30 ans depuis la dernière victoire de l’équipe espagnole contre le Brésil

Cela fait trois décennies que La Roja n’a pas su s’imposer au Brésil. La dernière victoire de l’équipe nationale contre la ‘canarinha’ date du 12 septembre 1990. C’était dans un match amical où les Espagnols l’ont emporté 3-0 avec des buts de Carlos Muñoz, Fernando et Míchel. À cette époque, l’équipe était dirigée par Luis Suárez, une figure de proue du football espagnol pour avoir remporté le Ballon d’Or dans les années 1960.

Beaucoup plus doit revenir le groupe dirigé par Luis de la Fuente à rappeler une victoire de l’équipe nationale dans un match officiel. Le dernier a eu lieu lors de la Coupe du monde de 1934 qui s’est déroulée en Italie. En fait, c’est que l’équipe espagnole Il n’a remporté que deux matchs sur les neuf matchs joués. Dans les sept autres, il y a un bilan de deux nuls et cinq victoires pour le Brésil. Et dimanche, ils ont l’occasion de commencer à faire pencher la balance et de remporter l’or aux Jeux olympiques.

Cinq matches historiques entre l’Espagne et le Brésil

Coupe du monde 1934. Il apparaît comme la première victoire de l’équipe contre la ‘canarinha’. Et de fait, c’est la seule fois où ils se sont imposés en match officiel. A cette époque, l’équipe brésilienne n’était qu’un avant-goût de ce qu’elle est aujourd’hui. Et le Rouge s’est imposé 3-0 en première mi-temps après un but d’Irraragori et le doublé de Lángora. C’était la première fois qu’ils participaient à une Coupe du monde. Par conséquent, la cible de pénalité de Vizcaya est enregistrée comme le premier but de l’équipe nationale dans une Coupe du monde.

Coupe du monde 1950. À ce jour, c’est toujours la défaite la plus violente que l’équipe rouge ait reçue du Brésil. Bien loin était la victoire en Italie, dans laquelle ils ont non seulement gagné mais étaient de loin supérieurs. A cette occasion, l’équipe sud-américaine a pris les rênes, qui a entériné un 6-1 finalisant le rêve de Coupe du monde de l’équipe nationale. Le jeu, connu sous le nom de “Maracanazo”, a été tordu pour la sélection dès le début. Un but contre son camp de Parra n’était qu’un avertissement de ce qui se passerait dans les 75 minutes restantes.

Coupe du monde 1962. Cette fois, malgré la défaite, l’équipe nationale a montré un niveau supérieur. En fait, ce sont les Espagnols qui ont marqué le premier du match. Le Brésil, a subi la perte importante de Pelé. Et Adelardo n’a pas manqué l’occasion. Cependant, la ‘canarinha’ a réussi à surmonter la situation avec un doublé d’Amarildo.

Coupe du monde 1986. L’Espagne a fait ses débuts lors de la Coupe du monde organisée par le Mexique contre le Brésil. Mais ils ne réaliseraient pas le rêve cette fois non plus. Le célèbre but fantôme de Míchel a empêché la Roja de l’emporter sur son rival lors de ses débuts en Coupe du monde. Un but de Socrate a suffi à la « canarinha » en seconde période pour l’emporter au minimum.

Coupe des Confédérations 2013. Il apparaît comme la dernière défaite de l’Espagne face au Brésil. Une défaite qui s’est soldée par l’expulsion de Gerard Piqué et par un penalty manqué de Ramos. Encore une fois, le Brésil était de loin supérieur et la fin était inévitable. Un but de Neymar et un doublé de Fred ont privé la victoire de l’équipe. La Roja a de nouveau été blessée de Maracana.