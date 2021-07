30/6 Analyse des prix : BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, BCH, LTC

in

Le bitcoin et les altcoins connaissent des ventes serrées à des niveaux de résistance supérieurs clés, mais un léger recul peut suggérer une hausse à venir.

Le prix du Bitcoin a connu une légère résurgence plus tôt cette semaine, mais les données de Glassnode suggèrent que ses nouveaux investisseurs BTC qui étaient en retard à la fête et abandonnent leurs positions dans la panique.

Ce transfert d’actifs crypto des spéculateurs ou des chasseurs de momentum vers des investisseurs à long terme est un signe positif. Cela prépare le terrain pour le début de la prochaine corrida, mais cela peut ne pas se produire rapidement.

Pour le moment, il est peu probable que les institutions achètent agressivement et fassent monter le prix du Bitcoin, car il y a encore une chance qu’elles s’accumulent à des niveaux inférieurs. Par conséquent, l’action à portée limitée peut continuer pendant quelques jours de plus.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Selon Forbes, le partenariat de New York Digital Investment Group (NYDIG) avec la société de paiement d’entreprise NCR peut permettre à 650 banques et coopératives de crédit aux États-Unis d’offrir des services de trading Bitcoin à plus de 24 millions de clients. . Cette décision est susceptible d’attirer un certain nombre de nouveaux investisseurs vers les crypto-monnaies, ce qui est une bonne chose à long terme.

Le Bitcoin et les altcoins seront-ils témoins de la pression de vente et passeront-ils en dessous de leurs récents creux ou les acheteurs pousseront-ils le prix au-dessus des sommets locaux ? Étudions les graphiques des 10 principales crypto-monnaies pour le découvrir.

BTC / USDT

Bitcoin a dépassé la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (35 196 $) le 29 juin, ce qui est un signe positif. Cela a montré que les traders n’enregistraient pas de gains à l’EMA de 20 jours, mais essayaient de pousser le prix au-dessus.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Cependant, les ours n’ont pas permis au prix de rester au-dessus de l’EMA de 20 jours. Cela suggère que les vendeurs défendent la zone entre l’EMA de 20 jours et la moyenne mobile simple de 50 jours (37 752 $).

Les baissiers vont maintenant essayer de faire baisser le prix à 31 000 $, mais l’EMA aplatie à 20 jours et l’indice de force relative (RSI) au-dessus de 45 suggèrent que la pression de vente pourrait s’atténuer.

Un léger recul par rapport au niveau actuel améliorera les perspectives d’une cassure au-dessus de la SMA à 50 jours, ouvrant la voie à une hausse à 42 451,67 $.

Cette opinion positive sera invalidée si les baissiers baissent le prix en dessous du support de 31 000 $. Cela pourrait entraîner une baisse du support critique à 28 000 $.

ETH / USDT

L’éther (ETH) a dépassé l’EMA de 20 jours (2 170 $) le 29 juin, indiquant sa force. Cependant, les ours n’ont pas perdu de temps et aujourd’hui, ils ont ramené le prix en dessous de l’EMA de 20 jours. Cela suggère que les vendeurs ne sont pas prêts à lâcher leur avance facilement.

Graphique journalier ETH / USDT. Source : TradingView

Si les taureaux ne permettent pas au prix de tomber en dessous de 2 000 $, la paire ETH / USDT tentera à nouveau de dépasser l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Les ours tenteront d’arrêter le rallye à ce niveau.

Contrairement à cette hypothèse, si les baissiers baissent le prix en dessous de 2 000 $, la paire pourrait retomber sur le support à 1 728,74 $. Les tests répétés d’un niveau de support ont tendance à l’affaiblir. Si le prix tombe en dessous de 1 728,74 $, la vente pourrait s’intensifier et la paire pourrait chuter à 1 536,92 $.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) fait face à une résistance à l’EMA de 20 jours (315 $). Les baissiers vont maintenant essayer de tirer le prix en dessous du support immédiat à 264,26 $. S’ils réussissent, l’altcoin pourrait tomber jusqu’au support critique de 211,70 $.

Graphique journalier BNB/USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles décroissantes et le RSI en territoire négatif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse.

Alternativement, si le prix rebondit à 264,26 $, les acheteurs essaieront de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. En cas de succès, la paire BNB/USDT pourrait monter jusqu’au SMA de 50 jours (369$) puis à 433$.

Ce niveau peut agir comme une forte résistance et si le prix baisse, la paire pourrait tomber à l’EMA de 20 jours.

ADA / USDT

Cardano (ADA) a franchi l’EMA de 20 jours (1,38 $), mais les acheteurs n’ont pas été en mesure de maintenir le prix au-dessus. Cela suggère que les ours tentent de défendre agressivement cette résistance.

Graphique journalier ADA / USDT. Source : TradingView

Si le prix tombe en dessous de 1,30$, la paire ADA/USDT pourrait chuter à 1,20$. Les haussiers sont susceptibles d’acheter cette baisse et d’essayer à nouveau de pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours. S’ils réussissent, la paire pourrait passer au SMA de 50 jours (1,57 $).

A l’inverse, si les baissiers baissent le prix en dessous du support de 1,20 dollar, la paire pourrait glisser jusqu’à 1 dollar. le stock dans la gamme pendant quelques jours de plus.

