30 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

De nouveaux détails sur le processeur, la batterie et le filtre d’embellissement des attendus ont été révélés Xiaomi Civi, une toute nouvelle gamme.

Netflix a surpris samedi avec l’événement Netflix TUDUM. Pendant 3 heures, il a montré bandes-annonces de 70 séries et 28 films. Nous avons compilé les plus intéressants.

Nous recommandons également Avis sur les mobiles Sony Xperia 5 III et la prendre contact avec l’iPhone 13. Parmi les rapports, comment tirer le meilleur parti de Spotify Web, qu’est-ce que le dropshipping, comment agrandir la taille et la qualité des photos, que faire si l’imprimante ne fonctionne pas, guide d’achat de nettoyeur haute pression et bien plus encore.

Actualités technologiques

Les téléviseurs Samsung autorisent désormais les appels vidéo avec Google Duo.

Google pourrait introduire du nouveau matériel le 5 octobre, mais n'attendez pas le Pixel 6.

La vente de fruits et légumes dans des contenants en plastique sera interdite en Espagne en 2023, et voici comment cela vous affecte.

Téléphones portables

POCO C31 : le nouveau mobile abordable que vous voudrez avoir, s'il arrive en Espagne.

iPhone 13 et iPhone 13 Mini, premières impressions et contact.

Nouveaux détails sur Xiaomi Civi : processeur, batterie et filtre d'embellissement.

Nous testons le dernier mobile de Sony, le Xperia 5 III.

Ce sont les téléphones 5G les moins chers de Xiaomi.

Les 13 meilleurs téléphones Xiaomi par gamme de prix en 2021.

Ordinateurs et tablettes

L'imprimante ne fonctionne pas sous Windows 10 : causes possibles et comment y remédier.

Le SSD Lexar Professional NM800 lance un dissipateur thermique ultra-mince fabriqué à partir de graphène.

Comment agrandir la taille et la qualité d'une photo sans programmes.

Mode de vie

Le festival Wara Art au Japon, et ses incroyables figurines de paille jusqu'à 10 mètres de haut.

Cette technologie indiquera aux aspirateurs robots lorsqu'une surface est totalement propre.

Qu'est-ce que le dropshipping et quels en sont les avantages ?

Conseils et guide pour acheter un gaufrier électrique pour faire de délicieuses gaufres maison.

Nettoyeurs haute pression de type Kärcher : différences, puissance et tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter.

Ce sont les meilleures montres connectées pour le golf.

Des choses qui ne sont jamais nettoyées mais que selon l'OCU vous devriez.

Loisirs et jeux

Spotify Web : guide complet et tout ce qu'il faut savoir pour écouter de la musique depuis le navigateur.

Bandes-annonces pour Sandman, The Witcher, Tiger King et 70 autres séries et 28 films à l'événement Netflix TUDUM.

Moteur

Des ingénieurs allemands transforment une Tesla Model Y en voiture à hydrogène.

Science

Maintenant, ils veulent créer des jetpacks que tout le monde peut utiliser.

Cette peau artificielle contient 40 000 transistors par centimètre carré, et peut être fabriquée à l'échelle industrielle.

De la mine de charbon de 55 ans à la mine de Bitcoins pour réduire l'impact environnemental.

Un mur de glace comme celui de Game of Thrones dans la ville de Dundee, en Écosse.

Ce requin de 400 ans est né lorsque les pirates des Caraïbes régnaient sur les mers.

Les curiosités du jour

Ils ont mis un hamster pour effectuer des transactions de crypto-monnaie, et il réalise un profit de 24% en trois mois.

Ce serveur autonome puise son énergie dans… les racines des tomates.

Cette technologie est capable de cuire du poulet imprimé en 3D uniquement au laser.

