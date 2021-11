30 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Nous avons commencé la semaine avec énergie, en passant en revue les nouvelles les plus intéressantes qui se sont produites au cours des dernières 48 heures. Nous y voilà!

Il semble qu’il y ait une ruée pour sortir de nouveaux téléphones. Les Xiaomi 12 et un mobile Motorola pourrait être dévoilé avant la fin de l’année.

Les antivirus gratuit pour windows continue de repousser la concurrence payante – continue de remporter des prix pour le meilleur antivirus pour PC.

Ne te perds pas Critiques de Honor 50 5G, ordinateur portable HP Victus 16 et montre Fossil Gen 6. Nous avons des rapports comme La Grande Bible des PowerToys Windows 11, tout sur les éclairages auxiliaires LED sans fil, guide d’achat d’un radiateur électrique économe en énergie, 11 utilisations créatives d’un vieux PC, et de plus.

Actualités technologiques

Google Cloud : nouvelle cible des cybercriminels pour l’extraction de crypto-monnaie. Lire les nouvelles

5 signes que votre mobile est sur le point de mourir. Lire les nouvelles

Il y aura plus d’antennes 5G pour couvrir la même zone qu’en 4G, mais on les verra moins : c’est ainsi qu’elles les imitent. Lire les nouvelles

Samsung misera sur le marché des tablettes en 2022. Lire l’actualité

Téléphones portables

Xiaomi 12 serait officiel avant la fin de l’année : ce ne serait pas le premier téléphone avec le nouveau Snapdragon. Lire les nouvelles

Il est déjà ici! Nous avons testé minutieusement le nouveau Honor 50 5G. Lire notre analyse et avis

Xiaomi Ingres pourrait être connu sur notre marché sous le nom de POCO F4 Pro, et ce seraient ses caractéristiques. Lire les nouvelles

Comment utiliser votre ancien mobile Android comme caméra de sécurité. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Microsoft Defender est choisi l’un des meilleurs antivirus pour Windows. Lire les nouvelles

Comment est l’ordinateur portable de jeu HP Victus 16 ? Lire notre analyse et avis

C’est la fonctionnalité de base que le nouveau Microsoft Store de Windows 11 n’a pas encore mais qui arrive très bientôt. Lire les nouvelles

Les 11 utilisations créatives que vous pouvez donner à votre ancien ordinateur. Lire le rapport

Que faire lorsque copier/coller dans Windows 10 ne fonctionne pas. Lire le tutoriel

La Grande Bible des PowerToys Windows 11 et tout ce que vous pouvez faire avec eux. Lire le tutoriel

Mode de vie

Comment installer des applications sur un Amazon Fire TV qui ne sont pas dans le magasin. Lire le tutoriel

Nous avons minutieusement testé la montre Fossil Gen 6. Lire notre analyse et avis

Guide et conseils pour l’achat d’un radiateur électrique basse consommation. Lire les nouvelles

Lampes auxiliaires LED sans fil : modèles, différences et conseils d’achat. Lire le guide d’achat

10 cadeaux de Kings que vous devriez acheter maintenant si vous voulez les avoir à temps. Lire le rapport

Comment faire du nougat maison en 5 minutes au micro-ondes. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Disney+ et HBO Max : le meilleur chanteur, un évadé et un super-héros. Lire les nouvelles

Les courses de voitures, les planètes sauvages, le football et les singes à trois têtes font partie des jeux gratuits de Prime Gaming en décembre. Lire les nouvelles

Moteur

La mythique Four Cans fête ses 60 ans et Renault la transforme en voiture volante. Lire les nouvelles

Ce vélo électrique dispose d’un support pour ordinateur portable, pour télétravailler partout où vous vous garez. Lire les nouvelles

Ils fabriquent une Tesla Model X avec beaucoup de café et deux mitrailleuses intégrées, et heureusement, vous ne pourrez pas l’acheter. Lire les nouvelles

Science

Le Royaume-Uni classe le poulpe, le crabe et le homard parmi les animaux sensibles… comment cela affecte-t-il la pêche et la consommation de fruits de mer ? Lire les nouvelles

Ces uniformes militaires à fibre programmable peuvent stocker et transmettre des données. Lire les nouvelles

Ils créent un dispositif élastique qui convertit le mouvement en électricité, même sous l’eau. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Cette maison sur pieds est conçue pour vivre dans des endroits extrêmes, de l’Himalaya à Mars. Lire les nouvelles

Cubes d’hydrogel pour refroidir les aliments et les boissons sans les diluer. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l'actualité technique du jour. Passe une bonne journée!