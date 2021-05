30/4 Analyse des prix: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, DOT, UNI, LTC, BCH

Après des jours d’action à portée limitée, Bitcoin et de nombreux altcoins ont fait un retour en force aujourd’hui, indiquant qu’ils achètent à des niveaux inférieurs.

La récente faiblesse du prix du Bitcoin (BTC) n’a pas déclenché de panique dans les ventes des investisseurs, ce qui suggère que le sentiment dans le secteur de la crypto-monnaie reste haussier. Après la forte poussée d’Ether (ETH) ces derniers jours, Bitcoin a rattrapé son retard aujourd’hui en remontant au niveau de 55000 $. Cela suggère que les investisseurs continuent d’accumuler sur les creux.

Bitkraft Ventures, le fonds de capital-risque axé sur le jeu, avec plus de 400 millions de dollars d’actifs sous gestion, s’est associé à la société de recherche cryptographique Delphi Digital pour investir dans des actifs cryptographiques et des projets connexes.

La demande d’institutions semble également augmenter en Asie. Pour répondre à cette demande, Huobi Asset Management a lancé quatre fonds de suivi liés à la crypto-monnaie.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. Source: Coin360

Afin de fournir aux clients institutionnels des données et des analyses sur les actifs numériques, Fidelity a annoncé le lancement de Sherlock, un produit similaire au terminal Bloomberg, qui offrira des recherches analytiques fondamentales et techniques aux gestionnaires de fonds.

Avec les nouveaux entrants, les investisseurs existants cherchent également à augmenter leurs avoirs en crypto-monnaie. Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré dans un communiqué de presse du 30 avril que la société "continuera d’acquérir et de détenir des bitcoins supplémentaires alors que nous cherchons à créer de la valeur supplémentaire pour les actionnaires".

La résistance du Bitcoin et d’autres altcoins majeurs montre que les marchés ont mûri. Analysons les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour déterminer la direction du prochain mouvement de tendance possible.

BTC / USDT

Après avoir fluctué près de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours (55324 $) au cours des deux derniers jours, Bitcoin a grimpé jusqu’à la moyenne mobile simple de 50 jours (56897 $) aujourd’hui. Si les haussiers poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours, un mouvement à la hausse vers la zone de résistance de 61 825,84 $ à 64 849,27 $ est possible.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles plates et l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 53 suggèrent que la pression à la vente s’est atténuée. Cependant, les taureaux peuvent faire face à une forte résistance au niveau actuel et à nouveau dans la zone de résistance supérieure.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel et brise le support de 52 500 $, cela suggérera que les baissiers se vendent de manière agressive près du SMA de 50 jours. Cela pourrait entraîner un nouveau test du niveau de 50 460 $, puis de 46 985,02 $.

Le prochain mouvement de tendance débutera probablement par une cassure au-dessus de 64 849,27 $ ou une baisse en dessous de 46 985,02 $. Jusque-là, l’action volatile dans la fourchette est susceptible de se poursuivre.

ETH / USDT

L’éther a formé un motif de chandelier Doji le 29 avril et a fait un modèle de chandelier dans la journée d’aujourd’hui, indiquant une hésitation près de la ligne de résistance du canal ascendant. Cependant, si les taureaux n’abandonnent pas beaucoup de terrain, la tendance haussière est susceptible de reprendre.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Une cassure de la chaîne suggérerait que la dynamique reste forte et que cela pourrait se traduire par un fort rallye à 3 000 $. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI près du territoire de surachat indiquent un avantage pour les taureaux.

Cependant, si les haussiers ne parviennent pas à pousser le prix au-dessus du canal dans les prochains jours, la paire ETH / USDT peut assister à une réservation de bénéfices. Cela pourrait ramener le prix à l’EMA de 20 jours (2417 $). Une cassure en dessous de la ligne de support du canal indiquera un possible renversement de tendance.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a franchi la ligne de résistance du triangle symétrique le 29 avril. Cela suggère la reprise de la tendance haussière. Le modèle cible de la cassure du triangle est de 808,57 $.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI près du territoire de surachat indiquent que les taureaux ont le contrôle. Les acheteurs peuvent faire face à une résistance à 638,57 $, mais si le prix ne redescend pas en dessous du triangle, la paire BNB / USDT reste sur la cible pour entamer la prochaine étape de la tendance haussière.

Cette vue haussière sera invalidée à court terme si le prix retombe dans le triangle. Un tel mouvement pourrait maintenir le prix dans une consolidation pendant quelques jours de plus. La paire indiquera un renversement de tendance si le prix tombe en panne et reste en dessous du triangle.

XRP / USDT

XRP a formé un modèle de chandelier intérieur pour la journée du 29 avril, qui s’est résolu à la hausse aujourd’hui. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus du niveau de retracement Fib de 61,8% à 1,55 $, indiquant une force.

Graphique journalier XRP / USDT. Source: TradingView

Si les haussiers maintiennent le prix au-dessus de 1,55 $, la paire XRP / USDT pourrait remonter à 1,73 $, puis retester le plus haut de 52 semaines à 1,96 $. La hausse de l’EMA à 20 jours (1,29 $) et du RSI près de 64 suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Contrairement à cette hypothèse, si les baissiers baissent le prix en dessous de 1,55 $, cela suggérera une réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Une cassure en dessous de l’EMA à 20 jours indiquera que l’élan haussier s’est affaibli et que cela pourrait maintenir la paire dans la fourchette pendant quelques jours.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a assisté à une réservation de revenus le 29 avril à 1,41 $, mais les taureaux n’ont pas permis au prix de descendre en dessous de l’EMA de 20 jours (1,25 $). C’est un signe positif et maintient l’altcoin sur la bonne voie pour atteindre la résistance des frais généraux à 1,48 $.

