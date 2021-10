3 versions de la Fiat 500 inoubliables | Moteur

Dans l’histoire des 500 différents changements ont eu lieu. Compte tenu de son passé, ce sont les trois versions les plus emblématiques de la Fiat 500 de l’histoire.

Dans l’histoire de la Fiat 500, il y a eu plusieurs changements importants. Et c’est que, le modèle remonte à rien de moins que 1936, une naissance que nous connaissons sous le nom de Topolino. Entre 1957 et 1975, la Fiat 500 classique a été fabriquée et en 2007, la réinterprétation du concept arriverait.

Fiat 500 Sport

En 1958 la marque italienne Fiat présenta une version plus puissante de sa 500. C’était une variante qui avait un toit rigide et un vinyle particulier, un autocollant sur le côté en rouge. Compte tenu de son nom de famille, le moteur de la Fiat 500 Sport il était plus puissant, pas moins de 21,5 ch.

Cette puissance peut sembler risible, mais c’était une voiture de performance compte tenu de son poids. Peu de temps après, il arrivera dans une version à toit ouvrant.

Abarth 695 SS

Les Abarth basées sur la Fiat 500 ne se sont pas fait attendre, même si c’était la plus explosive. Les 695 esse esse c’est la meilleure représentation de la collaboration de l’entreprise avec Fiat, une voiture explosive dont environ 1 000 ont été produites.

On pense qu’il n’y a actuellement pas plus de 150 unités, une voiture qui avait un moteur de moins de 700 cm3, une puissance de 38 ch et un couple de 57 Nm.

Fiat 500e

Nous avons choisi le Fiat 500e pas à cause de son passé, car si nous nous concentrons sur celui qui a été présenté il n’y a pas longtemps, nous ne pouvons pas dire que c’est un modèle classique, avec une longue durée de vie. Nous l’avons choisi car c’est un changement important dans l’histoire de la marque.

Deux versions sont commercialisées, avec un moteur de 95 chevaux et une batterie de 23,7 kWh, et avec un moteur de 118 chevaux et une batterie de 42 kWh.

