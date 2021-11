3 Top Tech Stocks à acheter pour la croissance et le revenu de dividendes

Les actions technologiques ont traditionnellement été associées à la croissance et non au revenu. Bien que cette réputation soit toujours vraie dans l’ensemble, il existe maintenant de nombreuses actions technologiques de premier plan qui sont des actions à dividendes et versent des revenus aux actionnaires.

Les actions technologiques qui versent des dividendes offrent également une croissance, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs à la recherche d’un mélange de croissance et de revenu. Il existe des actions sélectionnées qui offrent les deux, et dans cet article, nous examinerons trois actions technologiques qui, selon nous, offrent de solides perspectives de croissance, ainsi qu’une augmentation des revenus de dividendes au fil du temps.

Des actions comme celles-ci peuvent aider les investisseurs à générer de la richesse grâce à la fois à l’appréciation du capital et aux revenus de dividendes.

Les trois actions à dividendes sont :

Micro Focus International plc (NYSE :MFGP)

Skyworks Solutions Inc (NASDAQ :SWKS)

Technologie des puces électroniques incorporée (NASDAQ :MCHP)

Actions à dividendes : Micro Focus International plc (MFGP)

Notre premier stock est Micro Focus, une société de logiciels d’entreprise basée au Royaume-Uni. La société propose des produits logiciels d’infrastructure qui incluent la modernisation et la connectivité des applications, la gestion de la livraison des applications, la gestion des opérations informatiques, la gestion de la sécurité et de l’information et la gouvernance.

Micro Focus intègre ses offres aux produits Microsoft pour réduire les coûts d’infrastructure des clients gouvernementaux. La société a été fondée en 1976, génère un peu moins de 3 milliards de dollars de revenus annuels et négocie avec une capitalisation boursière de 1,65 milliard de dollars.

Les bénéfices les plus récents de Micro Focus ont montré des résultats quelque peu faibles pour le premier semestre de l’exercice, qui s’est terminé le 30 avril. La société a déclaré un bénéfice par action de 66 cents, soit une baisse de 8,3 % en glissement annuel.

Le chiffre d’affaires a reculé de 4,6% à 1,4 milliard de dollars, ce qui constitue une poursuite de la faiblesse par rapport au second semestre de l’année précédente. Les revenus de licences ont augmenté de 10 % au premier semestre de l’année, mais cela a été compensé par des baisses dans d’autres secteurs de l’activité.

L’EBITDA ajusté a baissé de 7,7 % à 519 millions de dollars, tandis que la marge d’EBITDA ajusté a reculé de 130 points de base à 37,7 %. Bien que ces résultats aient été faibles, il s’agissait d’améliorations par rapport au second semestre de l’exercice précédent, indiquant que le pire pourrait être à l’origine des résultats de l’entreprise à ce stade. La société visait 1,31 $ de bénéfice par action pour l’année complète, qui s’est terminée en octobre.

Micro Focus se négocie à seulement 4,1 fois les estimations de bénéfices de cette année, qui ne représentent que 58% de la juste valeur. Nous considérons également que la société génère une croissance annuelle des bénéfices d’environ 4 % et qu’elle verse aux actionnaires un rendement de dividende de 4,6 %.

Ensemble, nous considérons que Micro Focus a le potentiel de produire des rendements totaux de 18% par an dans les années à venir.

Skyworks Solutions Inc (SWKS)

Notre prochain stock est Skyworks Solutions, une société qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits semi-conducteurs exclusifs à l’échelle mondiale. Le portefeuille de la société comprend des atténuateurs, des amplificateurs, des convertisseurs, des systèmes analogiques sans fil sur puce, des pilotes de LED et plus encore.

Ces produits sont utilisés dans l’aérospatiale, l’automobile, les infrastructures cellulaires, les produits portables, la maison connectée, les jeux et d’autres industries

Skyworks a été fondée en 1962, génère environ 5 milliards de dollars de revenus annuels et négocie avec une capitalisation boursière de près de 27 milliards de dollars.