Graphique journalier ADA / USDT. Source: TradingView

Si le prix baisse par rapport à la résistance de 1,48 $, la paire ADA / USDT pourrait prolonger son maintien dans la fourchette. Les moyennes mobiles plates et le RSI supérieur à 58 indiquent également une consolidation à court terme.

Cette vue neutre sera invalidée si les haussiers poussent le prix au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 1,48 $ à 1,55 $. Un tel mouvement suggérera que les haussiers ont dominé les baisses et qu’une nouvelle tendance haussière est susceptible de se produire. La prochaine cible à la hausse est de 2 $.

Les baissiers pourraient sentir une opportunité si le prix tombe en panne et se maintient en dessous des moyennes mobiles. Une cassure en dessous de 1,03 $ indiquera un possible renversement de tendance.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) était en baisse de 0,34 $ le 29 avril, mais les taureaux n’abandonnent pas beaucoup de terrain, ce qui est un signe positif. Le motif de chandelier à l’intérieur du 29 avril et aujourd’hui suggère une incertitude entre les haussiers et les baissiers.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source: TradingView

Cependant, l’EMA ascendante de 20 jours (0,24 USD) et le RSI supérieur à 62 indiquent que le chemin de la moindre résistance est à la hausse. Si les haussiers poussent le prix au-dessus de 0,34 $, la paire DOGE / USDT est susceptible de prendre de l’élan et de grimper à 0,42 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous de 0,29 $, la paire pourrait tomber à l’EMA à 20 jours. Un rebond sur ce support pourrait maintenir la paire à portée pendant quelques jours. La tendance peut tourner en faveur des baissiers si la paire se décompose et se ferme en dessous de l’EMA à 20 jours.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) a formé un modèle de chandelier Doji aujourd’hui, suggérant que les taureaux hésitent à continuer d’acheter près du SMA de 50 jours (36,91 $). Cependant, si les baissiers ne parviennent pas à faire baisser le prix en dessous de 32,50 $ dans les prochains jours, les achats devraient reprendre.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Une cassure au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours ouvrira la voie à un éventuel passage à 42,28 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme une résistance raide et si le prix baisse, la paire DOT / USDT pourrait rester bloquée dans la fourchette de 26,50 $ à 42,28 $ pendant quelques jours de plus.

Alternativement, si le prix tombe en dessous de 32,50 $, les vendeurs peuvent prendre le relais et faire descendre la paire à 26,50 $, là où l’achat pourrait émerger. Les moyennes mobiles plates et le RSI près du point médian suggèrent un équilibre entre l’offre et la demande.

UNI / USDT

Uniswap (UNI) a franchi la ligne de résistance du canal ascendant le 28 avril, mais les taureaux ont été incapables de maintenir leur élan. Le prix a chuté et est rentré dans le canal le 29 avril, indiquant un manque de demande à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier UNI / USDT. Source: TradingView

La divergence négative sur le RSI reste intacte, avertissant que l’élan haussier pourrait diminuer. Si le prix tombe en dessous de 37,50 $, la paire UNI / USDT pourrait tomber à l’EMA à 20 jours (35,67 $), ce qui est un support important à surveiller.

Une cassure en dessous de ce support pourrait entraîner une baisse de la ligne de support de la chaîne. À l’inverse, si le prix rebondit fortement sur l’EMA de 20 jours, cela indiquera qu’il achète sur les creux, augmentant la possibilité d’une cassure au-dessus du canal. Si cela se produit, la paire pourrait atteindre 50 $.

LTC / USDT

Le Litecoin (LTC) a connu une correction mineure les 28 et 29 avril, mais les taureaux n’ont pas permis au prix de tomber en dessous de l’EMA de 20 jours (251 $). C’est un signe positif car cela suggère que les traders n’attendent pas une correction plus profonde. acheter.

Graphique journalier LTC / USDT. Source: TradingView

Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 266,68 $, la paire LTC / USDT atteindra probablement le niveau de retracement Fib de 61,8% à 286,02 $ .Ce niveau peut agir comme un obstacle majeur, mais si la paire LTC / USDT peut dépasser. , puis un rallye à 335,03 $ est possible.

L’EMA de 20 jours a commencé à apparaître et le RSI augmente progressivement, ce qui suggère que les acheteurs tentent de prendre le contrôle. Cette opinion positive sera inversée si le prix baisse et tombe en dessous de 246,96 $. Une telle décision pourrait ouvrir les portes à une baisse du SMA à 50 jours (226 $).

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) a formé un modèle de chandelier à l’intérieur du jour le 29 avril, qui s’est résolu à la hausse aujourd’hui. Les taureaux vont maintenant tenter de pousser le prix au-dessus du niveau de retracement Fib de 61,8% à 1012,29 $

Graphique journalier BCH / USDT. Source: TradingView

S’ils réussissent, la paire BCH / USDT pourrait retester 1 213,51 $. L’EMA à 20 jours en hausse progressive (839 $) et le RSI supérieur à 63 suggèrent que les taureaux ont un avantage mineur.

Cependant, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, cela indiquera que les baissiers se vendent lors de rallyes. Ils essaieront ensuite de faire baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. S’ils parviennent à le faire, la paire pourrait chuter à 686,75 $.

À l’inverse, un rebond de l’EMA à 20 jours suggérera que le sentiment reste positif. Les taureaux peuvent faire une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 1012,29 $.

