande-annonce est également plus adorable que les mouvements séduisants vus dans les jeux précédents. Sa poupée fait même une apparition à la fin de la bande-annonce. Plus sur cela dans un instant.

Imran Khan de Fanbyte a propulsé la théorie de Cereza plus loin en s’inspirant du moment dans la bande-annonce où Bayonetta, dans son look emblématique du premier jeu, est vaincue par un être mystérieux. Il a émis l’hypothèse que l’intrigue de Bayonetta 3 pourrait nous impliquer dans le rôle de Cereza dans le but de sauver Bayonetta dans une sorte de voyage dans le temps.

Une autre preuve de cela est le fait que les démons de la bande-annonce, comme Madama Butterfly, semblent également être plus jeunes et jouent légèrement différemment de ceux des jeux précédents, se manifestant parfois plus comme des Devil Triggers qu’un Umbran Climax. Cet article de Reddit explique comment l’effet d’ombre à la Peter Pan de Madama Butterfly semble être moins irrégulier que par le passé. Les démons de la bande-annonce ne ressemblent pas non plus aux anges et aux démons infernaux que nous avons vus auparavant. Ils ont un design bleu et angulaire unique par rapport aux motifs dorés des anges et aux motifs rouge foncé des démons des jeux précédents. Cela a encore alimenté les spéculations des fans selon lesquelles l’intrigue de Bayonetta 3 se déroule dans une autre chronologie alternative dans l’univers de Bayonetta.

Pourrions-nous avoir un autocollant « mettant en vedette Vergil de la série Devil May Cry » sur l’art de la boîte de Bayonetta 3 ? Capture d’écran : PlatinumGames / Kotaku

La bande-annonce soulève également une autre grande question : qui est le mystérieux personnage à la fin ? On voit une silhouette mystérieuse couper de moitié la date de sortie prévue avant de se tourner vers la caméra. J’ai follement deviné qu’il s’agissait d’un personnage de Devil May Cry, peut-être Nero ou Vergil, en raison des vibrations que j’ai obtenues de leur pose. Un autre écrivain de Kotaku, Luke Plunkett, m’a averti de ne pas me blesser en théorisant trop fort, alors j’ai depuis tempéré mes attentes. Mais bon, un enby peut rêver, non ?

Oui, je pensais que Vergil, l’alpha et l’oméga lui-même, allait apparaître en guest dans Bayonetta 3. Capture d’écran : Capcom / Kotaku

Une théorie plus fondée est qu’il s’agit de la Jeanne de Cereza. Jeanne a servi aux côtés de Bayo en tant que compatriote sorcière d’Umbran et était une rivale devenue alliée un peu comme Vergil de DMC l’est pour Dante. Avec la chronologie de Bayonetta étant extra fucky, ce personnage est probablement Jeanne d’un univers alternatif dans lequel les pouvoirs de Cereza sont pleinement réalisés.

Compte tenu de l’énergie de l’oni rouge que ce personnage mystérieux dégage, contrairement à la palette de couleurs de l’oni bleu de Bayonetta, c’est probablement une hypothèse sûre. Elle a même la poupée de Cereza au bout de son épée, ce qui indique qu’elle est peut-être à nouveau un adversaire.

Dans le passé, les chansons thème des jeux étaient “Fly Me to the Moon” pour Bayonetta et “Moon River” pour Bayonetta 2. Ses pistolets rouges dans le premier jeu s’appelaient Scarborough Fair et ses pistolets bleus dans le deuxième jeu étaient nommés de manière appropriée. L’amour est bleu.

Bayonetta reste attachée et garde toujours cette chose sur elle. Que ce soit elle dans les mains ou sur ses pieds. Capture d’écran : PlatinumGames / Kotaku

Le subreddit r/Bayonetta a commencé à théoriser sur ce que les armes de Bayonetta pourraient être appelées dans Bayonetta 3, et grâce à un bref moment dans la bande-annonce où vous pouvez voir une inscription sur les pistolets à talon de Bayonetta, ils ont discerné que la chanson de Bayonetta 3 pourrait être ” Colorez mon monde.

La particularité est qu’il y a deux chansons différentes avec ce nom, une de la chanteuse britannique Petula Clark et une autre du groupe de rock américain Chicago. Nous devrons attendre jusqu’en 2022 pour savoir si la chanson thème de Bayonetta est dérivée de la chanson des années 60 de Clark ou de l’air plus mélancolique de Chicago. Je penche pour le premier. Des lignes énergiques comme « Vous ne verrez jamais un nuage noir pendre autour de moi / Maintenant, il n’y a plus que le ciel bleu pour m’entourer » correspondent au Cereza que je connais et que j’aime le mieux.

Bien, tu l’as maintenant; toutes les théories que les Bayonutters ont concoctées au cours des dernières 24 heures. Maintenant, Hideki Kamiya, PlatinumGames et Nintendo peuvent pousser un soupir de soulagement alors que nous, les fans de Bayonetta, arrêtons de leur poser des questions pendant un petit moment. Maintenant, je vais revoir la bande-annonce pour la 30e fois.