La société a annoncé ses résultats du quatrième trimestre et de l’année entière le 4 novembre et les résultats étaient assez solides. Les revenus ont grimpé de 37% en glissement annuel pour atteindre 1,3 milliard de dollars, ce qui a également dépassé les estimations des analystes. Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires est en hausse de 52%. Le bénéfice d’exploitation ajusté était de 488 millions de dollars au quatrième trimestre et le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 2,62 $. Pour l’exercice, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 10,50 $, en hausse de 71 % en glissement annuel.

Skyworks est en train d’acquérir les activités d’infrastructure et automobile de Laboratoires de silicium, qui, selon l’équipe de direction, alimentera une nouvelle croissance à l’avenir. Nous prévoyons que la société gagnera 11,57 $ par action au cours de l’exercice qui vient de commencer, ce qui représenterait une augmentation de 10 % par rapport aux résultats exceptionnels de l’exercice 2021.

Le rendement du dividende de Skyworks n’est pas particulièrement attrayant à 1,4%, mais c’est toujours aussi bon que le marché au sens large. Nous voyons la valeur de Skyworks dans son potentiel de croissance, que nous plaçons à 10 % par an, et son prix raisonnable, se négociant à environ 7 % en dessous de notre estimation de juste valeur.

Dans l’ensemble, nous estimons que ces facteurs produisent un potentiel de rendement annuel total de 13 % au cours des cinq prochaines années.

Actions à dividende : Microchip Technology Incorporated (MCHP)

Notre stock final est Microchip Technology, une société qui développe, fabrique et vend des produits semi-conducteurs pour diverses applications de contrôle embarqué dans le monde. Microchip propose des microcontrôleurs à usage général, des microprocesseurs embarqués, des microcontrôleurs pour les applications automobiles, industrielles, de connectivité et informatiques, ainsi qu’une variété d’autres produits connexes.

Microchip a été fondée en 1989, génère un peu plus de 6 milliards de dollars de revenus annuels et se négocie avec une capitalisation boursière de 46 milliards de dollars.

Microchip a publié ses résultats du deuxième trimestre le 4 novembre et les résultats ont montré de très fortes améliorations d’une année sur l’autre. Les ventes totales ont atteint 1,65 milliard de dollars, en hausse de 26 % en glissement annuel, pour atteindre un nouveau record trimestriel. La hausse des revenus est attribuable à l’exécution du carnet de commandes important de la société, ainsi qu’à une forte demande sous-jacente malgré les contraintes de capacité de fabrication pour ses clients.

Les marges brutes ont atteint un record de 65,3 % des revenus pour le trimestre, ce qui, combiné à des revenus records, a généré un bénéfice net record de 1,07 $ par action sur une base ajustée. Nous avons augmenté nos perspectives de bénéfices par action à 4,50 $ pour cette année, ce qui représenterait très facilement une année record de bénéfices pour la société.

Nous considérons Microchip comme ayant le potentiel d’une croissance annuelle très robuste de 12% des bénéfices par action à partir d’ici, constituant l’essentiel des rendements annuels attendus. L’action de la société est juste à sa juste valeur, nous ne voyons donc pratiquement aucun impact de l’évolution de l’évaluation dans les années à venir.

Le rendement du dividende est légèrement inférieur au marché à 1,1%, ce n’est donc pas une énorme source de revenus. Cependant, lorsque nous combinons ces facteurs, nous voyons toujours le potentiel de plus de 12 % de rendements annuels totaux pour les actionnaires dans les années à venir.

Dernières pensées

Lorsqu’ils sélectionnent des actions à détenir à long terme, les investisseurs ont l’embarras du choix. Nous considérons que les meilleurs choix sont des actions qui combinent plusieurs caractéristiques favorables, telles que la croissance et les revenus, car cela a tendance à conduire à la composition la plus rapide.

Les actions technologiques ne sont pas connues pour leurs versements de dividendes. Au lieu de cela, les investisseurs ont généralement acheté des services publics ou des fiducies de placement immobilier pour les dividendes. Mais cela a changé au cours de la dernière décennie, de nombreuses actions technologiques versant désormais des dividendes aux actionnaires.

Les trois valeurs technologiques évoquées ci-dessus ont toutes la capacité de générer des revenus et de profiter de ce qui devrait être de forts taux de croissance dans les années à venir. Nous évaluons ces trois actions technologiques sous le radar comme des achats et pensons qu’elles produiront de solides rendements pour les actionnaires.

