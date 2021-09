30 ans de Sonic The Hedgehog – Les nombreux visages du plus grand rival de Mario – Feature

Image : SEGA / Nintendo Life

Au cours des trois dernières décennies, de nombreux types de ventilateurs Sonic ont émergé et évolué. Le type de fan que vous êtes dépend souvent de l’endroit où vous avez sauté à bord de la franchise de plate-forme. Vous avez vos puristes 2D, vos défenseurs des ordinateurs de poche, vos défenseurs 3D, vos inquiets Werehog, vos gens qui disent que les jeux 8 bits étaient meilleurs que les jeux 16 bits… et ce n’est que la pointe de la colline verte.

Aujourd’hui, Stuart Gipp, qui se décrit lui-même comme le “vétéran de Sonic qui souffre depuis longtemps”, jette un regard chronologique sur l’ensemble de la série jusqu’à maintenant…

Le grand espoir bleu de Sega semble passer par des incarnations comme il doit porter des paires de chaussettes. Il faut se demander ce qui l’a poussé à être si pressé, mais étant donné la qualité inégale de la série dans son ensemble, nous soupçonnons qu’il pourrait essayer de se distancer.

Après avoir examiné les nombreux visages de Donkey Kong en l’honneur du 40e anniversaire du gorille, la sortie récente – et généralement catalysante – de Sonic Colors Ultimate à l’occasion du 30e anniversaire du hérisson semble un moment aussi opportun que n’importe quel autre pour jeter un œil à une sélection ( mais pas tout à fait la gamme complète) de Sonics. Une paire de Sonics. Un renifleur de Sonics. Un apéritif Sonic.

Nous commençons par une ébauche de l’article authentique ; le seul Sonic qui plait aux ‘puristes’…

Proper Sonic : Les années Mega Drive (1991-1996)

Désormais, certains contesteront l’attribution du label « proprement Sonic » à ce petit lot, mais ils se trompent tous – c’est Sonic au sommet de ses pouvoirs. Plate-forme 2D utilisant un élan qui n’a jamais été égalé, ni même imité de manière convaincante.

L’original Sonic the Hedgehog et ses deux suites et demie (Sonic & Knuckles ne comptent que comme un jeu complet) ont toujours l’air et jouent très bien à ce jour, d’où l’enthousiasme pour le prochain Origines sonores – qui comprend également un chef-d’œuvre incompris CD Sonic le hérisson.

Il est révélateur, à notre avis, qu’il a fallu une reprise directe de ces classiques dans Sonic Mania pour que la série soit à nouveau unanimement saluée par la critique après son apogée du début des années 90.

8-Bit Sonic : Les années Master System / Game Gear (1991-1996)

Il serait négligent de notre part de ne pas reconnaître les jeux Sonic 8 bits plutôt sous-estimés, en particulier leurs incarnations Master System qui, selon nous, sont, à tout le moins, parfaitement jouables et sonores (ou devrait-il être sonore) merveilleuses.

Bien que toujours rapide, l’accent dans Sonic 8 bits et Sonic 2 a été déplacé vers une plate-forme plus linéaire et basée sur la précision; une approche mise en évidence par MacGuffin de la série, les Chaos Emeralds ; ici, caché dans un endroit obtus dans chaque zone plutôt qu’enfermé derrière des étapes spéciales…

Jusqu’à Sonic Chaos et Sonic Triple Trouble, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, ils les ont à nouveau enfermés derrière les étapes spéciales.

Sonic extrêmement confus : les années Saturne (1996-1997)

La promesse d’un futur Sonic a probablement vendu des Saturns, ce qui est un peu dommage étant donné qu’il n’en a jamais eu.

Oui, vous criez, il a obtenu une version de Sonic 3D ainsi que le spin-off de course Sonic R, mais le meilleur titre Sonic à cette époque était le Jam sonique compilation de classiques. Ce qui n’est pas exactement une excellente publicité pour votre nouvelle console hors de prix et facile à casser. Les aficionados savent que le titre de lentille fish-eye planifié et bizarre Sonic X-Treme a eu un développement très troublé à ce moment-là, mais cela avait l’air d’un gâchis chaud et il n’a jamais vu le jour.

En dehors du Saturn, il y avait un étrange chasseur d’arcade Sonic les combattants, mais celui-là n’a pas vraiment crié « Salut, je suis la franchise Sonic. Je sais ce que je fais”. Il fonctionnait sur le moteur Fighting Vipers (qui était également le moteur Virtua Fighter) et était étonnamment bon, cependant.

Échec confiant Sonic : Les années Dreamcast (1999-2001)

Vous souvenez-vous de cette scène des Simpsons où le médecin de M. Burns démontre le fragile équilibre de la santé de son patient avec des jouets en peluche représentant des maladies qui se coincent dans une mini porte ? Sonic Adventure est fondamentalement une version de jeu de cela, en ce sens que c’est un jeu qui s’effondre complètement et fondamentalement cassé, mais d’une manière ou d’une autre, il se tient d’une manière qui voit son instabilité s’inscrire comme une roue libre charmante, plutôt que dégoûtante injouable.

Sonic Adventure reste extrêmement amusant à jouer, sans doute plus que n’importe lequel de ses suivis les plus rigides. Sonic Adventure 2, par exemple, qui est un titre beaucoup plus raffiné et attrayant, mais aussi un peu ennuyeux et nul, si vous nous demandez. Beaucoup ne sont pas d’accord, bien sûr, mais nous trouvons cela plutôt homogène.

