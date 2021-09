30 000 % de profit et continue d’augmenter : tout sur le meilleur trader de Covesting

En moins de trois mois, un responsable de la stratégie de Covesting qui a fait preuve de compétences inégalées grâce au système de classement mondial entièrement transparent de la plateforme a réalisé l’impensable et a réalisé 30 000 % de bénéfices ainsi qu’une fortune pour ses followers.

Avec la capacité de répondre à tout ce que les marchés lui lancent (tendance haussière, baissière ou volatilité), ce trader Covesting a fait ses preuves face à toutes sortes de situations importantes dont nous allons discuter ici.

Comment les traders gagnent une somme d’argent qui change la vie

Lorsque vous négociez sur marge dans des crypto-monnaies, vous jouez généralement avec un effet de levier. Ainsi, alors que les enjeux sont plus élevés, à mesure que les enjeux augmentent, le gain potentiel de toute position rentable peut être multiplié par cent. Les traders peuvent perdre leur capital en quelques transactions, c’est pourquoi tant de traders au sommet en tombent inévitablement. Rappelez-vous, ce qui monte doit redescendre.

Cependant, lorsque ces gestionnaires de stratégie gagnent, ils le font d’une manière qui peut générer de la richesse qui peut changer la vie de quelqu’un en peu de temps. Pas seulement pour eux-mêmes. Ils font également fortune à leurs followers, qui ont consacré une partie de leur capital à suivre et copier leurs stratégies.

Des exemples de ceci impliquent un commerçant qui gagne des millions pour ses abonnés en un peu plus d’un mois, et un autre qui transforme six chiffres en 8 millions de dollars en quelques jours.

De tels scénarios ne sont possibles que via le module de trading de copie de Covesting, qui met en relation les meilleurs gestionnaires de stratégie des classements Covesting avec des adeptes désireux de profiter des marchés, mais sans le temps ni les compétences pour le faire. Au lieu de risquer leur capital et de perdre, ils peuvent mettre de l’argent derrière un gestionnaire de stratégie qui réussit régulièrement.

Les abonnés et les gestionnaires de stratégie peuvent encore améliorer leurs revenus en participant à des jetons COV et débloquer les avantages offerts par chaque niveau d’adhésion activé. Les avantages comprennent des réductions sur les frais de négociation et une augmentation de la participation aux bénéfices, entre autres. Tous les bénéfices visent à rendre plus de bénéfices dans les poches du commerçant.

C’est le commerçant avec un profit total de 30 000%

Passons maintenant au véritable point central de cette histoire : le meilleur trader d’aujourd’hui se sent bien avec plus de 30 000 % de profit total pour le prouver. De plus, ce commerçant a réussi à maintenir de tels bénéfices quelles que soient les conditions du marché.

Notez que les bénéfices ont été stables pendant la majeure partie du mois de juillet, car ce gestionnaire de stratégie d’argent intelligent a commencé à prendre des positions sur Bitcoin ou Ethereum à des creux récents, et a patiemment attendu une cassure. Avec une cassure et un renversement clairs, les gains ont commencé à s’accumuler. Ce commerçant a ensuite réussi à négocier l’action des prix secondaires avec tact et habileté, en maintenant les bénéfices à la hausse pendant que d’autres s’asseyaient pour attendre.

Ce gestionnaire de stratégie a également pu préserver ses revenus totaux, même en dépit d’un krach boursier massif, au moment même où Bitcoin devenait monnaie légale au Salvador. Un jour qui devait rester dans les mémoires pour un rêve Bitcoin devenu réalité, il sera plutôt considéré comme un jour de cauchemar pour les nouveaux arrivants, qui ont presque immédiatement vu le prix chuter de 10 % à 20 % pour le BTC.

La vitesse avec laquelle il est tombé était également remarquable. Il n’a fallu que quelques heures pour perdre près de 10 000 $ par pièce. Ethereum est tombé tout aussi durement, une baisse de plus de 1 000 $ anéantie en un instant. Cependant, les deux actifs ont déjà fortement progressé et tentent de rester au-dessus du support.

Comment le meilleur trader est resté rentable

Le principal trader de Covesting a pris une position courte au bon moment et a couvert ses positions ou a réalisé des gains sur des positions longues et a maintenu les stop-loss à des niveaux qui n’ont pas été affectés par la crise.

Si ce qui précède semble être une stratégie trop avancée, cela montre également pourquoi Covesting est si précieux pour la communauté commerciale au sens large. Pour les traders qui ne peuvent pas gérer des conditions comme celles récemment rencontrées, ils peuvent suivre les gestionnaires de stratégie comment le faire via le module de trading de copie de Covesting. Les traders qui ont survécu et même prospéré pendant la folie devraient choisir de devenir eux-mêmes des gestionnaires de stratégie et d’obtenir une part du capital de leurs partisans.

Il y a plus de 400 gestionnaires de stratégie disponibles pour que les suiveurs déposent du capital. Même si tout le monde n’a pas jusqu’à 30 000% des bénéfices totaux, ces gestionnaires de stratégie qualifiés qui réussissent régulièrement grâce à un système de classement entièrement transparent ont l’expérience pour survivre à tout ce que les marchés peuvent leur lancer. .

Non seulement ils peuvent survivre, mais ils peuvent sortir de l’autre côté avec d’énormes profits. De telles prouesses techniques et commerciales peuvent prendre des décennies à se développer, mais les adeptes peuvent en profiter en un clic ou deux avec Covesting.

Pourquoi essayer le module de trading de copie Covesting sur PrimeXBT ?

Le module d’échange de copie de Covesting est exclusivement disponible sur PrimeXBT dans le cadre d’un accord de licence en marque blanche en cours. Ce partenariat conduira également au lancement de Covesting Yield Accounts, qui génèrent un revenu passif et un APY variable pouvant atteindre 35 %. Ce n’est que le dernier développement de l’écosystème Covesting, qui peut être trouvé via le tableau de bord PrimeXBT.

PrimeXBT elle-même est une plateforme de trading primée qui propose des comptes sur marge basés sur BTC, ETH, USDT et USDC. Les comptes sur marge peuvent être ouverts sans dépôt minimum et peuvent être utilisés pour négocier des CFD sur plus de 50 instruments différents. La variété des actifs, y compris le forex, les actifs cryptographiques, les indices boursiers, les matières premières, les métaux, etc., en fait un guichet unique pour les traders.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport