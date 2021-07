3 tours de talon et 2 tours de visage que nous avons pu voir à WWE Money in the Bank 2021 ⋆ .

WWE Money in the Bank 2021 est à l’horizon et la programmation est à peu près verrouillée et chargée. Alors qu’un match ou deux peuvent être annoncés dans l’épisode de SmackDown précédant WWE Money in the Bank 2021, il faut supposer que nous connaissons déjà la majeure partie de la carte de match.

Nous avons donc maintenant une programmation empilée, une arène pleine de fans ainsi qu’un environnement incroyable. Et pourtant, il manque un composant à WWE Money in the Bank 2021 qui pourrait certainement rendre le spectacle parfait.

Pourrait-il y avoir des rebondissements dramatiques, à savoir des virages au talon et au visage au paiement à la séance ? Il y a de fortes chances qu’il y en ait, et nous en avons listé quelques-uns dans cet article !

Faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec notre évaluation dans la section commentaires ci-dessous. Lequel de ces virages du talon et du visage aimeriez-vous personnellement voir ?

#3 Goldberg revient à WWE Money in the Bank 2021 et les fans lui tournent le talon

Même si Goldberg est l’un des plus grands babyfaces de tous les temps, le public moderne ne l’a pas aussi bien accueilli.

Il y a de fortes chances que s’il revient à WWE Money in the Bank 2021 (un prélude pour le RAW après), le public le noiera dans une mer de huées. La société en est consciente car elle a vu comment il s’est fait huer lors de sa propre cérémonie au Temple de la renommée.

Bien sûr, il pouvait toujours revenir en talon et embrasser les railleries. Imaginez le genre de chaleur au talon qui s’ensuivrait si Goldberg devenait le prochain champion de la WWE à SummerSlam !

Cela a très bien fonctionné pour Roman Reigns et il n’y a aucune raison pour que cela ne fonctionne pas non plus pour Goldberg !