DOGE / USDT

Dogecoin (DOGE) se négociait près de l’EMA de 20 jours (0,27 $) au cours des trois derniers jours, mais les taureaux n’ont pas pu pousser le prix au-dessus. Cela a peut-être attiré la réserve de bénéfices des traders à court terme, ce qui a fait baisser le prix aujourd’hui.

Graphique journalier DOGE / USDT. Source : TradingView

Si les baissiers baissent le prix en dessous du support de 0,21 $, la paire DOGE / USDT pourrait chuter jusqu’au support critique à 0,15 $. Il s’agit du dernier support majeur avant que les ventes de panique ne fassent glisser le prix à 0,10 $.

Inversement, si le prix rebondit sur le support de 0,21 $, cela suggérera que les taureaux tentent de former un plus bas plus élevé. Ensuite, les acheteurs feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours.

En cas de succès, la paire pourrait passer à la SMA de 50 jours (0,33 $), qui se situe juste au-dessus de l’encolure du motif de la tête et des épaules.

XRP/USDT

Le retracement XRP a atteint un mur à l’EMA de 20 jours (0,73 $). Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent des rallyes aux niveaux de résistance supérieurs.

Graphique journalier XRP / USDT. Source : TradingView

Les ours tenteront désormais de ramener le prix en dessous de 0,58 $. S’ils réussissent, la paire XRP/USDT pourrait tomber au niveau psychologique de 0,50 $. Il s’agit d’un support important à surveiller car s’il cède, la baisse pourrait s’étendre jusqu’à la ligne de support du canal descendant.

Cette vue négative sera invalidée si la paire monte du niveau actuel ou rebondit sur 0,58 $ et monte au-dessus de 0,75 $. Un tel mouvement suggérera que les taureaux essaient de revenir. La paire pourrait alors grimper jusqu’à la SMA à 50 jours (0,93 $) puis à 1,07 $.

POINT / USDT

Polkadot (DOT) est en baisse par rapport à la résistance de 16,93 $, ce qui suggère que les ours se vendent à chaque rallye mineur. Les ours vont maintenant essayer de pousser le prix au niveau de 13 $. Si le prix rebondit sur ce support, l’altcoin peut étendre sa consolidation entre 13 $ et 16,93 $.

Graphique journalier DOT / USDT. Source : TradingView

Cependant, les moyennes mobiles en baisse et le RSI inférieur à 38 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les baissiers glissent le prix en dessous de 13 $, la paire DOT / USDT pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière qui peut atteindre 10 $ puis 7,50 $.

Cette opinion négative sera invalidée si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (18,20 $). Cela pourrait entraîner un mouvement à la hausse vers le SMA de 50 jours, puis vers 26,50 $. Les ours sont susceptibles de défendre ce niveau de manière agressive.

UNI / USDT

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance de 18,60 $ mais n’ont pas pu surmonter l’obstacle à l’EMA de 20 jours (19,49 $). Cela suggère que les baissiers continuent de vendre Uniswap (UNI) lors de rallyes jusqu’à de forts niveaux de résistance.

Graphique journalier UNI / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire UNI / USDT pourrait chuter à 15 $. Un rebond sur ce support peut maintenir la paire dans une fourchette comprise entre 15 $ et l’EMA de 20 jours pendant quelques jours.

Inversement, si les taureaux se regroupent et poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (24,45 $). Ce niveau peut à nouveau agir comme une forte résistance, mais si les taureaux arrêtent la prochaine baisse au-dessus de 18,60 $, la paire peut monter jusqu’à 30 $.

BCH / USDT

Bitcoin Cash (BCH) fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (537 $), qui est juste en dessous de la résistance horizontale à 538,11 $. Les ours sont susceptibles de défendre ce niveau de manière agressive.

Graphique journalier BCH / USDT. Source : TradingView

Si el precio baja desde este nivel, el par BCH / USDT podría caer a $ 428,43 y luego a $ 370. Un rebote en este soporte podría mantener al par dentro del rango de entre $ 370 y $ 538,11 durante los próximos jours.

Cependant, l’aplatissement de l’EMA à 20 jours et du RSI au-dessus de 41 suggèrent que la pression vendeuse s’atténue. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de 538,11 $, la paire pourrait prendre de l’élan et grimper jusqu’à la SMA de 50 jours (690 $).

LTC / USDT

Le rallye de secours Litecoin (LTC) fait face à une forte résistance à l’EMA de 20 jours (147 $). Cela suggère que le sentiment reste négatif et que les traders vendent lors de rallyes à des niveaux de résistance élevés.

Graphique journalier LTC / USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, les baissiers feront une autre tentative pour faire chuter la paire LTC / USDT en dessous du support de 118 $. S’ils y parviennent, la paire achèvera une configuration en triangle descendant. Cela pourrait intensifier les ventes et faire baisser le prix à 100$ puis 70$.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix monte par rapport au niveau actuel ou rebondit sur 118 $ et dépasse la ligne de tendance baissière, cela invalidera le paramètre baissier. Cela pourrait ouvrir les portes d’une randonnée à 225 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

Les données du marché sont fournies par la bourse HitBTC.

