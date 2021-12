3 transactions à court terme pour la volatilité

C’est le marché boursier le plus volatil de toute l’année.

Vous voulez l’échanger ?

Si tel est le cas, nos experts techniques ont quelques idées pour vous ci-dessous.

Aujourd’hui, nous nous tournons vers John Jagerson et Wade Hansen, rédacteurs en chef de Trader stratégique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que John et Wade rédigent également un bulletin d’information gratuit intitulé Opportunités de trading. Dans ce Sunday Digest, nous présentons leur numéro de la semaine dernière.

Au-delà de trois façons de négocier ce marché volatil, John et Wade abordent la panne de Jack Dorsey sur Twitter et ce que cela pourrait suggérer pour le marché au sens large… le SPAC de Trump, et si cela vaut l’un de vos dollars durement gagnés… et enfin, le statut d’un rassemblement du Père Noël.

Beaucoup de choses à couvrir, je vais donc céder la parole à John et Wade à ce stade.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

La doublure argentée des mauvais jours

Par John Jagerson et Wade Hansen

Au début de la semaine dernière, j’ai écrit qu’un jour de grosse baisse n’est généralement pas en soi un mauvais signe pour le marché. Plus de 75 % du temps, le marché est plus élevé 30 jours après une baisse de plus de 2 % sur un jour, il doit donc être considéré comme une opportunité d’achat.

Cependant, l’un des qualificatifs importants dans cette déclaration est que les probabilités historiques ne ressemblent à cela qu’après 30 jours. Les grosses baisses d’un jour ne sont généralement pas un événement isolé. Cela peut prendre quelques jours pour que le marché se secoue, et c’est ce que nous avons vu la semaine dernière.

Malheureusement, nous allons probablement encore voir des allers-retours cette semaine. Les traders vont être nerveux en attendant que la Réserve fédérale fasse une grande annonce (la dernière de l’année) le 17. Les taux d’intérêt vont-ils monter et ralentir ou la Fed tentera-t-elle de relancer l’économie ?

Nous penchons vers l’optimisme, mais avec les risques exceptionnels de la variante omicron COVID-19 causant toujours des problèmes, nous verrons probablement encore de grands jours de va-et-vient.

Que faire maintenant

Bien que la volatilité du marché soit frustrante, elle révèle également la valeur cachée qui n’était pas évidente auparavant. Si nos attentes sont correctes pour la semaine à venir, alors la technologie et la vente au détail devraient être interdites. Une fois que le marché s’installera un peu, ces secteurs seront toujours attractifs.

Franchement, la plupart des investisseurs devraient probablement rester sur la touche jusqu’à l’annonce de la Fed mercredi prochain. Terminez vos achats des Fêtes, achetez des billets pour le prochain film Matrix et assistez au programme de vacances de vos enfants/petits-enfants à l’école.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas résister (on comprend), nous avons quelques idées. Nous sommes intéressés par les actions qui évoluaient à contre-courant la semaine dernière. La force fondamentale est toujours critique, mais les actions qui étaient soit stables soit en hausse la semaine dernière méritent un nouveau regard car nager à contre-courant est le meilleur moyen d’identifier la valeur cachée.

Nous aimons:

Sherwin-Williams Co. (NYSE :SHW) : Les entreprises exposées à la construction et à la construction de logements se portent bien en ce moment, et malgré quelques tentatives des analystes de déclasser le titre, SHW continue de progresser. Nous aimons les actions à moins de 335 $ par action.

Lennar Corp. (NYSE :LEN) : En parlant de construction résidentielle, Lennar (LEN) fait également preuve d’une force relative très élevée. Les fondamentaux sous-jacents sont solides et l’accent mis sur les maisons d’entrée de gamme est actuellement un point idéal pour les consommateurs les plus susceptibles d’acheter cette année. L’action vient juste d’éclater, donc tout ce qui est égal ou inférieur à 110 $ par action donne beaucoup de marge de profit.

