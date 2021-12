30 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Bienvenue dans le résumé quotidien des nouvelles sur ComputerHoy.com. Les meilleures nouvelles des dernières heures, classées par catégorie. Nous avons commencé!

Xiaomi a présenté hier ses produits phares pour 2022 : Xioami 12, 12X et 12 Pro. Nous vous dirons tout dans l’actualité.

Alexa fait croiser les fils : recommandé à une fille de 10 ans mettre ses doigts dans une douille, pour relever l’un de ces stupides défis TikTok.

Sait La Nasa quelque chose que nous ne savons pas? A embauché des théologiens de toutes confessions leur demander comment l’annonce de la vie extraterrestre affecterait l’humanité.

Actualités technologiques

Amazon Alexa est poursuivi pour avoir suggéré un dangereux défi TikTok à une fille de 10 ans. Lire les nouvelles

Ne pique pas ! La société MRW nous met en garde contre une tentative de fraude par SMS. Lire les nouvelles

Le ‘Bitcoin du métaverse’ qui pourrait multiplier sa valeur en 2022 selon les experts. Lire les nouvelles

Gibraltar peut avoir le premier échange public qui accepte les crypto-monnaies, si elles le permettent. Lire les nouvelles

Les 10 crypto-monnaies les plus susceptibles de détrôner Bitcoin en 2022. Lire l’actualité

Préparez votre CV : les 5 métiers technologiques les plus demandés en 2022. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Microsoft a également des téléphones propriétaires à trois écrans – c’est à cela que ressemblera la concurrence de Samsung. Lire les nouvelles

Apple prépare une fonctionnalité pour iPhone 13 que vous êtes impatient d’utiliser. Lire les nouvelles

Xiaomi 12, 12 Pro et 12X sont déjà officiels : avec processeur Snapdragon 8 Gen 1 et charge rapide à 120W. Lire les nouvelles

WhatsApp travaille sur nous pour mettre notre statut hors ligne quand nous le voulons. Lire les nouvelles

Pourquoi les téléphones Xiaomi sont-ils si bon marché ? Nous vous donnons la réponse. Lire les nouvelles

Ce sont les 10 meilleurs mobiles que vous pouvez offrir pour les Trois Sages 2022. Consultez la liste

Ordinateurs et tablettes

La nouvelle carte graphique pour ordinateur portable de NVIDIA sera la plus puissante jamais conçue… et la plus gourmande. Lire les nouvelles

Cette IA vous dira quand votre disque dur va planter. Lire les nouvelles

Comment forcer Windows 11 à ouvrir les liens par défaut dans votre navigateur préféré. Lire le tutoriel

Mode de vie

Quel est l’indice de peur et d’avidité dans les crypto-monnaies et comment l’interpréter. Lire les nouvelles

Nous avons testé minutieusement la caméra d’action GoPro Hero 10 Black. Lire l’analyse et l’opinion

Comment nettoyer une casserole ou une poêle brûlée sans l’endommager ni lever un seul doigt. Lire les nouvelles

Vous pouvez enfin placer les aliments sans laisser de trou dans le réfrigérateur : c’est ainsi que sont les Tuppers de Samsung avec Tetris. Lire les nouvelles

Nous continuons à tomber : ce sont les astuces que les supermarchés utilisent pour nous manipuler. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Cet accessoire Game Boy était sur le point d’inventer le smartphone des années avant Apple. Lire les nouvelles

Les meilleurs jeux gratuits à télécharger sur Windows 10 et 11 en 2022. Lire le rapport

Moteur

À quoi sert le bouton de recirculation et pourquoi devriez-vous l’utiliser plus souvent. Lire les nouvelles

Si votre voiture a un label B, c’est l’avenir qui vous attend en 2022. Lire les nouvelles

Renault avait déjà essayé la carte mains libres pour Laguna II il y a 20 ans. Lire les nouvelles

La science

La NASA embauche des théologiens de différentes confessions pour savoir comment leurs partisans réagiraient à l’annonce de la vie extraterrestre. Lire les nouvelles

La société de technologie Movano lancera sur le marché un anneau intelligent qui vous aidera si vous souffrez d’une maladie. Lire les nouvelles

Elon Musk et ses satellites créent presque une catastrophe spatiale que la Chine a réussi à éviter. Lire les nouvelles

Une étude confirme que manger ce type de chocolat améliore votre humeur. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Honda Shogo, la voiture électrique des enfants hospitalisés. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!