30/1 pour que Salah marque à tout moment

William Hill offre d’énormes chances de 30/1 à l’homme principal de Liverpool, Mo Salah, de marquer à tout moment contre Burnley.

Salah a lancé la saison avec un but et deux passes décisives contre Norwich et l’as de Liverpool sera impatient d’aller à Anfield.

Salah a marqué 98 buts en Premier League contre Norwich City le week-end dernier

Vous pouvez faire marquer Salah à 30/1 ICI* (mobile uniquement).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill* en utilisant le code promotionnel « EPS30 ».

La mise maximale pour cette offre est de 1 £.

Et si Salah marque à Anfield, vous serez payé en paris gratuits.

Salah est entré sur la feuille de match et a fourni le week-end d’ouverture alors qu’il envisage son troisième Soulier d’or de Premier League.

Il a marqué 126 buts et produit 49 passes décisives lors de ses 204 apparitions avec les Reds.

*Termes et conditions : 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPS30. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 19 août 2021 jusqu’à 12h30 le 21 août 2021. Max 1 £ pari au 30/1. Retours payés sous forme de 3 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware,org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org Mohamed Salah devrait en être un des « meilleurs revenus » de Liverpool disent que Trevor Sinclair et les fans du LFC devraient s’inquiéter du fait qu’un accord n’a pas été conclu