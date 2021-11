30 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Actualités, mobiles, ordinateurs et tablettes, art de vivre, loisirs et jeux, motricité, science et culture, curiosités… Tout est réuni ici dans le résumé de la matinée.

Bizum Il est devenu le moyen de paiement en ligne le plus populaire en Espagne. Ainsi, l’année prochaine, vous pourrez même payer des impôts avec ce système.

WhatsApp arrive sur Windows 11, et maintenant il peut être utilisé même avec le mobile déconnecté.

Les nouveau Snapdragon à partir de 2022 pourrait être appelé Snapdragon 8 génération 1, et nous connaissons déjà certaines spécifications.

Actualités technologiques

C’est la raison pour laquelle les téléphones avec Snapdragon reçoivent les mises à jour plus tôt qu’avec la puce Mediatek. Lire les nouvelles

Pixel Fold annulé ? Occasion manquée pour Android et Google. Lire les nouvelles

En 2022 vous pourrez payer des impôts avec Bizum. Lire les nouvelles

WhatsApp arrive sur Windows 11 avec une nouvelle application qui vous permet de l’utiliser avec votre téléphone déconnecté. Lire les nouvelles

Shiba Inu chute de plus de 40 % en deux semaines : jusqu’où peut-il aller ? Lire les nouvelles

Téléphones portables

La prochaine puce supérieure de Qualcomm pourrait être le Snapdragon 8 gen 1 et ce seraient ses spécifications. Lire les nouvelles

Des images du OnePlus Nord N20 5G sont divulguées avec certaines spécifications. Lire les nouvelles

C’est le POCO M4 Pro, incroyable ce qu’il y a dedans pour 230 euros. Lire notre analyse et avis

11 applications gratuites que vous devez installer dès maintenant sur votre téléphone Android. Lire les nouvelles

Google Chrome est mis à jour et maintenant il permettra de récupérer plus rapidement les pages fermées par erreur. Lire les nouvelles

Google souhaite faciliter l’expérience d’achat sur Google Maps avec ces nouvelles fonctionnalités. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Comment activer le mode divin de Windows 11 et tout ce que vous pouvez y faire. Lire le rapport

Le nouveau i7 de 12e génération d’Intel mettrait fin à la domination d’AMD après des années de règne. Lire les nouvelles

Mode de vie

Motorola Moto Watch 100, ce serait la smartwatch Motorola qui fuirait Wear OS. Lire les nouvelles

14 excellents conseils de survie sur les forums Reddit qui peuvent vous sauver la vie. Lire les nouvelles

Trucs et astuces maison pour économiser sur le chauffage sans avoir froid. Lire les nouvelles

7 conseils pour réaliser au mieux le télétravail. Lire le rapport

Les 6 règles d’or à connaître si vous possédez une friteuse à air. Lire les nouvelles

Comment nettoyer l’extérieur d’une poêle brûlée sans lever le petit doigt. Lire les nouvelles

La super astuce pour faire une omelette française sans poêle ni huile, très simple et sans tache. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Les meilleurs nouveaux films Netflix sortis en 2021. Lire le rapport

Atari sort des cartouches de jeu pour Atari 2600, une console de 1977.Lire l’actualité

Nintendo recherche des « composants alternatifs » pour la Nintendo Switch. Lire les nouvelles

Les meilleures pages pour télécharger de la musique gratuite de manière totalement légale. Consulter la liste

Moteur

Android Auto résout l’un des problèmes les plus demandés par bon nombre de ses utilisateurs. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que la T-Strategy de DGT et comment cela vous affecte-t-il. Lire les nouvelles

Une technologie utilisée dans les cartes graphiques pourrait être la solution aux temps de recharge des voitures électriques. Lire les nouvelles

Science

C’est ainsi qu’un astronaute se réhabitue à la gravité à son retour sur Terre. Lire les nouvelles

La Russie vient de détruire un vieux satellite : la Station spatiale internationale en danger. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

NTT Docomo crée un drone autonome sans hélices ni moteurs, qui fonctionne avec une propulsion ultrasonique. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!