Marques Constellation Inc. (NYSE :STZ) : Vous restez chez vous pour éviter les foules, éviter le COVID, ou éviter les gens en général ? Le brasseur Constellation est prêt à accompagner les bons moments à la maison. Quelle que soit la façon dont vous décidez de célébrer les vacances, STZ a conquis une grande part de marché au cours des deux dernières années et a tendance à très bien se porter lorsque les consommateurs sont plus enclins à rester à la maison avec leur famille plutôt que de sortir. Nous aimons tout ce qui se situe dans la fourchette de 222 $ par action ou moins.

Quoi d’autre à regarder ?

La chute d’un PDG fondateur :

Au cas où vous l’auriez manqué, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné la semaine dernière. Les actionnaires en ont assez du leadership de l’iconoclaste qui ne parvient pas à surpasser (ou même à égaler) ses concurrents dans l’espace des médias sociaux.

Habituellement, le dumping d’un PDG sous-performant entraîne une augmentation du cours de votre action (par exemple, Steve Ballmer chez Microsoft en 2014). Pourtant, Twitter (NYSE :TWTR) a oscillé dans une fourchette de 13% lundi et a continué de baisser. C’est un peu bizarre, même dans des conditions de marché difficiles.

Vous devez vous en soucier, car les actions technologiques comme TWTR sont un bon indicateur du sentiment des investisseurs et de leur prise de risque. Si les traders sont nerveux et ne veulent pas parier sur TWTR, c’est un mauvais signe pour le marché.

Le SPAC de Donald Trump arrive bientôt !

Digital World Acquisition Corp (DWAC) est un « chèque en blanc » ou une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui aurait conclu un accord avec la société médiatique de Donald Trump pour clôturer un investissement de plus de 1 milliard de dollars. Entre autres activités, la société combinée prévoit de lancer une nouvelle société de médias sociaux appelée « Truth Social ».

C’est peut-être pour ça que Jack Dorsey a été viré ?

Peu importe ce que vous pensez de Trump en tant que politicien (ou de la politique en général), ce sera un lancement intéressant à regarder. Plus de 80 % de tous les SPAC perdent de la valeur une fois leurs transactions conclues. Surtout lorsque l’accord concerne une entreprise dont les opérations, l’expérience ou le développement sont limités.

Pour des raisons trop compliquées (et ennuyeuses) à expliquer ici, les SPAC sont conçues pour avoir un prix par action de 10 $ et flottent généralement à quelques points de pourcentage de cette référence avant que leurs transactions ne soient conclues. Cependant, DWAC se négocie au-dessus de 40 $ par action depuis la première rumeur de l’accord en octobre.

Voici une vidéo YouTube que nous avons enregistrée à l’époque expliquant pourquoi et si les investisseurs devraient acheter dans le SPAC de Trump.

En supposant que la transaction soit conclue (les dossiers n’ont pas été complétés ou mis à jour), les investisseurs auront des attentes élevées envers une entreprise qui n’a pas encore fait grand-chose. Les commerçants doivent être extrêmement convaincus que l’ancien président a mis en bouteille la foudre des médias sociaux pour justifier ces évaluations. Qui sait? Peut-être qu’il l’a fait, et il sera intéressant de le découvrir.

Dernières pensées

Et le rallye du Père Noël ? Si vous n’en avez pas encore entendu parler, le « rallye du Père Noël » décrit la tendance à la hausse du S&P 500 au cours des trois dernières semaines de décembre et de la première semaine de janvier. Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi cela se produit ou s’il s’agit simplement d’une de ces étranges prophéties auto-réalisatrices sur le marché.

Nous avons des débats au sein de notre équipe presque chaque année sur combien ce phénomène doit être compté (ou s’il s’agit simplement d’un hasard amusant.) Cependant, cette année, le moment supposé du rallye pourrait être à peu près parfait pour notre reprise attendue de la volatilité actuelle. .

Alors, surveillez-vous. Le Père Noël vérifie sa liste et nous aimerions tous un autre rallye dans le stock de notre portefeuille cette année.

Sincèrement,

John Jagerson & Wade Hansen

Éditeurs, Opportunités de trading