La chose la plus intéressante à propos des jeux d’aventure est leur refus total (et quelque peu admirable, d’une certaine manière) d’échanger sur les gloires passées – non seulement ces jeux Sonic ne sont pas classiques, ils ne ressemblent absolument en rien à leurs ancêtres de presque toutes les manières. boucles évidentes, anneaux, etc. Il y a quelque chose à dire pour passer des jeux de plateforme les plus accessibles jamais créés à la complexité et aux commentaires constants de la série Sonic Adventure.

Jeter-des-trucs-au-mur-et-voir-ce-qui-colle Sonic: Les années de nature sauvage multi-plateforme (2003-2009)

Puis, l’impensable : Sega a abandonné le marché des consoles et a commencé à intégrer ses marques les plus célèbres aux systèmes de ses anciens rivaux.

Et l’enfer a suivi: Sonic Heroes est une toilette, mais ce n’est qu’une simple marque de dérapage par rapport à certains des rinçages absolus qui ont vu le jour en cette période très, très agitée; Ombrez le hérisson, pour l’amour de Dieu ; les ports des jeux Dreamcast qui étaient, dans le cas d’Adventure, encore plus cassés ; les misérables Sonic Riders et leurs suites ; l’horrible série Sonic Storybook avec Secret Rings et Black Knight; et l’intéressant Sonic Unleashed a créé le portrait d’une série qui n’avait vraiment aucune idée de ce qu’elle voulait être ou de ce qu’elle faisait.

Heureusement, tout au long de cette période, il y avait un noyau solide de titres 2D pour Game Boy Advance et Nintendo DS gardant les choses un peu plus sur la bonne voie – les trois jeux Sonic Advance étaient un bon moment, sans parler de Sonic Rush et Rush Adventure, qui tous deux offrait une action de course de haute qualité. Cela dit, même les ordinateurs de poche n’étaient pas entièrement sûrs, les épouvantables Sonic Chronicles de Bioware flottant sur le format comme les conséquences gazeuses d’une assiette de chiens au piment.

Oh; et un petit quelque chose communément appelé Sonic ’06 nuirait à jamais à la réputation de la série.

Boost Sonic : Les années sauvages multi-plateformes partie II : un semblant de cohérence (2010-2021)

Dieu merci, ce déluge de merde a pris fin avec Sonic Colors, puis, un titre avec un niveau de pureté et de concentration choquant dans une série qui semblait avoir oublié depuis longtemps ce que ces choses étaient même. Loin de nous l’idée d’appeler Sonic Colors parfait, c’était (et est) toujours une version bien supérieure à la moyenne de 3D Sonic; celui qui reconnaît enfin les points forts des jeux – c’est-à-dire les étapes de plate-forme traditionnelles 3D Sonic que vous penseriez être au centre des titres précédents, sans aucun style de jeu alternatif ou mini-jeux de diversion inutile pour perdre du temps. C’est juste de l’action Sonic directe, quelque chose qui a été tiré des étapes “Day” dans le Sonic Unleashed autrement médiocre et développé ici ainsi que dans le suivi de célébration Sonic Generations, un titre qui négocie indiscutablement sur la nostalgie tout en offrant toujours un beaucoup de viande sur ses os pour que les joueurs se retrouvent coincés.

Il y a quelques faux pas à cette époque – Sonic the Hedgehog 4 équivalait à un crime de guerre pour le fiel de son nom seul, les jeux Sonic Boom ne sont pas mentionnés, et Sonic Lost World exclusif à la console Wii U était un raté dans la plupart des manières – mais pour la plupart, cette cohérence s’est étendue à Sonic Forces, un jeu largement tourné en dérision qui, selon cet écrivain, est plutôt bien, en particulier si l’on considère les vastes vagues de scories que les fans ont dû naviguer avant lui.

Et puis est venu Sonic Mania, bien sûr.

Future Sonic (2022-????)

Bien sûr, beaucoup seront en désaccord avec les conclusions tirées ici sur ce qui, statistiquement parlant, sont probablement certains de leurs jeux préférés. Et c’est tout à fait bien. Nous regardons la série ici d’une manière plus détachée que ne le feraient les passionnés. Et nous avons également manqué beaucoup de choses – Sonic ne concerne pas seulement les jeux, avec plusieurs univers de bandes dessinées bien-aimés (Archie, Fleetway, IDW), les dessins animés télévisés (Adventures of Sonic the Hedgehog, Sonic SatAM, Underground et plus tard Boom) , ainsi que de nombreuses autres déviations au sein de la franchise (sans parler de l’énorme film à succès), dont chacune est relatée de manière plus exhaustive par la base de fans que nous n’avons de place de manière réaliste.

Nous aimons penser que le succès de Sonic vient par vagues et que le prochain Rangers soniques a une chance d’offrir à nouveau une expérience cohérente aux fans, même s’il est fort probable qu’il s’agisse d’une toute nouvelle direction dans une série qui a parfois vraiment du mal à s’identifier. Néanmoins, nous aimons toujours beaucoup le gazon bleu idiot et nous voulons juste ce qu’il y a de mieux pour lui. Ce qui signifie que nous devons vraiment insister pour qu’il choisisse une voie.

Quelle est votre époque Sonic préférée ? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et n’hésitez pas à nous faire savoir le type exact de ventilateur Sonic que vous êtes à l’endroit habituel.